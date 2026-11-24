आरा-छपरा हाईवे पर कोईलवर थाना क्षेत्र के जमालपुर ग्रामीण बैंक के पास मंगलवार को तेज रफ्तार हादसे में एक महिला की जान चली गई। गंगा स्नान कर घर लौट रही महिलाओं से भरा ऑटो सड़क किनारे खड़े ट्रक से टकरा गया। हादसे में ऑटो सवार एक महिला की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि नौ महिलाओं और तीन वर्षीय बच्ची समेत 10 लोग घायल हो गए।

मृतका की पहचान चांदी थाना क्षेत्र के बहियारा गांव निवासी राम भगवान चौधरी की 45 वर्षीय पत्नी कौशला देवी के रूप में हुई है। जानकारी के अनुसार, सभी महिलाएं बबुरा के डोरीगंज घाट पर गंगा स्नान करने गई थीं। स्नान के बाद वे ऑटो से अपने गांव लौट रही थीं। इसी दौरान जमालपुर ग्रामीण बैंक के पास सामने से आ रही बाइक को बचाने के प्रयास में चालक ऑटो पर नियंत्रण खो बैठा। इसके बाद ऑटो सड़क किनारे खड़े ट्रक से टकराकर पलट गया।

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ऑटो के नीचे दबने से महिला की मौत

टक्कर के दौरान कौशला देवी ऑटो से नीचे गिर गईं और वाहन उनके ऊपर पलट गया। ऑटो के नीचे दबने से उनकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद मौके पर अफरातफरी मच गई। स्थानीय लोगों और पुलिस की मदद से सभी घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कोईलवर पहुंचाया गया। वहां प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर रूप से घायल लोगों को बेहतर इलाज के लिए आरा रेफर कर दिया गया। घायलों में देवलक्षण देवी (56), रेखा देवी (55), मालती देवी (57), सुकनी देवी (56), प्रभा देवी (50), प्रभावती देवी (60), कांति देवी (45), सुशीला देवी (45), चिंता कुंवर (50) और तीन वर्षीय मानशी शामिल हैं। सभी घायल चांदी थाना क्षेत्र के करजा, फरहंगपुर और बहियारा गांव के निवासी बताए जा रहे हैं।

मुआवजे की मांग पर एक घंटे तक सड़क जाम

कौशला देवी की मौत की खबर मिलते ही परिजनों और ग्रामीणों में आक्रोश फैल गया। लोगों ने बहियारा गांव में शव रखकर सड़क जाम कर दिया। ग्रामीण मृतका के परिजनों को मुआवजा देने की मांग कर रहे थे। इसके चलते करीब एक घंटे तक आवागमन बाधित रहा। सूचना मिलने पर पहुंचीं बीडीओ ने ग्रामीणों को उचित आश्वासन दिया। इसके बाद लोगों ने सड़क जाम समाप्त कर दिया।