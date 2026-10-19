बिहार: भोजपुर में दुर्गा पूजा के दौरान बहन के घर आए युवक की गोली मारकर हत्या, इलाके में सनसनी

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भोजपुर। जिले में अपराधियों का मनोबल बढ़ता ही जा रहा है। ताजा मामला आरा शहर के नगर थाना क्षेत्र के इब्राहिमनगर का बताया जा रहा है, जहां अपराधियों ने गोली मारकर 22 वर्षीय युवक की हत्या कर दी। मृतक की पहचान कृष्णगढ़ थाना क्षेत्र के गुंडी गांव निवासी राजल राय के पुत्र अभिषेक कुमार के रूप में हुई है।मिली जानकारी के अनुसार, अभिषेक दुर्गा पूजा के अवसर पर अपनी छोटी बहन के घर इब्राहिमनगर आया हुआ था। इसी दौरान उसे गोली मार दी गई। गंभीर हालत में उसे अस्पताल ले जाया जा रहा था, लेकिन रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। घटना की खबर मिलते ही परिजनों पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। जिस परिवार को त्योहार के दौरान खुशियों की उम्मीद थी, वहां मातम पसर गया।फिलहाल हत्या के पीछे की वजह स्पष्ट नहीं हो सकी है। अपराधियों ने किन परिस्थितियों में वारदात को अंजाम दिया और इस घटना में कौन-कौन शामिल हैं, इसकी जानकारी जुटाई जा रही है। पुलिस मामले के सभी पहलुओं की जांच कर रही है। घटना के बाद आसपास के इलाके में दहशत का माहौल है।घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। घटनास्थल से साक्ष्य जुटाने के लिए एफएसएल टीम को बुलाया गया है। पुलिस अपराधियों की पहचान और गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है।घटना के संबंध में सदर एसडीपीओ-1 सुशील कुमार ने बताया कि एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। अस्पताल ले जाने के दौरान उसकी मौत हो गई। घटनास्थल पर एफएसएल टीम को बुलाया गया है। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है और अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है।