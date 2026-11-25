बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के तुर्की थाना क्षेत्र में मंगलवार देर रात दो बाइकों की आमने-सामने हुई भीषण टक्कर में मरने वालों की संख्या बढ़कर दो हो गई है। इस हादसे में पहले एक स्थानीय युवक की मौके पर ही मौत हो गई थी, जबकि गंभीर रूप से घायल आरडीजेएम मेडिकल कॉलेज के दो छात्रों में से एक ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। मेडिकल कॉलेज के छात्र की मौत की खबर से साथी छात्र-छात्राओं में शोक की लहर है।

मृतक छात्र की पहचान महाराष्ट्र निवासी सोहम ठाकरे के रूप में हुई है। वहीं, भागलपुर जिले के दूसरे छात्र की हालत अब भी नाजुक बनी हुई है। तुर्की थानाध्यक्ष सिंटू कुमार ने सोहम ठाकरे की मौत की पुष्टि की है।

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इस दुर्घटना में दो अन्य युवक भी गंभीर रूप से घायल हुए हैं। इनमें से एक की हालत नाजुक होने पर बेहतर इलाज के लिए पटना रेफर किया गया है। हादसे में तुर्की छाजन मनरिया निवासी करीब 25 वर्षीय राकेश कुमार की मौके पर ही मौत हो गई थी। वहीं, गंभीर रूप से घायल आरडीजेएम मेडिकल कॉलेज के दोनों छात्रों में से एक ने बुधवार सुबह इलाज के दौरान दम तोड़ दिया।

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इस मामले की जानकारी देते हुए एसडीपीओ वेस्ट-2 अनिमेष चंद्र ज्ञानी ने बताया कि पुलिस टीम के साथ वह घटनास्थल पर पहुंचे थे। उन्होंने बताया कि दो बाइकों की टक्कर में पांच युवक घायल हुए थे। इनमें मेडिकल कॉलेज के दो छात्र और तीन अन्य युवक शामिल थे। हादसे में एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई थी, जबकि इलाज के दौरान एक अन्य घायल ने भी दम तोड़ दिया। पुलिस दुर्घटना के कारणों का पता लगाने में जुटी है। मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है। हादसे में दो युवकों की मौत के बाद उनके परिजनों में मातम पसरा है।