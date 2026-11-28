मुजफ्फरपुर जिले के साहेबगंज बाजार में अतिक्रमण हटाओ अभियान के दौरान प्रशासनिक टीम पर हमला और पत्थरबाजी किए जाने के मामले में नौ लोगों के खिलाफ नामजद प्राथमिकी दर्ज की गई है। शुक्रवार शाम हुई इस घटना में उपद्रवियों ने जेसीबी मशीन को भी क्षतिग्रस्त कर दिया था। एसडीएम पश्चिमी स्नेहा कुमारी ने इसकी जानकारी दी है।

घटना के दौरान हमले का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। प्रशासन वीडियो के आधार पर भी मामले की जांच और कार्रवाई कर रहा है। साहेबगंज थाना में आवेदन दिए जाने के बाद आरोपितों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है।

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दरअसल, साहेबगंज थाना क्षेत्र के साहेबगंज बाजार में लंबे समय से लगने वाले जाम की समस्या से निजात दिलाने के लिए जिला प्रशासन की ओर से अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया जा रहा था। अभियान के तहत पूरे बाजार को अतिक्रमण मुक्त कराया जा रहा है। शुक्रवार को भी इस कार्रवाई के लिए बड़ी संख्या में पुलिस बल और मजिस्ट्रेट की तैनाती की गई थी।

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जिला प्रशासन के निर्देश पर अभियान चल रहा था। इसी दौरान जब अतिक्रमण हटाने वाली टीम केशव चौक से आगे बढ़ी तो वहां मौजूद कुछ उपद्रवी तत्वों ने जेसीबी पर ईंट-पत्थर से हमला कर दिया। इससे जेसीबी मशीन क्षतिग्रस्त हो गई। घटना के बाद प्रशासन ने मामले में कार्रवाई शुरू कर दी है।

एसडीएम पश्चिमी स्नेहा कुमारी ने बताया कि साहेबगंज बाजार में जिला प्रशासन के निर्देश पर अतिक्रमण मुक्त अभियान चलाया जा रहा था। इसी दौरान कुछ लोगों ने टीम पर हमला किया। इस मामले में नौ लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। आगे की कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने कहा कि बाजार में अतिक्रमण हटाने का अभियान जारी रहेगा।