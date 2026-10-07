फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Bihar ›   Muzaffarpur News ›   muzaffarpur balu ghat temple mahant mahavir das death sikandarpur police

बिहार : मंदिर का दरवाजा तोड़ा गया तो अंदर दिखा पुजारी का शव; मौत के कारण की जांच करेगी फॉरेंसिक टीम

Wed, 07 Oct 2026 09:26 AM IST
तिरहुत-मुजफ्फरपुर ब्यूरो न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुजफ्फरपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुजफ्फरपुर Published by: तिरहुत-मुजफ्फरपुर ब्यूरो Updated Wed, 07 Oct 2026 09:26 AM IST
सार

मुजफ्फरपुर के सिकंदरपुर थाना क्षेत्र स्थित बालू घाट के मंदिर परिसर में 80 वर्षीय महंत महावीर दास की संदिग्ध परिस्थितियों में लाश फर्श पर मिली। घटना की जानकारी के बाद स्थानीय लोगों की भीड़ जुट गई।

विज्ञापन
muzaffarpur balu ghat temple mahant mahavir das death sikandarpur police
जांच करती पुलिस - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

सिकंदरपुर थाना क्षेत्र के बालू घाट रोड स्थित एक मंदिर में बुधवार सुबह 80 वर्षीय महंत की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला सामने आया। मंदिर का दरवाजा सुबह काफी देर तक नहीं खुला और पूजा-पाठ होता भी नहीं दिखा तो आसपास के लोगों को संदेह हुआ। जब लोग मंदिर के पास पहुंचे और अंदर देखा तो महंत की लाश फर्श पर पड़ी मिली। मृतक की पहचान महंत महावीर दास (80) के रूप में हुई है। महंत के शव के मुंह से झाग निकल रहा था। मंदिर का गेट अंदर से बंद था। घटना की जानकारी मिलते ही इलाके में बात फैल गई और बड़ी संख्या में स्थानीय लोग मौके पर जुट गए। सूचना मिलने पर सिकंदरपुर थाना पुलिस भी पहुंची और मामले की जांच शुरू की।

विज्ञापन


लंबे समय से मंदिर में रह रहे थे महंत

महंत महावीर दास लंबे समय से इसी मंदिर में रहकर देखरेख और पूजा-पाठ का काम करते थे। स्थानीय लोगों के अनुसार वह मंदिर परिसर में अकेले रहते थे। बताया गया कि पिछले कुछ महीनों से उनकी तबीयत खराब चल रही थी और उनका इलाज भी चल रहा था। पुलिस ने मौत की परिस्थितियों को संदिग्ध मानते हुए सभी पहलुओं से जांच शुरू कर दी है। घटनास्थल से साक्ष्य जुटाने के लिए एफएसएल (फॉरेंसिक साइंस लैब) टीम को भी सूचना दी गई है। टीम के पहुंचने के बाद मौके से जरूरी साक्ष्य जुटाए जाएंगे।
विज्ञापन


पंडित बोले- किसी विवाद की जानकारी नहीं

घटना को लेकर पंडित रंजीत नारायण तिवारी ने बताया कि उन्हें बुधवार सुबह महंत महावीर दास की मौत की जानकारी मिली। उन्होंने कहा कि महंत लंबे समय से मंदिर में रहते थे और धार्मिक कार्यों में लगे रहते थे। वह यहां अकेले रहते हुए पूजा-पाठ किया करते थे। पंडित रंजीत नारायण तिवारी के मुताबिक महंत पिछले कुछ महीनों से बीमार चल रहे थे और दवाएं भी ले रहे थे। उनकी मौत किन परिस्थितियों में हुई, इसकी जानकारी उन्हें भी नहीं है। उन्होंने बताया कि पुलिस को घटना की सूचना देने के साथ अन्य महंतों को भी जानकारी दी गई है।
विज्ञापन
विज्ञापन


उन्होंने कहा कि महंत के अंतिम संस्कार और साधुओं से जुड़े धार्मिक रीति-रिवाजों को लेकर स्थानीय लोगों के साथ बातचीत के बाद निर्णय लिया जाएगा। उनके अनुसार, उनके संज्ञान में महंत का किसी व्यक्ति से किसी तरह का विवाद होने की जानकारी नहीं है। उन्होंने पुलिस से पूरे मामले की जांच कर कार्रवाई करने की बात कही।


पुलिस बोली- सभी पहलुओं से जांच जारी

सिकंदरपुर थाना प्रभारी राकेश मोहन ने बताया कि मंदिर परिसर में एक महंत का शव संदिग्ध परिस्थितियों में मिला है। मंदिर का गेट अंदर से बंद था और शव फर्श पर पड़ा हुआ था। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। थाना प्रभारी ने बताया कि घटनास्थल से साक्ष्य जुटाने के लिए एफएसएल टीम को सूचना दी गई है। टीम के मौके पर पहुंचने के बाद घटनास्थल की जांच और जरूरी साक्ष्य संकलित किए जाएंगे। पुलिस घटना से जुड़े सभी बिंदुओं पर जांच कर रही है। मौत का वास्तविक कारण जांच और आवश्यक चिकित्सकीय प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed