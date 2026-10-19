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दशहरा मेले से लौट रहे दंपती को बदमाशों ने रोका: पति से मारपीट और महिला से सामूहिक दुष्कर्म; आठ आरोपी गिरफ्तार

Mon, 19 Oct 2026 02:17 PM IST
आशुतोष प्रताप सिंह न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मोतिहारी
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मोतिहारी Published by: आशुतोष प्रताप सिंह Updated Mon, 19 Oct 2026 02:17 PM IST
सार

बिहार के मोतिहारी में दशहरा मेले से लौट रहे एक दंपती को सुनसान रास्ते में रोककर वारदात को अंजाम देने का मामला सामने आया है। आरोप है कि बदमाशों ने पति के साथ मारपीट की और महिला के साथ गंभीर अपराध किया। घटना 18 अक्टूबर की सुबह करीब चार बजे की है।

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motihari dussehra fair couple attacked eight accused arrested mobile phones recovered
(प्रतीकात्मक फोटो) - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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मोतिहारी में दशहरा मेले से लौट रहे एक दंपती के साथ गंभीर आपराधिक वारदात का मामला सामने आया है। आरोप है कि सुनसान रास्ते में बदमाशों ने दंपती को रोक लिया, पति के साथ मारपीट की और महिला से सामूहिक दुष्कर्म किया। घटना 18 अक्टूबर की सुबह करीब चार बजे की है। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आठ आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के पास से आठ मोबाइल फोन भी बरामद किए हैं, जिनमें पीड़िता के पति से छीना गया मोबाइल फोन शामिल है।

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बगीचे में वारदात को दिया अंजाम

पुलिस के अनुसार, यह घटना मधुबन थाना क्षेत्र के बंजरिया सरेह स्थित एक बगीचे में हुई। यह जगह श्यामपुर भटहा थाना क्षेत्र के लालगढ़ जिम्मी सिंह टोला के पास है। आरोप है कि मेले से लौट रहे दंपती को बदमाशों ने सुनसान रास्ते में रोककर वारदात को अंजाम दिया। इस दौरान महिला के पति के साथ मारपीट की गई और महिला से सामूहिक दुष्कर्म किया गया। घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू की और आठ आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने पीड़िता के बयान के आधार पर प्राथमिकी दर्ज की है। इसके साथ ही पीड़िता का मेडिकल परीक्षण भी कराया गया है।

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आरोपियों के पास से आठ मोबाइल फोन बरामद

पुलिस ने गिरफ्तार आरोपियों के पास से आठ मोबाइल फोन बरामद किए हैं। इनमें पीड़िता के पति से छीना गया मोबाइल फोन भी शामिल है। पुलिस बरामद मोबाइल फोन और अन्य साक्ष्यों के आधार पर मामले की जांच कर रही है।

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शिवहर जिले के रहने वाले हैं सभी आरोपी

पुलिस के मुताबिक, गिरफ्तार किए गए सभी आठ आरोपी बिहार के शिवहर जिले के निवासी हैं। उनकी पहचान 38 वर्षीय अंबिकेश तिवारी, 19 वर्षीय रिकी कुमार, 19 वर्षीय अंकुश कुमार, 19 वर्षीय राहुल कुमार, 18 वर्षीय कंचन कुमार, 18 वर्षीय मुन्ना कुमार, 20 वर्षीय रणधीर कुमार और 18 वर्षीय अमित कुमार के रूप में हुई है। सभी आरोपी शिवहर जिले के श्यामपुर भटहा थाना क्षेत्र स्थित लालगढ़ जिम्मी सिंह टोला के रहने वाले हैं। मधुबन थानाध्यक्ष प्रवीण पांडे ने बताया कि पुलिस मामले में आरोपियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करेगी। पुलिस का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है और पीड़िता को न्याय दिलाने के लिए जरूरी कदम उठाए जाएंगे।

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