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मुख्यमंत्री दोपहर करीब 12 बजे हेलीकॉप्टर से सीधे वैशाली आए। उनके आगमन को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। उन्होंने 74 एकड़ में बने संग्रहालय परिसर का मुआयना किया। यहां 11 दिसंबर से 13 दिसंबर तक तीन दिवसीय अंतरराष्ट्रीय बौद्ध सम्मेलन होगा। इस सम्मेलन में देश के राष्ट्रपति और गृह मंत्री अमित शाह के आने का कार्यक्रम है। इसके अलावा 34 देशों के प्रतिनिधि भी इसमें भाग लेंगे। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी स्वयं इस बड़े अंतरराष्ट्रीय कार्यक्रम की तैयारी की निगरानी कर रहे हैं। उन्होंने मंच, पंडाल, बैठने की व्यवस्था, पार्किंग, पेयजल, शौचालय, बिजली, सुरक्षा और यातायात व्यवस्था पर अधिकारियों से विस्तार से जानकारी ली।मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि सम्मेलन में आने वाले विदेशी मेहमानों को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। उन्होंने सभी तैयारियां समय पर पूरी करने को कहा। सुरक्षा व्यवस्था पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए गए। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह सम्मेलन बिहार के लिए गौरव की बात है, इसमें कोई कमी नहीं रहनी चाहिए।वैशाली बौद्ध धर्म की एक ऐतिहासिक धरती है। यहां भगवान बुद्ध का आगमन हुआ था और प्रथम बौद्ध संगीति भी आयोजित हुई थी। इसलिए यह अंतरराष्ट्रीय बौद्ध सम्मेलन बिहार के लिए ऐतिहासिक माना जा रहा है। सम्मेलन में बौद्ध धर्म, शांति, अहिंसा और मानव कल्याण जैसे विषयों पर चर्चा होगी। विभिन्न देशों के प्रतिनिधि अपने विचार प्रस्तुत करेंगे। स्थानीय लोगों में भी काफी उत्साह देखा जा रहा है।