बिहार: बेगूसराय में पिता-पुत्र के घर से चार हथियार और 32 कारतूस बरामद, पुलिस की छापेमारी में दोनों गिरफ्तार

बिहार के बेगूसराय में अवैध हथियारों के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई करते हुए नगर थाना क्षेत्र के चित्रगुप्त नगर पोखरिया में छापेमारी की। इस दौरान पुलिस ने दो लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान भूलन सिंह और शिवम कुमार के रूप में हुई है। दोनों के पिता-पुत्र होने की जानकारी सामने आई है। पुलिस ने उनके घर से एक मस्कट, दो देसी कट्टे, एक देसी पिस्तौल, तीन मैगजीन और 32 कारतूस बरामद किए हैं। पुलिस ने सभी हथियारों और कारतूसों को जब्त कर लिया है। अब जांच की जा रही है कि हथियार कहां से लाए गए थे, उनका इस्तेमाल किस मकसद से किया जाना था और इस मामले में अन्य लोग भी शामिल हैं या नहीं।

गुप्त सूचना पर पुलिस ने की छापेमारी

सदर डीएसपी प्रशांत कुमार के अनुसार, पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि चित्रगुप्त नगर पोखरिया में कुछ लोगों ने अवैध हथियार छिपाकर रखे हैं। सूचना मिलने के बाद वरीय अधिकारियों को इसकी जानकारी दी गई। इसके बाद नगर थाना पुलिस की टीम ने चिह्नित ठिकाने पर छापेमारी की।

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पुलिस के मुताबिक, छापेमारी के दौरान वहां मौजूद दो लोगों ने पुलिस टीम को देखकर भागने का प्रयास किया। हालांकि, पुलिसकर्मियों ने पीछा कर दोनों को पकड़ लिया। इसके बाद घर की तलाशी ली गई, जिसमें चार हथियार, तीन मैगजीन और 32 कारतूस बरामद हुए।

घर से एक मस्कट, दो कट्टे और एक देसी पिस्तौल बरामद

पुलिस ने आरोपियों के घर से एक मस्कट, दो देसी कट्टे, एक देसी पिस्तौल, तीन मैगजीन और 32 कारतूस बरामद किए हैं। बरामद हथियारों और कारतूसों को जब्त कर लिया गया है। पुलिस ने गिरफ्तार भूलन सिंह और शिवम कुमार के खिलाफ आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है।

हथियार कहां से आए, किस मकसद से होने थे इस्तेमाल?

पुलिस अब बरामद हथियारों के स्रोत और उनके संभावित इस्तेमाल की जांच में जुटी है। फिलहाल यह स्पष्ट नहीं हो सका है कि हथियार कहां से लाए गए थे और उनका इस्तेमाल किस उद्देश्य से किया जाना था। पुलिस यह भी पता लगाने की कोशिश कर रही है कि हथियारों की आपूर्ति में किसी अन्य व्यक्ति की भूमिका तो नहीं है। जांच के केंद्र में हथियारों का स्रोत, उनकी आपूर्ति और संभावित इस्तेमाल है। पुलिस के अनुसार, जांच पूरी होने के बाद ही बरामदगी से जुड़े अन्य पहलुओं का खुलासा हो सकेगा।