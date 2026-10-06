बिहार: जमुई में खेत की निगरानी करने गए किसान की हत्या, दोनों पैरों पर मिले गहरे जख्म के निशान

जमुई जिले के अलीगंज प्रखंड अंतर्गत चंद्रदीप थाना क्षेत्र के हाबुनगर गांव में सोमवार शाम खेत की निगरानी करने गए करीब 50 वर्षीय किसान अमीरक यादव की अज्ञात हमलावरों ने धारदार हथियार से हत्या कर दी। घटना के बाद गांव में दहशत और तनाव का माहौल है।

जानकारी के अनुसार, अमीरक यादव सोमवार शाम करीब छह बजे घर से खेत देखने के लिए निकले थे। इसी दौरान सुनसान स्थान पर पहले से घात लगाए हमलावरों ने उन पर धारदार हथियार से हमला कर दिया। हमले में गंभीर रूप से घायल किसान की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। ग्रामीणों के अनुसार, मृतक के दोनों पैरों पर गहरे जख्म के निशान मिले हैं। अत्यधिक रक्तस्राव के कारण उनकी मौत होने की बात सामने आई है।

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घटना की सूचना मिलते ही चंद्रदीप थाना पुलिस दलबल के साथ मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जमुई सदर अस्पताल भेज दिया। घटनास्थल से संभावित साक्ष्य जुटाए गए और आसपास के लोगों से पूछताछ की गई। फॉरेंसिक टीम ने भी मौके पर पहुंचकर साक्ष्य एकत्रित किए।

हत्या के पीछे की वजह फिलहाल स्पष्ट नहीं हो सकी है। स्थानीय ग्रामीणों ने आपसी विवाद या पुरानी रंजिश को हत्या का संभावित कारण बताया है। पुलिस इन बिंदुओं को ध्यान में रखकर जांच कर रही है। अज्ञात हमलावरों की पहचान के लिए तकनीकी और अन्य साक्ष्यों के आधार पर सुराग जुटाए जा रहे हैं।

हत्या की खबर मिलते ही मृतक के परिजनों में कोहराम मच गया। परिवार के सदस्यों का रो-रोकर बुरा हाल है। ग्रामीणों ने पुलिस-प्रशासन से हत्याकांड का जल्द उद्भेदन कर आरोपियों की गिरफ्तारी और पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने की मांग की है। पुलिस का कहना है कि जांच पूरी होने के बाद ही हत्या के कारण और घटना में शामिल लोगों की स्थिति स्पष्ट हो सकेगी।