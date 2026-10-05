भाजपा में सनसनी : लेनिनग्राद में कमल का बीज बोने वाले रामलखन सिंह जा रहे जन सुराज? क्यों मची बेगूसराय में रार

लोग इसे पूरब का लेनिनग्राद कहते थे। भारत का लेनिनग्राद तो माना ही जाता था। वाम का गढ़ था। तब यहां भारतीय जनता पार्टी का नाम लेने वाले कुछ लोग थे। ऐसे चुनिंदा लोगों में से कुछेक को पूर्व प्रधानमंत्री दिवंगत अटल बिहारी वाजपेयी तक जानते थे। बिहार में भाजपा की ऐसी ही शख्सियत के जन सुराज में जाने की खबर पटना तक पहुंची है। भाजपा बदल चुकी है, इसलिए असर कितना पड़ेगा- कोई बात करने वाला नहीं। हां, यह सनसनी जरूर है क्योंकि नाम बहुत चर्चित रहा है- रामलखन सिंह। कई कारणों से चर्चित रह चुके रामलखन सिंह तब भाजपा को 'पूरब के लेनिनग्राद' में जमाने के लिए जाने गए थे, अब जन सुराज में जाने की चर्चा के कारण खबरों में हैं। 'अमर उजाला' ने उनसे बात की तो उन्होंने एक बात को स्वीकार, दूसरे से इनकार किया। साथ ही कारणों पर भी चर्चा की।

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