बिहार: बेगूसराय में मारपीट से मचा हड़कंप, भाजपा जिलाध्यक्ष और लोजपा नेता समेत चार घायल; शिक्षक पर आरोप

बिहार के बेगूसराय जिले के बखरी में मारपीट की एक घटना से इलाके में हड़कंप मच गया। इस घटना में भाजपा जिलाध्यक्ष राजीव वर्मा, उनके छोटे भाई संजीव वर्मा और लोजपा नेता अनिल वर्मा समेत चार लोग घायल हो गए। सभी घायलों को इलाज के लिए बखरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (पीएचसी) में भर्ती कराया गया है। घटना में एक शिक्षक पर शराब के नशे में मारपीट करने का आरोप लगाया गया है।

मिली जानकारी के अनुसार, बखरी में हुई इस घटना में शिक्षक संजय सिंह पर शराब के नशे में धुत होकर मारपीट करने का आरोप है। बताया जा रहा है कि मारपीट के दौरान भाजपा जिलाध्यक्ष राजीव वर्मा, उनके छोटे भाई संजीव वर्मा और लोजपा नेता अनिल वर्मा समेत चार लोग घायल हो गए। घटना के बाद सभी घायलों को उपचार के लिए बखरी पीएचसी पहुंचाया गया, जहां उनका इलाज कराया जा रहा है।

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राजनीतिक दलों से जुड़े लोगों के घायल होने के कारण यह मामला इलाके में चर्चा का विषय बन गया है। हालांकि, अभी तक यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि विवाद किस बात को लेकर शुरू हुआ और मारपीट की नौबत कैसे आई। घटना से जुड़ी अन्य परिस्थितियों की विस्तृत जानकारी सामने आनी बाकी है।

पुलिस की आधिकारिक प्रतिक्रिया का इंतजार

मामले में पुलिस की ओर से आधिकारिक बयान सामने आने का इंतजार है। प्राथमिकी दर्ज हुई है या नहीं और आरोपित शिक्षक संजय सिंह के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई है, इसकी जानकारी भी अभी उपलब्ध नहीं है। इसके अलावा, शिक्षक के शराब के नशे में होने संबंधी आरोप की भी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। पुलिस का पक्ष सामने आने के बाद ही घटना की पूरी स्थिति स्पष्ट हो सकेगी।