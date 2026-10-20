बिहार: दो महीने तक जिंदगी से जूझता रहा युवक, इलाज के दौरान मौत; फरार आरोपियों की गिरफ्तारी पर अड़े परिजन

पटना जिले के बाढ़ में करीब दो महीने पहले गोलीबारी में घायल हुए युवक रोशन पांडे की मंगलवार को इलाज के दौरान मौत हो गई। युवक की मौत की खबर मिलते ही परिजनों और स्थानीय लोगों में आक्रोश फैल गया। आक्रोशित लोगों ने शव को सड़क पर रखकर जाम कर दिया और फरार आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की। पुलिस के आश्वासन के बाद परिजनों ने जाम हटा लिया, जिसके बाद यातायात बहाल हो सका।

दो महीने पहले मारी गई थी गोली

प्राप्त जानकारी के अनुसार, घटना करीब दो महीने पहले बाढ़ के अकबरपुर इलाके में हुई थी। यहां रहने वाले रोशन पांडे को अपराधियों ने गोली मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया था। घटना के बाद परिजन उन्हें अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां उनका लंबे समय से इलाज चल रहा था। मंगलवार को इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई।

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इस मामले में परिजनों के बयान पर पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज की थी। इसमें चार लोगों को नामजद आरोपी बनाया गया था। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था, जबकि दो अन्य आरोपी अब भी फरार हैं।

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फरार आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग

रोशन पांडे की मौत के बाद परिजनों का गुस्सा फूट पड़ा। उन्होंने न्याय की मांग और फरार दोनों आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर शव को मुख्य मार्ग पर रखकर जाम कर दिया। इससे सड़क के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गईं और आवागमन बाधित हो गया।

सड़क जाम की सूचना मिलने पर स्थानीय थाना पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस अधिकारियों ने परिजनों और स्थानीय लोगों को समझाया तथा फरार आरोपियों को जल्द गिरफ्तार करने का आश्वासन दिया। इसके बाद परिजनों ने जाम हटा लिया और यातायात बहाल हो गया। पुलिस मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई कर रही है।