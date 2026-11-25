किशनगंज जिले के पोठिया प्रखंड के पहाड़कट्टा थाना क्षेत्र अंतर्गत जहांगीरपुर गांव के पास बुधवार को खेत में काम कर रहे एक ही परिवार के तीन सदस्य 11 हजार वोल्ट के बिजली तार की चपेट में आकर गंभीर रूप से झुलस गए। हादसे में पति, पत्नी और उनका पुत्र घायल हो गए। घटना के बाद इलाके में अफरा-तफरी मच गई।

जानकारी के अनुसार, जहांगीरपुर पंचायत के ढोहाबाड़ी गांव निवासी शिव चरण पहान अपनी पत्नी मान्ती पहान और पुत्र उपेन पहान के साथ धान के खेत में काम कर रहे थे। इसी दौरान अचानक 11 हजार वोल्ट का बिजली तार टूटकर तीनों के ऊपर गिर गया। इसकी चपेट में आने से तीनों गंभीर रूप से झुलस गए।

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घटना के बाद स्थानीय लोगों ने तत्परता दिखाते हुए बिजली विभाग को फोन कर बिजली आपूर्ति बंद करवाई। इसके बाद तीनों घायलों को आनन-फानन में इलाज के लिए पश्चिम बंगाल के इस्लामपुर ले जाया गया।

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स्थानीय लोगों के अनुसार, खेत मालिक ने बिजली के जर्जर तार की मरम्मत के लिए विभाग में कई बार शिकायत की थी। इसके बावजूद तार को ठीक नहीं किया गया। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि बिजली विभाग की लापरवाही के कारण यह हादसा हुआ।

इस घटना के बाद ग्रामीण इलाकों में जर्जर बिजली तारों की स्थिति और विभाग की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठने लगे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि यदि समय रहते शिकायत पर कार्रवाई की गई होती, तो इस हादसे को टाला जा सकता था। अब सवाल उठ रहा है कि बार-बार शिकायत के बावजूद तार की मरम्मत क्यों नहीं की गई और हादसे के लिए जिम्मेदार कौन है।