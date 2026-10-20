बिहार: जेडीयू उम्मीदवार नीरज कुमार की तबीयत बिगड़ी, हार्ट अटैक के बाद मेदांता के आईसीयू में भर्ती

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जानकारी के अनुसार, नीरज कुमार को सोमवार दोपहर सीवान जिले में पूजा के दौरान दिल का दौरा पड़ा। इसके बाद उनकी तबीयत बिगड़ गई और उन्हें आनन-फानन में पटना लाया गया। सोमवार देर शाम नीरज कुमार को पटना के मेदांता अस्पताल में भर्ती कराया गया। डॉक्टरों ने उनकी स्थिति को देखते हुए आईसीयू में रखा है। फिलहाल चिकित्सकों की निगरानी में उनका इलाज चल रहा है।नीरज कुमार की मौजूदा स्थिति को लेकर अभी तक विस्तृत चिकित्सकीय जानकारी सामने नहीं आई है। अस्पताल में डॉक्टर उनकी सेहत पर नजर रख रहे हैं। उनके स्वास्थ्य को लेकर आगे की जानकारी का इंतजार है।