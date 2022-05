{"_id":"627ee30bae804e3a2018bd4c","slug":"resolution-passed-unanimously-to-rename-gaya-as-gayaji-bihar","type":"story","status":"publish","title_hn":"बिहार: गया का नाम गयाजी रखने को लेकर सर्वसम्मति से प्रस्ताव पास, भारत सरकार को दिया आवेदन","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, गया Published by: Jeet Kumar Updated Sat, 14 May 2022 04:30 AM IST