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बिहार: गयाजी में ‘20 साल बेमिसाल’ प्रदर्शनी का आगाज, पोस्टर-तस्वीरों में दिखा नीतीश कुमार का कार्यकाल

Sat, 17 Oct 2026 01:35 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो न्यूज डेस्क, अमर उजाला, गयाजी
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, गयाजी Published by: अमर उजाला ब्यूरो Updated Sat, 17 Oct 2026 01:35 PM IST
सार

बिहार के गयाजी में पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कार्यकाल की उपलब्धियों को लोगों तक पहुंचाने के लिए ‘20 साल बेमिसाल’ प्रदर्शनी लगाई गई है। शनिवार को केदारनाथ मार्केट के समीप आयोजित कार्यक्रम में नीतीश कुमार ने दीप प्रज्वलित कर प्रदर्शनी का उद्घाटन किया।

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गयाजी में 20 साल बेमिसाल प्रदर्शनी का दीप प्रज्वलित कर उद्घाटन करते पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुम - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कार्यकाल और उनके शासन के दौरान किए गए कार्यों को लोगों तक पहुंचाने के लिए गयाजी में ‘20 साल बेमिसाल’ प्रदर्शनी लगाई गई है। शनिवार को शहर में केदारनाथ मार्केट के समीप आयोजित कार्यक्रम में नीतीश कुमार ने दीप प्रज्वलित कर प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। यहां पोस्टर, तस्वीरों और अन्य दृश्य माध्यमों के जरिए उनके कार्यकाल की उपलब्धियों और विकास कार्यों को प्रदर्शित किया गया है।

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प्रदर्शनी के जरिए विकास कार्यों को दिखाने की पहल

बिहार की राजनीति में लंबे समय तक मुख्यमंत्री के रूप में भूमिका निभाने वाले नीतीश कुमार के कार्यकाल की उपलब्धियों को लोगों तक पहुंचाने के उद्देश्य से इस प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है। शनिवार को कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री ने दीप प्रज्वलित कर इसका विधिवत उद्घाटन किया।

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प्रदर्शनी में पोस्टर, तस्वीरों और दूसरे दृश्य माध्यमों के जरिए नीतीश कुमार के शासनकाल के दौरान किए गए कार्यों को दिखाया गया है। इसका उद्देश्य लोगों को उनके कार्यकाल में हुए विकास कार्यों और अलग-अलग क्षेत्रों में सरकार की ओर से किए गए प्रयासों की जानकारी देना है।

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पोस्टर और तस्वीरों में दिखाई गईं उपलब्धियां

प्रदर्शनी स्थल पर लगाए गए पोस्टरों और तस्वीरों में नीतीश कुमार के राजनीतिक सफर और उनके कार्यकाल से जुड़ी उपलब्धियों को प्रमुखता से जगह दी गई है। इनके माध्यम से सरकार की ओर से किए गए कार्यों और योजनाओं को लोगों के सामने रखने की कोशिश की गई है। प्रदर्शनी को इस तरह तैयार किया गया है कि लोग एक ही जगह पर विभिन्न कार्यों और योजनाओं से जुड़ी जानकारी देख सकें। ‘20 साल बेमिसाल’ शीर्षक के जरिए नीतीश कुमार के लंबे राजनीतिक कार्यकाल और शासन के दौरान किए गए कार्यों को रेखांकित किया गया है। उपलब्धियों को आसान तरीके से समझाने के लिए तस्वीरों और अन्य दृश्य माध्यमों का इस्तेमाल किया गया है।

गयाजी में प्रदर्शनी को लेकर चर्चा

गयाजी में आयोजित इस प्रदर्शनी के जरिए नीतीश कुमार के कार्यकाल को अलग अंदाज में प्रस्तुत किया गया है। पोस्टर और तस्वीरों के माध्यम से उनके कार्यकाल की उपलब्धियों को सामने लाने की यह पहल राजनीतिक और सामाजिक दृष्टि से भी चर्चा का विषय बनी हुई है।


प्रदर्शनी के उद्घाटन के दौरान आयोजन का मुख्य आकर्षण नीतीश कुमार के कार्यकाल से जुड़ी तस्वीरें और उनसे संबंधित जानकारियां रहीं। इनके जरिए लोगों को उनके शासनकाल के दौरान किए गए कार्यों से परिचित कराने का प्रयास किया गया है।

 

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