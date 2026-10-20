बिहार: गया में दारोगा के दोनों बेटों को मारी गोली, छोटे बेटे की मौत; बड़ा गंभीर

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गोलीबारी की यह घटना गया जिले के मानपुर क्षेत्र में सिद्धार्थपुरी मोहल्ले के निकट हुई। दोनों भाइयों के मूल निवास की बात करें तो वे अतरी थाना क्षेत्र के जेठियन गांव के रहने वाले थे। उनका परिवार पिछले कुछ वर्षों से मानपुर के सिद्धार्थपुरी मोहल्ले में रह रहा है।परिजनों के मुताबिक, मोहल्ले से कुछ दूरी पर किसी व्यक्ति के साथ विवाद हुआ था। इसके बाद दोनों भाइयों को फोन करके वहां बुलाया गया। जब वे मौके पर पहुंचे तो बदमाशों ने फायरिंग शुरू कर दी। गोलीबारी में रानू सिंह और मोनू सिंह दोनों घायल हो गए। छोटे भाई रानू की मौत हो गई, जबकि मोनू की हालत गंभीर बनी हुई है। घटना के बाद परिवार में मातम पसरा है।स्थानीय लोगों के बीच चर्चा है कि घटनास्थल के आसपास जुआ और शराब का अड्डा संचालित होता है। आशंका जताई जा रही है कि जुए को लेकर हुए विवाद के कारण गोलीबारी की घटना हुई। हालांकि, विवाद की वास्तविक वजह को लेकर पुलिस की ओर से अभी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। ऐसे में घटना के पीछे की वजह जांच के बाद ही स्पष्ट हो सकेगी।घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस ने मामले की छानबीन शुरू कर दी है। पुलिस ने घटनास्थल से कुछ खोखे बरामद किए हैं। जांच में गोलीबारी में शामिल आरोपियों की पहचान करने और वारदात के पीछे की वास्तविक वजह का पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है। फिलहाल पुलिस की ओर से मामले पर विस्तृत जानकारी नहीं दी गई है।