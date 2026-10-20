बिहार: सीएम सम्राट ने तेलडीहा-असरगंज के दुर्गा मंदिरों में की पूजा-अर्चना, बदुआ नदी रिवर फ्रंट का लिया जायजा

मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने मंगलवार को बांका जिले के तेलडीहा दुर्गा मंदिर और तारापुर के असरगंज स्थित गोला पर दुर्गा मंदिर एवं प्राचीन दुर्गा मंदिर में मां दुर्गा की पूजा-अर्चना की। इस दौरान उन्होंने मां दुर्गा से राज्य की सुख, शांति, समृद्धि और खुशहाली की कामना की।

तेलडीहा दुर्गा मंदिर में पूजा-अर्चना के बाद मुख्यमंत्री ने मंदिर के समीप बदुआ नदी तट पर रिवर फ्रंट डेवलपमेंट योजना के तहत चल रहे निर्माण कार्य का निरीक्षण किया। उन्होंने नदी तट पर विकसित किए जा रहे आधुनिक रिवर फ्रंट और पक्के निर्माण कार्यों की प्रगति का जायजा लिया।

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

निरीक्षण के दौरान संबंधित अधिकारियों ने मुख्यमंत्री को निर्माण कार्य की प्रगति और वर्तमान स्थिति की जानकारी दी। मुख्यमंत्री ने कार्यों की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को निर्माण कार्य में तेजी लाने और इसे बेहतर ढंग से समय पर पूरा करने का निर्देश दिया।

इस अवसर पर विधायक कुमार प्रणय, विधायक जयंत राज, पूर्व विधायक राजीव कुमार सिंह, जिला परिषद के पूर्व अध्यक्ष रविन्द्र सिंह कल्लू, मुंगेर प्रमंडल के आयुक्त प्रेम सिंह मीणा, मुंगेर प्रक्षेत्र के पुलिस उपमहानिरीक्षक राकेश कुमार, मुंगेर के जिलाधिकारी निखिल धनराज निप्पनिकर, बांका के जिलाधिकारी अंशुल अग्रवाल, भागलपुर की जिलाधिकारी अलंकृता पाण्डेय, मुंगेर के पुलिस अधीक्षक सैयद इमरान मसूद, बांका के पुलिस अधीक्षक अमितेश कुमार और भागलपुर के पुलिस अधीक्षक प्रमोद कुमार यादव सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति, बड़ी संख्या में श्रद्धालु और स्थानीय लोग उपस्थित थे।