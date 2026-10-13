बिहार: बिहटा के पाली हॉल्ट पर ट्रेन से गिरकर महिला की मौत, परेव गांव की रहने वाली थीं तुलसी देवी

बिहटा रेल जीआरपी क्षेत्र के पाली हॉल्ट के पास मंगलवार को ट्रेन से उतरने के दौरान गिरकर एक महिला की मौत हो गई। मृतका की पहचान बिहटा थाना क्षेत्र के परेव गांव निवासी तुलसी देवी (पति स्वर्गीय ठाकुर भगत) के रूप में हुई है। मिली जानकारी के अनुसार, तुलसी देवी पाली हॉल्ट के पास ट्रेन से उतर रही थीं। इसी दौरान संतुलन बिगड़ने से वह नीचे गिर गईं। हादसे में गंभीर चोटें लगने के कारण उनकी मौत हो गई।

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