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Hindi News ›   Bihar ›   Bihar Weather Today: Dry Conditions to Continue, Know When Rain Is Expected in Patna

बिहार का मौसम: अगले सात दिन कैसा रहेगा मौसम, पटना में आज बारिश होगी या नहीं, तापमान कितना रहेगा? जानिए अपडेट

Wed, 21 Oct 2026 06:40 PM IST
आदित्य आनंद न्यूज डेस्क, अमर उजाला, पटना/ मसौढ़ी
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, पटना/ मसौढ़ी Published by: आदित्य आनंद Updated Wed, 21 Oct 2026 06:40 PM IST
सार

बिहार के कई जिलों में गर्मी से थोड़ी राहत जरूर मिली है। सुबह में ग्रामीण क्षेत्रों में पंखे की जरूरत नहीं पड़ती है।राज्य के किस जिले में कैसा मौसम रहेगा? कहां कितनी गर्मी पड़ रही है? बारिश कब होगी? इन सभी सवालों के जवाब आइये जानते हैं...

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Bihar Weather Today: Dry Conditions to Continue, Know When Rain Is Expected in Patna
मौसम की तस्वीर।

विस्तार
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बिहार में मौसम का मिजाज फिलहाल शुष्क बना हुआ है। अहले सुबह कोसी, सीमांचल और मिथिलांचल इलाके में गर्मी नहीं लगती है। 21 अक्टूबर यानी आज राज्य के किसी भी जिले के लिए बारिश, आंधी या खराब मौसम की चेतावनी जारी नहीं की गई है। पटना में आसमान मुख्य रूप से साफ रहने और दिन में धूप निकलने का अनुमान है। अगले कुछ दिनों तक तापमान में बड़े बदलाव की संभावना नहीं है। हालांकि, सप्ताह के आखिर में पटना के स्थानीय पूर्वानुमान में गरज-चमक के साथ बारिश की संभावना जताई गई है। वहीं पटना में बुधवार को मौसम मुख्य रूप से साफ रहने का अनुमान है। दिन में धूप के कारण गर्मी महसूस हो सकती है, जबकि शाम और रात में तापमान कम होने से राहत मिलेगी। भारत मौसम विज्ञान विभाग के पटना एयरपोर्ट केंद्र के पूर्वानुमान के अनुसार, आज अधिकतम तापमान 33 डिग्री और न्यूनतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है। वहीं, अन्य मौसम पूर्वानुमानों में अधिकतम तापमान करीब 31 डिग्री बताया गया है।

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पटना में किस दिन कैसा रहेगा मौसम?
मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार, राजधानी में 21 से 25 अक्टूबर तक मौसम मुख्य रूप से साफ रहने की संभावना है। बुधवार, 21 अक्टूबर को अधिकतम तापमान 33 डिग्री और न्यूनतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। वहीं, 22 से 24 अक्टूबर तक अधिकतम तापमान 32 डिग्री और न्यूनतम 22 से 23 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है। 25 अक्टूबर को अधिकतम तापमान में एक डिग्री की गिरावट के साथ इसके 31 डिग्री और न्यूनतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस रहने का पूर्वानुमान है। इस दौरान आसमान मुख्य रूप से साफ रहने की संभावना है। पटना में आज बारिश की संभावना बहुत कम है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान में आसमान मुख्य रूप से साफ रहने और किसी चेतावनी के जारी नहीं होने की बात कही गई है। गुरुवार को पटना में धूप निकलने और मौसम साफ रहने की संभावना है। अधिकतम तापमान 32 डिग्री और न्यूनतम तापमान करीब 23 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। हालांकि, 26 और 27 अक्टूबर को पटना में कुछ स्थानों पर गरज-चमक के साथ बारिश के आसार हैं।
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बिहार के किन जिलों में भारी बारिश की संभावना है?
आज बिहार में किसी भी जिले के लिए भारी बारिश की चेतावनी नहीं दी गई है। फिलहाल राज्य में बारिश के बजाय शुष्क मौसम रहने का अनुमान है। पटना के स्थानीय पूर्वानुमान में 26 और 27 अक्टूबर को गरज-चमक के साथ बारिश की संभावना है, लेकिन इसे पूरे बिहार में भारी बारिश का अलर्ट नहीं माना जाना चाहिए।
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आज बिहार के किन शहरों में सबसे ज्यादा गर्मी पड़ सकती है?
मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार, उत्तर-पूर्वी बिहार के कुछ जिलों में अधिकतम तापमान 32 से 34 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। राज्य के अन्य क्षेत्रों में अधिकतम तापमान सामान्य तौर पर 30 से 32 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। उपलब्ध जानकारी में सबसे गर्म शहरों की अलग-अलग रैंकिंग नहीं दी गई है।


बिहार के सभी जिलों में आज कैसा रहेगा मौसम?
मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार, बिहार के सभी जिलों में मौसम शुष्क रहेगा। अधिकतम तापमान ज्यादातर क्षेत्रों में 30 से 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 20 से 22 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है। उत्तर-पूर्वी बिहार के कुछ जिलों में अधिकतम तापमान 32 से 34 डिग्री तक पहुंचने की संभावना है।

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