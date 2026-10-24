बिहार:विधायक अनंत सिंह जदयू से निष्काषित, इस वजह से पार्टी ने दिखाया बाहर का रास्ता

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जदयू के पत्र के मुताबिक, अनंत कुमार सिंह ने पिछले कुछ दिनों से लगातार पार्टी के निर्देशों की अवहेलना की। उन पर शीर्ष नेतृत्व के प्रति अमर्यादित और अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल करने का भी आरोप लगाया गया है। पार्टी ने इन गतिविधियों को अनुशासनहीनता मानते हुए उनकी प्राथमिक सदस्यता तत्काल प्रभाव से रद्द करने का निर्णय लिया है।पत्र में कहा गया है कि हाल ही में संपन्न विधान परिषद चुनाव में अनंत सिंह ने पार्टी के उम्मीदवार के विरुद्ध काम किया और दूसरे दल के उम्मीदवार के पक्ष में प्रचार किया। इसी को कार्रवाई का प्रमुख आधार बताया गया है। अनंत सिंह के दूसरे दल के उम्मीदवार के समर्थन में प्रचार करने को लेकर जदयू में नाराजगी की खबरें पहले भी सामने आई थीं।जदयू के पत्र में अनंत सिंह को अगले छह साल के लिए जनता दल यूनाइटेड से निष्कासित किए जाने की बात स्पष्ट रूप से कही गई है। उनकी प्राथमिक सदस्यता तत्काल प्रभाव से समाप्त करने का भी उल्लेख है। इस कार्रवाई से बिहार की राजनीति में पार्टी और अनंत सिंह के बीच संबंधों को लेकर चर्चा तेज हो सकती है।पत्र में पार्टी के माननीय अध्यक्ष से अनंत सिंह की विधानसभा सदस्यता समाप्त करने के लिए बिहार विधानसभा अध्यक्ष को अनुशंसा भेजने की बात भी कही गई है। इसके लिए भारतीय संविधान की दसवीं अनुसूची का उल्लेख किया गया है। हालांकि, पार्टी से निष्कासन और विधानसभा की सदस्यता समाप्त होना अलग-अलग प्रक्रियाएं हैं। पत्र में सदस्यता समाप्त करने की अनुशंसा का उल्लेख है; इसे विधायक पद समाप्त होने का अंतिम आदेश नहीं माना जाना चाहिए।इसी पत्र में पूर्व विधायक नीलम देवी की प्राथमिक सदस्यता भी दलविरोधी गतिविधियों में शामिल रहने के आरोप में रद्द करने की बात कही गई है। उन्हें भी छह साल के लिए पार्टी से निष्कासित किया गया है। इस तरह जदयू ने अनंत सिंह के साथ नीलम देवी के खिलाफ भी अनुशासनात्मक कार्रवाई की है।