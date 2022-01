{"_id":"61ee7d463f7f220db45d2d53","slug":"yamaha-fz-25-model-yamaha-fz-25-series-bikes-color-price-features-yamaha-motor-india-updated-its-existing-range-of-fzs-25-streetfighter-with-new-colour-options","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"यामाहा: Yamaha FZS 25 बाइक अब दो नए कलर ऑप्शन में मिलेगी, जानें फीचर्स और कीमत","category":{"title":"Automobiles","title_hn":"ऑटो-वर्ल्ड","slug":"automobiles"}}

यामाहा: Yamaha FZS 25 बाइक अब दो नए कलर ऑप्शन में मिलेगी, जानें फीचर्स और कीमत

ऑटो डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: अमर शर्मा Updated Mon, 24 Jan 2022 03:49 PM IST

सार Yamaha Motor India (यामाहा मोटर इंडिया) ने सोमवार को एलान किया कि उसने अपने FZS 25 स्ट्रीटफाइटर बाइक की अपनी मौजूदा रेंज को नए कलर ऑप्शन के साथ अपडेट किया है।

Yamaha FZ25 Series Bikes Color Price Features: Yamaha Motor India (यामाहा मोटर इंडिया) ने सोमवार को एलान किया कि उसने अपने FZS 25 स्ट्रीटफाइटर बाइक की अपनी मौजूदा रेंज को नए कलर ऑप्शन के साथ अपडेट किया है। 250-सीसी मोटरसाइकिल Yamaha FZS 25 अब ऑल-न्यू मैट कॉपर और मैट ब्लैक रंग विकल्पों में उपलब्ध होगी। जबकि FZ 25 वैरिएंट की बिक्री रेसिंग ब्लू और मेटालिक ब्लैक रंगों में जारी रहेगी।



FZS 25 मॉडल पहले सिर्फ तीन कलर ऑप्शन - पेटिना ग्रीन, व्हाइट-वर्मिलियन और डार्क मैट ब्लू में उपलब्ध था।



दो नए कलर ऑप्शन की शुरुआत के साथ, मॉडल वैरिएंट अब कुल पांच रंग विकल्पों में आता है। यामाहा मोटर इंडिया समूह की कंपनियों के अध्यक्ष ईशिन चिहाना ने कहा, "हमने इसकी लोकप्रियता को और बढ़ाने के लिए FZS 25 मॉडल वैरिएंट के लिए नए कलर स्कीम्स शुरू किए हैं। आगे बढ़ते हुए... कंपनी अपने ग्राहकों के लिए और ज्यादा उत्साह देना जारी रखेगी।" इंजन और फीचर्स

यामाहा FZ 25 और FZS 25 इन दोनों बाइक्स में 249 cc एयर कूल्ड SOHC, 4-स्ट्रोक, सिंगल-सिलिंडर इंजन मिलता है। यह इंजन 8000 rpm पर 20.8 bhp का पावर और 6000 rpm पर 20.1 Nm का टॉर्क जेनरेट करता है। इस इंजन के साथ 5 स्पीड गियरबॉक्स मिलता है। इस रेंज की दिल्ली में एक्स-शोरूम कीमत 1,38,800 रुपये से शुरू होती है।



फीचर्स और कीमत

इस मॉडल रेंज में मल्टी-फंक्शन नेगेटिव LCD इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, LED डे-टाइम रनिंग लैंप, क्लास डी बाई-फंक्शनल LED हेडलाइट, अंडर काउलिंग, साइड स्टैंड के साथ इंजन कट-ऑफ स्विच और डुअल-चैनल एबीएस जैसै फीचर्स मिलते हैं।



हाल ही में लॉन्च की नई बाइक

हाल ही में, Yamaha Motor India ने अपनी 'The Call of the Blue' पहल के तहत FZS-Fi मोटरसाइकिल रेंज का नया DLX ट्रिम लॉन्च किया। नए मॉडल को नई स्टाइलिंग के साथ-साथ फीचर्स के साथ अपडेट किया गया है। यह कंपनी के ब्लूटूथ इनेबल्ड कनेक्ट-एक्स एप के साथ आता है। इसमें पावर के लिए वही ब्लू कोर, 149 सीसी इंजन मिलता है। यह इंजन 7,250 rpm पर 12.4 PS का अधिकतम पावर और 5500 rpm पर 13.3 Nm का पीक टॉर्क जेनरेट करता है।