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भारतीय ऑटो बाजार में तहलका मचाने आ रही हैं ये हाइब्रिड कॉम्पैक्ट एसयूवी: जानें लिस्ट में कौन सी कंपनियां शामिल

Wed, 07 Oct 2026 12:02 AM IST
Amar Sharma ऑटो डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
ऑटो डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: Amar Sharma Updated Wed, 07 Oct 2026 12:02 AM IST
सार

भारतीय ऑटो बाजार में हाइब्रिड कारों की लोकप्रियता धीरे-धीरे बढ़ रही है। कई वाहन निर्माता अब कॉम्पैक्ट SUV सेगमेंट में स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड तकनीक लाने की तैयारी कर रहे हैं। जानें पूरी डिटेल्स।

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Upcoming Hybrid Compact SUVs in India: Fronx, Sonet, Toyota, and Honda Set to Compete in Sub-4-Meter Segment
Upcoming Hybrid Compact SUV - फोटो : Amar Ujala

विस्तार
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भारतीय कार बाजार में हाइब्रिड गाड़ियों की मांग और लोकप्रियता धीरे-धीरे काफी तेजी से बढ़ रही है। वर्तमान समय में खरीदारों को स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड (Strong Hybrid) टेक्नोलॉजी केवल बड़ी और महंगी गाड़ियों जैसे टोयोटा अर्बन क्रूजर हाइराइडर (Toyota Urban Cruiser Hyryder), मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा (Maruti Suzuki Grand Vitara) और इनविक्टो (Invicto) में ही मिलती है।
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हालांकि, प्रमुख कार निर्माता कंपनियां जल्द ही इस ट्रेंड को बदलने की तैयारी कर रही हैं। कई दिग्गज वाहन निर्माता अब स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड तकनीक को भारत के सबसे लोकप्रिय सब-4 मीटर कॉम्पैक्ट SUV (Sub-4 Meter Compact SUV) सेगमेंट में लाने की योजना बना रहे हैं। आने वाले वर्षों में कई नए हाइब्रिड मॉडल्स सड़कों पर उतरते हुए दिखाई देंगे। जिनमें से कुछ की आधिकारिक पुष्टि हो चुकी है और कई पर रिपोर्ट्स सामने आ चुकी हैं।
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Maruti Suzuki Fronx Hybrid में कौन सी नई टेक्नोलॉजी मिलने वाली है?

मारुति सुजुकी की लोकप्रिय कार Fronx इन-हाउस स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड तकनीक पाने वाली भारत की पहली सब-4 मीटर SUV बनने की दौड़ में सबसे आगे है।
  • इंजन व पावरट्रेन: इसमें नए 1.2-लीटर, Z-सीरीज 3-सिलेंडर पेट्रोल इंजन के साथ एक इलेक्ट्रिक मोटर और बैटरी पैक को जोड़ा जाएगा।
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  • ईवी मोड और माइलेज: वर्तमान फ्रोंक्स में केवल माइल्ड-हाइब्रिड सेटअप मिलता है, लेकिन नया स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड सिस्टम कार को कम दूरी के लिए पूरी तरह से इलेक्ट्रिक पावर पर चलने की अनुमति देगा।
  • लॉन्च टाइमलाइन: मारुति सुजुकी इस नए हाइब्रिड सिस्टम को फ्रोंक्स के अगले जनरेशन या मिड-लाइफ अपडेट के दौरान भारतीय बाजार में पेश कर सकती है।

Kia Sonet Hybrid भारत में कब तक लॉन्च हो सकती है?

किआ (Kia) अपनी लोकप्रिय कॉम्पैक्ट SUV Sonet के नेक्स्ट-जनरेशन मॉडल को भारत लाने की योजना पर काम कर रही है, जिसे अपडेटेड K1 प्लेटफॉर्म पर तैयार किया जाएगा।
  • हाइब्रिड तकनीक की पुष्टि: किआ ने भारत में सोनेट के लिए हाइब्रिड तकनीक पेश करने की अपनी योजना की पुष्टि की है।
  • लॉन्च का समय: रिपोर्ट्स के अनुसार, नई-जनरेशन सोनेट को पहले रेगुलर पेट्रोल इंजन के साथ उतारा जाएगा, जिसके बाद इसका हाइब्रिड वेरिएंट लॉन्च किया जाएगा।
  • संभावित टाइमलाइन: इस तकनीक के बाजार में पेश होने की संभावना लगभग 2028 या 2029 के आसपास जताई जा रही है।

सब-4 मीटर सेगमेंट में Honda की क्या नई रणनीति है?

जापानी ऑटोमेकर होंडा (Honda) भी भारतीय सब-4 मीटर SUV सेगमेंट में एक बार फिर धमाकेदार वापसी करने की तैयारी में है।
  • विशेष नया मॉडल: कंपनी ने पुष्टि की है कि वह खास भारतीय ग्राहकों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए एक ब्रांड-न्यू कॉम्पैक्ट SUV विकसित कर रही है।
  • मुकाबला: यह नई SUV सीधे तौर पर टाटा नेक्सन (Tata Nexon), ह्यूंदै वेन्यू (Hyundai Venue), किआ सोनेट (Kia Sonet) और महिंद्रा XUV 3XO को कड़ी टक्कर देगी।
  • पावरट्रेन विकल्प: होंडा स्टैंडर्ड पेट्रोल इंजन के साथ-साथ इसमें हाइब्रिड पावरट्रेन देने पर भी गंभीरता से विचार कर रही है।

Toyota Urban Cruiser Hybrid से क्या उम्मीदें हैं?

टोयोटा भी भविष्य में अपनी कॉम्पैक्ट SUV अर्बन क्रूजर (Urban Cruiser / Taisor) में हाइब्रिड टेक्नोलॉजी जोड़ सकती है।
  • तकनीकी साझेदारी: रिपोर्ट्स के मुताबिक, टोयोटा इसमें मारुति सुजुकी के आगामी Z-सीरीज इंजन पर आधारित स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड सिस्टम का इस्तेमाल कर सकती है।
  • बाजार पर असर: यद्यपि टोयोटा की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन ऑटो विशेषज्ञों का मानना है कि कॉम्पैक्ट SUV सेगमेंट में अधिक माइलेज और कम उत्सर्जन पर ध्यान देने वाले ग्राहकों के लिए यह नया हाइब्रिड विकल्प एक बड़ा गेम-चेंजर साबित होगा।
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