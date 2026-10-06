350cc इंजन के साथ पेश हुई नई ट्रायम्फ बोनविले T40 और T40 ब्लैक: जानें फीचर्स, डिजाइन और पावर डिटेल्स

डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और कनेक्टिविटी फीचर्स में क्या नया है?

हेरिटेज मोड: आधुनिक स्क्रीन होने के बावजूद इसे 'Heritage Mode' पर स्विच किया जा सकता है, जो पारंपरिक एनालॉग स्पीडोमीटर जैसा लुक देता है।

आधुनिक स्क्रीन होने के बावजूद इसे 'Heritage Mode' पर स्विच किया जा सकता है, जो पारंपरिक एनालॉग स्पीडोमीटर जैसा लुक देता है। स्मार्टफोन कनेक्टिविटी: ट्रायम्फ नेविगेशन ऐप के जरिए फुल-मैप नेविगेशन, टर्न-बाय-टर्न नेविगेशन, फोन और म्यूजिक कंट्रोल, स्पीड लिमिट अलर्ट जैसी सुविधाएं मिलती हैं।

ट्रायम्फ नेविगेशन ऐप के जरिए फुल-मैप नेविगेशन, टर्न-बाय-टर्न नेविगेशन, फोन और म्यूजिक कंट्रोल, स्पीड लिमिट अलर्ट जैसी सुविधाएं मिलती हैं। अन्य फीचर्स: ऑल-LED लाइटिंग, सेल्फ-कैंसलिंग इंडिकेटर्स, इमरजेंसी डिसेलेरेशन वार्निंग (अचानक ब्रेक लगाने पर रियर लाइट फ्लैश होना) और USB-C चार्जिंग सॉकेट शामिल हैं।

राइडिंग पॉश्चर और वजन के लिहाज से यह बाइक कितनी आरामदायक है?

सीट की ऊंचाई: स्टैंडर्ड सीट हाइट 790mm है, जिसे एक्सेसरी लो-सीट के जरिए घटाकर 770mm किया जा सकता है।

स्टैंडर्ड सीट हाइट 790mm है, जिसे एक्सेसरी लो-सीट के जरिए घटाकर 770mm किया जा सकता है। कुल वजन: बाइक का रेडी-टू-राइड वजन 191 किग्रा है।

बाइक का रेडी-टू-राइड वजन 191 किग्रा है। सेंटर स्टैंड: पार्किंग और चेन मेंटेनेंस को आसान बनाने के लिए इसमें सेंटर स्टैंड स्टैंडर्ड फिटमेंट के रूप में मिलता है।

ट्रायम्फ के 350cc-400cc पोर्टफोलियो में यह बाइक कहां फिट बैठती है?

दोनों बाइक्स में पारंपरिक एनालॉग मीटर की जगहदिया गया है।T40 को दैनिक उपयोग के लिए बेहद आसान और आरामदायक बनाने के हिसाब से डिजाइन किया गया है:Bonneville T40 और T40 Black के जुड़ने से ट्रायम्फ का 350cc और 400cc प्लेटफॉर्म और मजबूत हो गया है। यह नया मॉडल Speed 400, Scrambler 400 X, Scrambler 400 XC, Tracker 400, Thruxton 400 और Speed T4 जैसी बाइक्स के साथ शामिल हो गया है। कंपनी का मानना है कि इस मिड-कैपेसिटी प्लेटफॉर्म ने नए राइडर्स को ब्रांड से जोड़ने और वैश्विक बिक्री बढ़ाने में बड़ी भूमिका निभाई है।