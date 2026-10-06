350cc इंजन के साथ पेश हुई नई ट्रायम्फ बोनविले T40 और T40 ब्लैक: जानें फीचर्स, डिजाइन और पावर डिटेल्स
ऑटो डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: Amar Sharma Updated Tue, 06 Oct 2026 07:38 PM IST
सार
ब्रिटेन की प्रीमियम बाइक निर्माता कंपनी ट्रायम्फ मोटरसाइकिल्स ने अपनी प्रतिष्ठित 'बोनविले' (Bonneville) सीरीज का विस्तार करते हुए नई Bonneville T40 और T40 Black से पर्दा उठा दिया है। जानें इनमें क्या है खास?
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विस्तार
ब्रिटेन की प्रीमियम बाइक निर्माता कंपनी ट्रायम्फ मोटरसाइकिल्स (Triumph Motorcycles) ने अपनी प्रतिष्ठित 'बोनविले' (Bonneville) सीरीज का विस्तार करते हुए नई Bonneville T40 (बोनविले T40) और T40 Black से पर्दा उठा दिया है।
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यह पहली बार है जब आइकॉनिक बोनविले बैज को 350cc सेगमेंट में लाया गया है। ये दोनों बाइक्स 1960 के दशक के क्लासिक रेट्रो लुक, नई पीढ़ी के 350cc TR-सीरीज इंजन और एडवांस्ड लीन-सेंसिटिव इलेक्ट्रॉनिक फीचर्स के संयोजन के साथ आती हैं।
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350cc इंजन से कितनी पावर और टॉर्क मिलेगा?दोनों बाइक्स में 350cc लिक्विड-कूल्ड TR-सीरीज सिंगल-सिलेंडर इंजन दिया गया है। बोनविले कैरेक्टर के मुताबिक, ट्रायम्फ ने इसमें नया सिलेंडर हेड और विशेष ट्यूनिंग दी है ताकि लो-एंड टॉर्क को बेहतर बनाया जा सके।
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- मैक्सिमम पावर: 7,000 rpm पर 29 PS
- पीक टॉर्क: 5,500 rpm पर 31.2 Nm
- राइडिंग मोड्स: इसमें Road (रोड), Rain (रेन) और Eco (इको) के साथ 2 कस्टमाइज्ड मोड्स (कुल 5 मोड्स) मिलते हैं, जो थ्रॉटल रिस्पॉन्स, ट्रैक्शन कंट्रोल और ABS सेटिंग्स को बदलते हैं।
- सुरक्षा फीचर्स: इसमें क्रूज कंट्रोल, कॉर्नरिंग ABS, कॉर्नरिंग ट्रैक्शन कंट्रोल स्टैंडर्ड दिए गए हैं। दोनों बाइक्स A2 लाइसेंस कम्प्लाइंट हैं।
बोनविले T40 और T40 Black का डिजाइन कैसा है?बाइक्स में क्लासिक 1960s बोनविले की झलक साफ नजर आती है:
- डिजाइन एलिमेंट्स: टीयरड्रॉप फ्यूल टैंक, राउंड LED हेडलैंप, ट्विन रियर शॉक एब्जॉर्बर, स्पोक व्हील्स और क्लासिक पीशूटर-स्टाइल एग्जॉस्ट दिया गया है।
- व्हील्स और सस्पेंशन: आगे 18-इंच और पीछे 17-इंच के एल्युमीनियम रिम वाले स्पोक व्हील्स दिए गए हैं। फ्रंट में कन्वेंशनल फोर्क्स और रियर में ट्विन शॉक्स मिलते हैं।
- कलर ऑप्शंस: T40 में हाथ से पेंट की गई कोच लाइनिंग और दो-रंगों के ऑप्शन (एजियन ब्लू और फ्यूजन व्हाइट, मेरिडेन ब्लू और टैंजरीन ऑरेंज, न्यू इंग्लैंड व्हाइट और जेट ब्लैक) मिलते हैं। वहीं, T40 Black को डार्क थीम में मैट प्यूटर ग्रे और मैट फैंटम ब्लैक कलर्स के साथ ऑल-ब्लैक कंपोनेंट्स दिए गए हैं।
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डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और कनेक्टिविटी फीचर्स में क्या नया है?दोनों बाइक्स में पारंपरिक एनालॉग मीटर की जगह 4-इंच का सर्कुलर फुल-कलर TFT डिस्प्ले दिया गया है।
- हेरिटेज मोड: आधुनिक स्क्रीन होने के बावजूद इसे 'Heritage Mode' पर स्विच किया जा सकता है, जो पारंपरिक एनालॉग स्पीडोमीटर जैसा लुक देता है।
- स्मार्टफोन कनेक्टिविटी: ट्रायम्फ नेविगेशन ऐप के जरिए फुल-मैप नेविगेशन, टर्न-बाय-टर्न नेविगेशन, फोन और म्यूजिक कंट्रोल, स्पीड लिमिट अलर्ट जैसी सुविधाएं मिलती हैं।
- अन्य फीचर्स: ऑल-LED लाइटिंग, सेल्फ-कैंसलिंग इंडिकेटर्स, इमरजेंसी डिसेलेरेशन वार्निंग (अचानक ब्रेक लगाने पर रियर लाइट फ्लैश होना) और USB-C चार्जिंग सॉकेट शामिल हैं।
राइडिंग पॉश्चर और वजन के लिहाज से यह बाइक कितनी आरामदायक है?T40 को दैनिक उपयोग के लिए बेहद आसान और आरामदायक बनाने के हिसाब से डिजाइन किया गया है:
- सीट की ऊंचाई: स्टैंडर्ड सीट हाइट 790mm है, जिसे एक्सेसरी लो-सीट के जरिए घटाकर 770mm किया जा सकता है।
- कुल वजन: बाइक का रेडी-टू-राइड वजन 191 किग्रा है।
- सेंटर स्टैंड: पार्किंग और चेन मेंटेनेंस को आसान बनाने के लिए इसमें सेंटर स्टैंड स्टैंडर्ड फिटमेंट के रूप में मिलता है।