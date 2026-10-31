हैलोवीन के रंग में रंगी टेस्ला की साइबरकैब: अनोखे अंदाज में सड़कों पर दौड़ी रोबोटैक्सी, देखें वायरल वीडियो
- टेस्ला ने हैलोवीन पर चलाई साइबरकैब ।
- ऑस्टिन की सड़कों पर दिखी रोबोटैक्सी।
- अंदर कंकाल जैसे यात्री बैठे नजर आए।
- साइबरकैब ने खुद मोड़ और ट्रैफिक पार किए।
विस्तार
हैलोवीन पर टेस्ला ने कुछ ऐसा किया, जिसने एक बार फिर बच्चों से लेकर बड़ों का ध्यान खींच लिया। कंपनी की बिना स्टीयरिंग व्हील वाली साइबरकैब ऑस्टिन की सड़कों पर दौड़ती नजर आई, लेकिन इस बार खास बात यह थी कि कार के अंदर कंकाल जैसे यात्री बैठे दिखाई दिए। कार के भीतर जलती रंगीन लाइट्स ने इस नजारे को और भी डरावना बना दिया। जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। कई वीडियो में साइबरकैब को खुद ही मोड़ लेते और ट्रैफिक के बीच आगे बढ़ते देखा गया। इस अनोखे स्टंट को देखकर सोशल मीडिया पर लोगों ने मजेदार प्रतिक्रियाएं भी दीं।
हैलोवीन पर कंकाल यात्रियों के साथ निकली साइबरकैब
- टेस्ला ने ऑस्टिन की सड़कों पर बिना स्टीयरिंग व्हील वाली साइबरकैब चलाकर हैलोवीन मनाया। कार के अंदर जगमगाती लाइट्स के बीच बैठे कंकाल ने लोगों को खूब आकर्षित किया। कई वायरल वीडियो में कार ने खुद ही मोड़ लिए और ट्रैफिक के बीच से रास्ता पार किया।
- बता दें यह साइबरकैब टेक्सास में पंजीकृत 573 वाहनों के बढ़ते बेड़े का हिस्सा है। इस तरह हैलोवीन के मौके पर टेस्ला ने अपनी रोबोटैक्सी तकनीक को एक अलग अंदाज में लोगों के सामने रखा।
Trick or treaters beware 👻 https://t.co/2n2PQYkTwD— Tesla (@Tesla) October 29, 2026
सोशल मीडिया पर लोगों ने क्या प्रतिक्रियाएं दी?
टेस्ला के इस स्टंट को यूजर्स ने काफी पसंद किया। एक यूजर ने मजाक में कहा, 'मरे हुए लोग भी टेस्ला चला सकते हैं।' वहीं, कुछ लोगों ने इस अंदाज की तारीफ करते हुए इसे अनियंत्रित स्वायत्तता के लिए एक स्मार्ट मार्केटिंग तरीका बताया। हैलोवीन की शुरुआती रात के बाद भी टेस्ला का यह मजेदार अंदाज जारी रहा।
क्या है टेस्ला के रोबोटैक्सी की खासियत?
टेस्ला साइबरकैब कंपनी की खास पूरी तरह ऑटोनॉमस रोबोटैक्सी है। इसे खासतौर पर बिना ड्राइवर के यात्रियों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए तैयार किया गया है। इसकी डिजाइन और फीचर्स इसे आम इलेक्ट्रिक कारों से अलग बनाते हैं। कंपनी के अनुसार इसकी खासियत कुछ इस प्रकार है...
- स्टीयरिंग व्हील और पैडल नहीं: इसमें स्टीयरिंग व्हील, एक्सीलेरेटर और ब्रेक पैडल नहीं दिए गए हैं। कार को ऑटोनॉमस ड्राइविंग सिस्टम के जरिए चलाने के लिए डिजाइन किया गया है।
- बटरफ्लाई डोर: इसमें ऊपर की ओर खुलने वाले खास दरवाजे दिए गए हैं। साथ ही केबिन में बड़ी टचस्क्रीन मिलती है, जिससे सीट, तापमान, दरवाजे और मनोरंजन से जुड़े फीचर्स कंट्रोल किए जा सकते हैं।
- सामान रखने की जगह: इसमें पीछे 572 लीटर का बूट स्पेस दिया गया है। कार के बाहरी कैमरे आसपास के माहौल को देखकर सड़क, ट्रैफिक और दूसरी चीजों को समझने में मदद करते हैं।
कहां चल रही है साइबरकैब?
टेस्ला ने ऑस्टिन, टेक्सास में साइबरकैब के जरिए रोबोटैक्सी सेवा शुरू की है। फिलहाल इसकी राइड सीमित इलाकों में उपलब्ध है। कंपनी के अनुसार, यात्री टेस्ला के रोबोटैक्सी एप के जरिए राइड बुक कर सकते हैं।