हैलोवीन के रंग में रंगी टेस्ला की साइबरकैब: अनोखे अंदाज में सड़कों पर दौड़ी रोबोटैक्सी, देखें वायरल वीडियो

हैलोवीन पर टेस्ला ने कुछ ऐसा किया, जिसने एक बार फिर बच्चों से लेकर बड़ों का ध्यान खींच लिया। कंपनी की बिना स्टीयरिंग व्हील वाली साइबरकैब ऑस्टिन की सड़कों पर दौड़ती नजर आई, लेकिन इस बार खास बात यह थी कि कार के अंदर कंकाल जैसे यात्री बैठे दिखाई दिए। कार के भीतर जलती रंगीन लाइट्स ने इस नजारे को और भी डरावना बना दिया। जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। कई वीडियो में साइबरकैब को खुद ही मोड़ लेते और ट्रैफिक के बीच आगे बढ़ते देखा गया। इस अनोखे स्टंट को देखकर सोशल मीडिया पर लोगों ने मजेदार प्रतिक्रियाएं भी दीं।

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