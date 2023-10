{"_id":"651c2eb9cae5e03f880cc425","slug":"tesla-model-y-updated-in-china-to-compete-with-local-rivals-2023-10-03","type":"story","status":"publish","title_hn":"Tesla: टेस्ला ने स्थानीय प्रतिद्वंद्वियों से प्रतिस्पर्धा करने के लिए चीन में मॉडल Y को किया अपडेट, कीमत वही","category":{"title":"Automobiles","title_hn":"ऑटो-वर्ल्ड","slug":"automobiles"}}

Published by: अमर शर्मा Updated Tue, 03 Oct 2023 08:39 PM IST



Tesla Inc. (टेस्ला इंक) ने स्थानीय प्रतिद्वंद्वियों के साथ बेहतर प्रतिस्पर्धा करने के लिए बेहतर कॉन्फिगरेशन और समान शुरुआती कीमत के साथ चीन में Model Y (मॉडल Y) का एक अपडेटेड वर्जन जारी किया।ऑटोमेकर ने अपने वीचैट अकाउंट पर एक पोस्ट में कहा कि इलेक्ट्रिक कार में हुए बदलावों में 5.9 सेकंड में 0-100 किमी प्रति घंटा का का थोड़ा तेज एक्सीलरेशन टाइम, एक नया व्हील डिजाइन और अतिरिक्त एंबिएंट लाइटिंग सिस्टम शामिल है। पोस्ट के अनुसार, बेस मॉडल की शुरुआती कीमत बराबर है।मॉडल Y की पेशकश को ज्यादा आकर्षक बनाना अमेरिकी कंपनी के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि इसे BYD कंपनी जैसे घरेलू प्रतिद्वंद्वियों से बढ़ते मूल्य दबाव का सामना करना पड़ रहा है, जिसका लक्ष्य इस साल 30 लाख वाहन बेचना है। Nio Inc. और Xpeng Inc., दो अन्य उभरते हुए चीनी इलेक्ट्रिक वाहन निर्माता, जो लोकप्रियता हासिल कर रहे हैं, भी अपने लाइनअप का विस्तार कर रहे हैं।सितंबर में टेस्ला ने बिक्री बढ़ाने के लिए अपने प्रीमियम वाहनों की कीमतों में कटौती करते हुए मॉडल 3 सेडान को आकर्षक लुक और लंबी रेंज के साथ नया रूप दिया।