सुजुकी भारत के लिए बना रही कम लागत वाला ADAS: भविष्य की कारों में मिल सकते हैं मानक सुरक्षा फीचर्स

जापानी वाहन निर्माता कंपनी सुजुकी (Suzuki) भारतीय सड़कों और यातायात स्थितियों के अनुकूल एक किफायती एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम (ADAS) विकसित करने पर काम कर रही है। कंपनी का लक्ष्य अपने भविष्य के मॉडल लाइन-अप में बुनियादी ADAS सुरक्षा फीचर्स को मानक तौर पर पेश करना है।

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"महंगे ADAS सिस्टम को केवल कुछ ही लग्जरी कारों तक सीमित रखने से समाज में दुर्घटनाओं को कम नहीं किया जा सकता है।"

क्या है सुजुकी की 'जस्ट-राइट ADAS' (Just-Right ADAS) रणनीति?

स्टैंडर्ड सेफ्टी फीचर्स: ऑटोमैटिक इमरजेंसी ब्रेकिंग (AEB) और लेन डिपार्चर प्रिवेंशन जैसे महत्वपूर्ण सुरक्षा फीचर्स भविष्य के मॉडल्स में स्टैंडर्ड दिए जाएंगे। यानी इसे हर वेरिएंट में शामिल किया जाएगा।

ऑटोमैटिक इमरजेंसी ब्रेकिंग (AEB) और लेन डिपार्चर प्रिवेंशन जैसे महत्वपूर्ण सुरक्षा फीचर्स भविष्य के मॉडल्स में स्टैंडर्ड दिए जाएंगे। यानी इसे हर वेरिएंट में शामिल किया जाएगा। विज्ञापन विज्ञापन ऑप्शनल फीचर्स: अतिरिक्त आराम और सुविधा देने वाले फीचर्स को केवल उच्च वेरिएंट्स तक ही सीमित रखा जाएगा।

अतिरिक्त आराम और सुविधा देने वाले फीचर्स को केवल उच्च वेरिएंट्स तक ही सीमित रखा जाएगा। भारतीय सड़कों के अनुकूल: यह पूरा सिस्टम विशेष रूप से भारत की जटिल ट्रैफिक स्थितियों और ड्राइविंग परिस्थितियों को ध्यान में रखकर तैयार किया जा रहा है।

लागत कम करने के लिए सुजुकी कौन सी तकनीक का उपयोग करेगी?

लागत में 30% तक की बचत होगी।

वजन में 15% तक की कमी आएगी।

भारतीय बाजार में सुजुकी के किस मॉडल में ADAS मिलता है?

हाल ही में आयोजित एक टेक्नोलॉजी स्ट्रैटेजी ब्रीफिंग के दौरान सुजुकी के मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी (CTO) कात्सुहिरो काटो ने भारत में 2024 के दौरान हुई 1.77 लाख से अधिक सड़क दुर्घटनाओं का हवाला देते हुए कहा:सुजुकी अपनी इस नई पहल को 'जस्ट-राइट ADAS' रणनीति बता रही है। इसके तहत कंपनी लागत कम रखते हुए सुरक्षा पर पूरा ध्यान केंद्रित करेगी:आमतौर पर इस्तेमाल होने वाले महंगे रडार-आधारित सेटअप के बजाय, सुजुकी हाई-रिजॉल्यूशन कैमरा और एआई (AI) चिप्स का उपयोग करेगी। इसके अलावा, इस एडास सेटअप में ड्राइवर और पैसेंजर मॉनिटरिंग सिस्टम को भी एकीकृत किया जाएगा।यह योजना सुजुकी की व्यापक 'SDV Right' (सॉफ्टवेयर-डिफाइंड व्हीकल) रणनीति का एक हिस्सा है। भविष्य के मॉडल्स में इलेक्ट्रॉनिक्स आर्किटेक्चर को सरल बनाने के लिए संचार, पावर डिस्ट्रीब्यूशन और बॉडी कंट्रोल फंक्शन्स को एक सेंट्रलाइज्ड ECU (इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट) में मिलाया जाएगा। पारंपरिक मल्टी-ECU व्यवस्था की तुलना में इस नए कंट्रोलर से:यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि ये सभी योजनाएं अभी विकास के चरण में हैं। कंपनी ने अभी तक इन फीचर्स के आधिकारिक परफॉर्मेंस डेटा या भविष्य के मॉडल्स में इनके पेश किए जाने की सटीक समयसीमा शेयर नहीं की है।वर्तमान में भारतीय बाजार में सुजुकी पोर्टफोलियो की पहली ADAS-लैस कार बलेनो (Baleno) हैचबैक है। जिसमें इसे 2026 मॉडल अपडेट के साथ शामिल किया गया था।