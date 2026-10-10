स्कोडा कुशाक हुई महंगी: जानें एसयूवी की कीमतों में कितनी बढ़ोतरी की गई है?

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संशोधन का दायरा: इस साल की शुरुआत में फेसलिफ्ट अपडेट मिलने के बाद यह कुशाक की पहली कीमत बढ़ोतरी है।

इस साल की शुरुआत में फेसलिफ्ट अपडेट मिलने के बाद यह कुशाक की पहली कीमत बढ़ोतरी है। बदलाव केवल कीमत में: कीमतों में बदलाव के अलावा कंपनी ने वाहन के मैकेनिकल स्पेसिफिकेशन्स या फीचर्स में कोई अन्य बदलाव नहीं किया है। यह बढ़ोतरी स्कोडा के अक्तूबर महीने के उस एलान का हिस्सा है जिसमें चुनिंदा मॉडल्स पर 1.2 प्रतिशत या अधिकतम 20,000 रुपये तक की वृद्धि की घोषणा की गई थी। विज्ञापन वेरिएंट के आधार पर नई कीमतें किस तरह हैं? अलग-अलग वेरिएंट्स के आधार पर कीमतों में 10,000 रुपये से लेकर 20,000 रुपये तक की बढ़ोतरी की गई है: 1.0-लीटर TSI मैनुअल वेरिएंट: एंट्री-लेवल 'Classic Plus' मैनुअल की पुरानी कीमत ₹10.69 लाख पर बरकरार रखी गई है। हालांकि, 'Signature' वेरिएंट ₹10,000 महंगा हुआ है, जबकि 'Sportline' और 'Prestige' मैनुअल वेरिएंट्स की कीमतों में ₹15,000 की बढ़ोतरी की गई है, जिससे इनकी नई कीमतें क्रमशः ₹14.89 लाख और ₹16.94 लाख हो गई हैं।

एंट्री-लेवल 'Classic Plus' मैनुअल की पुरानी कीमत ₹10.69 लाख पर बरकरार रखी गई है। हालांकि, 'Signature' वेरिएंट ₹10,000 महंगा हुआ है, जबकि 'Sportline' और 'Prestige' मैनुअल वेरिएंट्स की कीमतों में ₹15,000 की बढ़ोतरी की गई है, जिससे इनकी नई कीमतें क्रमशः ₹14.89 लाख और ₹16.94 लाख हो गई हैं। विज्ञापन विज्ञापन 1.0-लीटर ऑटोमैटिक वेरिएंट: Signature AT में ₹10,000 की वृद्धि हुई है, जबकि Classic Plus, Sportline और Prestige AT वेरिएंट्स ₹15,000 से ₹20,000 तक महंगे हुए हैं। अब Sportline AT की कीमत ₹15.89 लाख, Prestige AT की ₹17.79 लाख और टॉप-ऑफ़-द-लाइन Monte Carlo 1.0 AT की कीमत ₹18.09 लाख हो गई है।

Signature AT में ₹10,000 की वृद्धि हुई है, जबकि Classic Plus, Sportline और Prestige AT वेरिएंट्स ₹15,000 से ₹20,000 तक महंगे हुए हैं। अब Sportline AT की कीमत ₹15.89 लाख, Prestige AT की ₹17.79 लाख और टॉप-ऑफ़-द-लाइन Monte Carlo 1.0 AT की कीमत ₹18.09 लाख हो गई है। 1.5-लीटर TSI DSG वेरिएंट: 1.5-लीटर इंजन वाले Prestige और Monte Carlo DSG वेरिएंट्स पर पूरे ₹20,000 की बढ़ोतरी की गई है, जिससे इनकी नई एक्स-शोरूम कीमतें क्रमशः ₹18.99 लाख और ₹19.19 लाख हो गई हैं। नया 1.5-लीटर Sportline वेरिएंट क्यों खास है? कीमतों में बदलाव के साथ-साथ स्कोडा ने लाइनअप में एक नया विकल्प भी जोड़ा है: किफायती 1.5 लीटर DSG विकल्प: कंपनी ने कुशाक लाइनअप में 1.5-लीटर TSI इंजन और DSG गियरबॉक्स के साथ Sportline वेरिएंट को शामिल किया है।

कंपनी ने कुशाक लाइनअप में 1.5-लीटर TSI इंजन और DSG गियरबॉक्स के साथ Sportline वेरिएंट को शामिल किया है। कीमत: इसकी एक्स-शोरूम कीमत ₹16.99 लाख रखी गई है।

इसकी एक्स-शोरूम कीमत ₹16.99 लाख रखी गई है। यह नया ट्रिम उन ग्राहकों के लिए एक बेहतरीन विकल्प बनकर आया है जो अधिक पावरफुल 1.5-लीटर इंजन का अनुभव लेना चाहते हैं, लेकिन इसके लिए ऊंचे दाम वाले Prestige या Monte Carlo वेरिएंट्स पर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। Skoda Kushaq के इंजन और परफॉर्मेंस विकल्प क्या हैं? कुशाक में पहले की तरह ही दमदार और भरोसेमंद इंजन विकल्प मिलते हैं: इंजन विकल्प: यह एसयूवी 1.0-लीटर TSI पेट्रोल और 1.5-लीटर TSI पेट्रोल इंजन विकल्पों में आती है।

यह एसयूवी 1.0-लीटर TSI पेट्रोल और 1.5-लीटर TSI पेट्रोल इंजन विकल्पों में आती है। ट्रांसमिशन: ग्राहकों को वेरिएंट के आधार पर मैनुअल और ऑटोमैटिक (टॉर्क कन्वर्टर व DSG) गियरबॉक्स का विकल्प मिलता है।

ग्राहकों को वेरिएंट के आधार पर मैनुअल और ऑटोमैटिक (टॉर्क कन्वर्टर व DSG) गियरबॉक्स का विकल्प मिलता है। संशोधित कीमतों के बाद अब इसका सबसे महंगा मॉडल Monte Carlo 1.5 DSG है, जिसकी नई एक्स-शोरूम कीमत ₹19.19 लाख है। अलग-अलग वेरिएंट्स के आधार पर कीमतों में 10,000 रुपये से लेकर 20,000 रुपये तक की बढ़ोतरी की गई है:कीमतों में बदलाव के साथ-साथ स्कोडा ने लाइनअप में एक नया विकल्प भी जोड़ा है:कुशाक में पहले की तरह ही दमदार और भरोसेमंद इंजन विकल्प मिलते हैं:

स्कोडा ऑटो इंडिया (Skoda Auto India) ने अपनी लोकप्रिय कॉम्पैक्ट एसयूवी स्कोडा कुशाक (Skoda Kushaq) की कीमतों में संशोधन करते हुए इसे 20,000 रुपये तक महंगा कर दिया है। इस ताजा मूल्य वृद्धि के बाद अब इस एसयूवी की एक्स-शोरूम कीमत 10.69 लाख रुपये से 19.19 लाख रुपये के बीच पहुंच गई है।