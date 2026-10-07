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रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350 हुई महंगी: कंपनी ने बढ़ाई कीमतें, जानें अब कितनी हो गई नई कीमत

Wed, 07 Oct 2026 11:39 PM IST
Amar Sharma ऑटो डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
ऑटो डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: Amar Sharma Updated Wed, 07 Oct 2026 11:39 PM IST
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Royal Enfield Classic 350 Price Increased: Check New Variant-Wise Prices
2026 Royal Enfield Classic 350 - फोटो : Royal Enfield
रॉयल एनफील्ड (Royal Enfield) ने भारत में अपनी सबसे ज्यादा बिकने वाली रेट्रो मोटरसाइकिल क्लासिक 350 की कीमतों में इजाफा कर दिया है। 
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  • कीमतों में वृद्धि: कंपनी ने क्लासिक 350 के सभी 9 कलर वेरिएंट्स पर 1,000 रुपये से 2,000 रुपये तक की बढ़ोतरी की है।
  • शुरुआती और टॉप मॉडल: इस बढ़ोतरी के बाद अब बाइक की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 1.89 लाख रुपये हो गई है। जबकि इसके टॉप वेरिएंट्स की कीमत 2.26 लाख रुपये तक पहुंच गई है।

 

वेरिएंट के अनुसार Royal Enfield Classic 350 की नई कीमतें क्या हैं?

कंपनी ने बेस मॉडल 'रेडडिच रेड' से लेकर फ्लैगशिप 'एमराल्ड' और 'सिग्नेचर व्हाइट' वेरिएंट्स तक की नई कीमतें जारी कर दी हैं:
 
वेरिएंट / कलर ऑप्शन पुरानी/नई स्थिति एक्स-शोरूम कीमत (रु.)
Redditch Red (बेस वेरिएंट) ₹2,000 की बढ़ोतरी ₹1.89 लाख
Madras Red ₹2,000 की बढ़ोतरी ₹1.96 लाख
Medallion Bronze ₹2,000 की बढ़ोतरी ₹2.01 लाख
Commando Sand ₹2,000 की बढ़ोतरी ₹2.12 लाख
Gorkha Edition ₹1,000 की बढ़ोतरी ₹2.12 लाख
Gun Grey / Stealth Black ₹2,000 की बढ़ोतरी ₹2.21 लाख
Emerald / Signature White ₹2,000 की बढ़ोतरी ₹2.26 लाख

नोट: अगस्त के मध्य में लॉन्च हुए 'गोरखा एडिशन' में लगभग 1,000 रुपये का मामूली इजाफा किया गया है। जबकि एमराल्ड और सिग्नेचर व्हाइट कलर्स पर पूरी 2,000 रुपये की वृद्धि हुई है।
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क्या मोटरसाइकिल के इंजन या फीचर्स में कोई बदलाव किया गया है?

मैकेनिकल तौर पर मोटरसाइकिल में कोई बदलाव नहीं किया गया है। यह पहले की तरह समान स्पेसिफिकेशन के साथ आती है:
  • इंजन: इसमें 349cc का सिंगल-सिलेंडर J-सीरीज इंजन मिलता है, जो 20.2 hp की पावर और 27 Nm का पीक टॉर्क जनरेट करता है। इसे 5-स्पीड गियरबॉक्स से जोड़ा गया है।
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  • 2026 अपडेटेड फीचर्स: डुअल-चैनल ABS वेरिएंट्स में पूर्व में दिए गए असिस्ट-एंड-स्लिपर क्लच और USB टाइप-C चार्जिंग पोर्ट जैसे फीचर्स बरकरार हैं। हालांकि, बेस 'रेडडिच रेड' (सिंगल-चैनल ABS) में ये फीचर्स उपलब्ध नहीं हैं।

 

बाजार में क्लासिक 350 का मुकाबला किन मोटरसाइकिलों से है?

कीमतों में यह बदलाव ऐसे समय में हुआ है जब भारतीय 350cc सेगमेंट में प्रतिस्पर्धा काफी बढ़ गई है। हाल ही में ट्रायम्फ ने भारतीय बाजार में अपनी Bonneville T4 को 2.55 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) और Bonneville T40 को 2.80 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) की कीमत पर पेश किया है। इसके अलावा, क्लासिक 350 को Honda CB350, Jawa 350 और Jawa 42 FJ जैसी मोटरसाइकिलों से कड़ी टक्कर मिल रही है।
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