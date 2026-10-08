पोर्शे में बड़ी छंटनी का एलान: क्या 9,000 कर्मचारियों की जाएगी नौकरी? 20% तक महंगी होंगी लग्जरी कारें!

जर्मन लग्जरी स्पोर्ट्स कार निर्माता कंपनी पोर्शे (Porsche) ने अपने कारोबार के पुनर्गठन के लिए 2030 तक लगभग 9,000 नौकरियों (कर्मचारियों की संख्या का 25 प्रतिशत) को खत्म करने की घोषणा की है। पहले से घोषित कटौती को मिला दिया जाए तो कुल छंटनी 30 प्रतिशत तक पहुंच सकती है।

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