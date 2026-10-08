एमजी विंडसर इंडल्ज एडिशन का टीजर जारी, जल्द होगी लॉन्च!: जानें नए फीचर्स और ड्राइविंग रेंज

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लॉन्च टाइमलाइन: कंपनी इस स्पेशल एडिशन को त्योहारी सीजन के बीच में जल्द ही भारतीय बाजार में उतारेगी।

कंपनी इस स्पेशल एडिशन को त्योहारी सीजन के बीच में जल्द ही भारतीय बाजार में उतारेगी। 2 साल का जश्न: यह नया एडिशन भारत में Windsor EV की सफलता और इसकी मौजूदगी के 2 साल पूरे होने की खुशी में लाया जा रहा है।

यह नया एडिशन भारत में Windsor EV की सफलता और इसकी मौजूदगी के 2 साल पूरे होने की खुशी में लाया जा रहा है। बिक्री का कीर्तिमान: 2024 में लॉन्च होने के बाद से MG Windsor EV की अब तक 80,000 से अधिक यूनिट्स बिक चुकी हैं। कंपनी को उम्मीद है कि इस प्रीमियम एडिशन के आने से फेस्टिवल सीजन में इसकी मांग और बिक्री में भारी इजाफा होगा। विज्ञापन डिजाइन और केबिन के अंदर कौन-से नए बदलाव देखने को मिल सकते हैं? हालांकि पहले टीजर में गाड़ी की सभी जानकारियों का खुलासा नहीं हुआ है। लेकिन इसमें कई कॉस्मेटिक अपडेट्स मिलने की पूरी संभावना है: एक्सटीरियर अपडेट्स: कार में एक नया एक्सटीरियर कलर ऑप्शन और बॉडी पर अलग-अलग जगहों पर 'Indulge Edition' की विशेष बैजिंग देखने को मिल सकती है।

कार में एक नया एक्सटीरियर कलर ऑप्शन और बॉडी पर अलग-अलग जगहों पर 'Indulge Edition' की विशेष बैजिंग देखने को मिल सकती है। विज्ञापन विज्ञापन प्रीमियम केबिन: इंटीरियर में नया कलर थीम और अपडेटेड सीट्स के साथ ज्यादा प्रीमियम अपहोल्स्ट्री मटेरियल का इस्तेमाल किया जा सकता है।

इंटीरियर में नया कलर थीम और अपडेटेड सीट्स के साथ ज्यादा प्रीमियम अपहोल्स्ट्री मटेरियल का इस्तेमाल किया जा सकता है। लाउंज जैसा कम्फर्ट: इसमें पहले की तरह ही बड़ा रोड प्रेजेंस, लाउंज-लाइक केबिन स्पेस और आधुनिक टेक्नोलॉजी से लैस एडवांस फीचर्स मिलना जारी रहेंगे। क्या MG Windsor Indulge Edition के इंजन और परफॉर्मेंस में कोई बदलाव होगा? मैकेनिकल तौर पर इस स्पेशल एडिशन के पावरट्रेन और बैटरी में कोई बदलाव नहीं होगा। यह स्टैंडर्ड मॉडल वाले समान स्पेसिफिकेशन्स के साथ आएगी: इलेक्ट्रिक मोटर: फ्रंट-एक्सल इलेक्ट्रिक मोटर 134 bhp की पावर और 200 Nm का टॉर्क जनरेट करती है।

फ्रंट-एक्सल इलेक्ट्रिक मोटर 134 bhp की पावर और 200 Nm का टॉर्क जनरेट करती है। बैटरी और रेंज विकल्प: 38 kWh बैटरी पैक: सिंगल चार्ज में 332 किमी की ड्राइविंग रेंज का दावा करता है। 52.9 kWh बड़ा बैटरी पैक (Pro वेरिएंट्स): सिंगल चार्ज में 449 किमी तक की रेंज देता है।

चार्जिंग स्पीड: यह बड़ा बैटरी पैक 60 kW फास्ट डीसी चार्जिंग और 7.4 kW होम एसी चार्जर को सपोर्ट करता है। हालांकि पहले टीजर में गाड़ी की सभी जानकारियों का खुलासा नहीं हुआ है। लेकिन इसमें कई कॉस्मेटिक अपडेट्स मिलने की पूरी संभावना है:मैकेनिकल तौर पर इस स्पेशल एडिशन के पावरट्रेन और बैटरी में कोई बदलाव नहीं होगा। यह स्टैंडर्ड मॉडल वाले समान स्पेसिफिकेशन्स के साथ आएगी:

जेएसडब्ल्यू एमजी मोटर इंडिया (JSW MG Motor India) ने अपनी लोकप्रिय इलेक्ट्रिक कार विंडसर ईवी (Windsor EV) के नए इंडल्ज एडिशन (Indulge Edition) का आधिकारिक टीजर जारी कर दिया है। आइए जानते हैं इस इलेक्ट्रिक कार से जुड़ी खास बातें।