फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Automobiles News ›   MG Windsor Indulge Edition Teased Ahead of Launch: Check Expected Features, Range And Specs

एमजी विंडसर इंडल्ज एडिशन का टीजर जारी, जल्द होगी लॉन्च!: जानें नए फीचर्स और ड्राइविंग रेंज

Thu, 08 Oct 2026 08:03 PM IST
Amar Sharma ऑटो डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
ऑटो डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: Amar Sharma Updated Thu, 08 Oct 2026 08:03 PM IST
सार

JSW MG Motor India ने अपनी लोकप्रिय इलेक्ट्रिक कार MG Windsor EV के नए Indulge Edition का पहला टीजर जारी किया है। यह विशेष संस्करण जल्द भारतीय बाजार में पेश किया जा सकता है।

विज्ञापन
MG Windsor Indulge Edition Teased Ahead of Launch: Check Expected Features, Range And Specs
MG Windsor EV News - फोटो : Amar Ujala

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

जेएसडब्ल्यू एमजी मोटर इंडिया (JSW MG Motor India) ने अपनी लोकप्रिय इलेक्ट्रिक कार विंडसर ईवी (Windsor EV) के नए इंडल्ज एडिशन (Indulge Edition) का आधिकारिक टीजर जारी कर दिया है। आइए जानते हैं इस इलेक्ट्रिक कार से जुड़ी खास बातें।
विज्ञापन
  • लॉन्च टाइमलाइन: कंपनी इस स्पेशल एडिशन को त्योहारी सीजन के बीच में जल्द ही भारतीय बाजार में उतारेगी।
  • 2 साल का जश्न: यह नया एडिशन भारत में Windsor EV की सफलता और इसकी मौजूदगी के 2 साल पूरे होने की खुशी में लाया जा रहा है।
  • बिक्री का कीर्तिमान: 2024 में लॉन्च होने के बाद से MG Windsor EV की अब तक 80,000 से अधिक यूनिट्स बिक चुकी हैं। कंपनी को उम्मीद है कि इस प्रीमियम एडिशन के आने से फेस्टिवल सीजन में इसकी मांग और बिक्री में भारी इजाफा होगा।
    • विज्ञापन

 

डिजाइन और केबिन के अंदर कौन-से नए बदलाव देखने को मिल सकते हैं?

हालांकि पहले टीजर में गाड़ी की सभी जानकारियों का खुलासा नहीं हुआ है। लेकिन इसमें कई कॉस्मेटिक अपडेट्स मिलने की पूरी संभावना है:
  • एक्सटीरियर अपडेट्स: कार में एक नया एक्सटीरियर कलर ऑप्शन और बॉडी पर अलग-अलग जगहों पर 'Indulge Edition' की विशेष बैजिंग देखने को मिल सकती है।
    • विज्ञापन
    विज्ञापन
  • प्रीमियम केबिन: इंटीरियर में नया कलर थीम और अपडेटेड सीट्स के साथ ज्यादा प्रीमियम अपहोल्स्ट्री मटेरियल का इस्तेमाल किया जा सकता है।
  • लाउंज जैसा कम्फर्ट: इसमें पहले की तरह ही बड़ा रोड प्रेजेंस, लाउंज-लाइक केबिन स्पेस और आधुनिक टेक्नोलॉजी से लैस एडवांस फीचर्स मिलना जारी रहेंगे।

 

क्या MG Windsor Indulge Edition के इंजन और परफॉर्मेंस में कोई बदलाव होगा?

मैकेनिकल तौर पर इस स्पेशल एडिशन के पावरट्रेन और बैटरी में कोई बदलाव नहीं होगा। यह स्टैंडर्ड मॉडल वाले समान स्पेसिफिकेशन्स के साथ आएगी:
  • इलेक्ट्रिक मोटर: फ्रंट-एक्सल इलेक्ट्रिक मोटर 134 bhp की पावर और 200 Nm का टॉर्क जनरेट करती है।
  • बैटरी और रेंज विकल्प:
    • 38 kWh बैटरी पैक: सिंगल चार्ज में 332 किमी की ड्राइविंग रेंज का दावा करता है।
    • 52.9 kWh बड़ा बैटरी पैक (Pro वेरिएंट्स): सिंगल चार्ज में 449 किमी तक की रेंज देता है।
  • चार्जिंग स्पीड: यह बड़ा बैटरी पैक 60 kW फास्ट डीसी चार्जिंग और 7.4 kW होम एसी चार्जर को सपोर्ट करता है।
विज्ञापन
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय हिंदी न्यूज़ वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें ऑटोमोबाइल समाचार से जुड़ी ब्रेकिंग अपडेट। ऑटोमोबाइल जगत की अन्य खबरें जैसे लेटेस्ट कार न्यूज़, लेटेस्ट बाइक न्यूज़, सभी कार रिव्यू और बाइक रिव्यू आदि से संबंधित ब्रेकिंग न्यूज़
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed