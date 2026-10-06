महिंद्रा बीई 07 और विजन टी: आगामी इलेक्ट्रिक SUV की क्या है खासियतें, फीचर्स, डिजाइन, कितनी हो सकती है कीमत?

BE 07: एक प्रीमियम, तकनीक से लैस और विशाल फैमिली एसयूवी।

एक प्रीमियम, तकनीक से लैस और विशाल फैमिली एसयूवी। Vision T: आइकॉनिक थार (Thar) से प्रेरित एक रग्ड और ऑफ-रोड सेंट्रिक लाइफस्टाइल इलेक्ट्रिक एसयूवी।

Mahindra BE 07 का डिजाइन और केबिन स्पेस कैसा होगा?

प्लेटफॉर्म और व्हीलबेस: यह महिंद्रा के समर्पित INGLO स्केटबोर्ड आर्किटेक्चर पर आधारित होगी। इसका व्हीलबेस 2,775 मिमी रहने की रिपोर्ट है, जिससे केबिन के भीतर बेहतरीन लेगरूम और स्पेस मिलेगा।

यह महिंद्रा के समर्पित INGLO स्केटबोर्ड आर्किटेक्चर पर आधारित होगी। इसका व्हीलबेस 2,775 मिमी रहने की रिपोर्ट है, जिससे केबिन के भीतर बेहतरीन लेगरूम और स्पेस मिलेगा। विज्ञापन बॉडी सिलहूट: कूपे-स्टाइल वाली BE 06 की तुलना में, BE 07 में एक पारंपरिक और सीधी SUV सिलहूट दी गई है।

Mahindra BE 07 में कौन-कौन से फीचर्स, बैटरी और ड्राइविंग रेंज मिलेगी?

ट्रिपल-स्क्रीन डैशबोर्ड: डैशबोर्ड पर ड्राइवर, इंफोटेनमेंट और फ्रंट पैसेंजर के लिए 12.3-इंच की तीन स्क्रीन वाला डिस्प्ले सेटअप मिलने की संभावना है। विज्ञापन विज्ञापन प्रीमियम एलिमेंट्स: पैनोरमिक सनरूफ, एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम (ADAS), फ्रेमलेस डोर्स, फ्लश-फिटिंग डोर हैंडल्स और डुअल-जोन क्लाइमेट कंट्रोल।

बैटरी विकल्प: इसमें 59 kWh, 70 kWh और 79 kWh के तीन बैटरी पैक मिल सकते हैं।

इसमें 59 kWh, 70 kWh और 79 kWh के तीन बैटरी पैक मिल सकते हैं। मोटर और AWD: बेस वेरिएंट्स में रियर-माउंटेड इलेक्ट्रिक मोटर और टॉप वेरिएंट्स में डुअल-मोटर ऑल-व्हील-ड्राइव (AWD) सेटअप दिया जा सकता है।

बेस वेरिएंट्स में रियर-माउंटेड इलेक्ट्रिक मोटर और टॉप वेरिएंट्स में डुअल-मोटर ऑल-व्हील-ड्राइव (AWD) सेटअप दिया जा सकता है। रेंज और चार्जिंग: इसका टॉप वेरिएंट लगभग 500 किमी की रियल-वर्ल्ड ड्राइविंग रेंज दे सकता है। वहीं, 79 kWh की बैटरी 175 kW DC फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करेगी, जिससे कार मात्र 30 मिनट में 10 से 80 प्रतिशत तक चार्ज हो सकेगी।

Mahindra Vision T का डिजाइन और ऑफ-रोड कैपेबिलिटी कैसी होगी?

प्लेटफॉर्म: यह महिंद्रा के नए NU_IQ प्लेटफॉर्म पर आधारित होगी, जिसमें हाई ग्राउंड क्लीयरेंस और फोर-व्हील-ड्राइव (4WD) क्षमताएं मिलेंगी।

यह महिंद्रा के नए NU_IQ प्लेटफॉर्म पर आधारित होगी, जिसमें हाई ग्राउंड क्लीयरेंस और फोर-व्हील-ड्राइव (4WD) क्षमताएं मिलेंगी। रग्ड एक्सटीरियर: इसमें चौकोर व्हील आर्चेस, भारी ऑल-टेरेन टायर्स, एक्सपोज्ड डोर हिंज (बाहरी दरवाजे के कब्जे) और बोनट लैच जैसे मजबूत स्टाइलिंग एलिमेंट्स बरकरार रखे गए हैं।

इसमें चौकोर व्हील आर्चेस, भारी ऑल-टेरेन टायर्स, एक्सपोज्ड डोर हिंज (बाहरी दरवाजे के कब्जे) और बोनट लैच जैसे मजबूत स्टाइलिंग एलिमेंट्स बरकरार रखे गए हैं। इंटीरियर: केबिन में कर्व्ड ड्राइवर डिस्प्ले, बड़ा सेंट्रल टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट और ऑफ-रोडिंग के दौरान आसान इस्तेमाल के लिए जरूरी फिजिकल बटन्स/कंट्रोल्स दिए जाएंगे।

कीमत और मार्केट सेगमेंट को लेकर क्या जानकारी सामने आई है?

BE 07: मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, इसे एक व्यावहारिक फैमिली SUV के तौर पर करीब 25 लाख रुपये से 30 लाख रुपये की अनुमानित एक्स-शोरूम कीमत पर उतारा जा सकता है।

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, इसे एक व्यावहारिक फैमिली SUV के तौर पर करीब 25 लाख रुपये से 30 लाख रुपये की अनुमानित एक्स-शोरूम कीमत पर उतारा जा सकता है। Vision T: यह एक लाइफस्टाइल और ऑफ-रोड SUV होगी। रिपोर्ट के मुताबिक, इसकी अनुमानित शुरुआती कीमत 12.50 लाख रुपये से 20 लाख रुपये के आसपास रहने की संभावना जताई गई है।

कंपनी इन दोनों गाड़ियों के जरिए दो पूरी तरह अलग ग्राहक वर्गों को साधने की रणनीति पर काम कर रही है:महिंद्रा BE 07 को 2027 की शुरुआत में कंपनी की चौथी 'बॉर्न इलेक्ट्रिक' SUV के रूप में लॉन्च किए जाने की उम्मीद है।तकनीक के मामले में BE 07 महिंद्रा के सबसे एडवांस मॉडल्स में से एक होगी।महिंद्रा Vision T की ऑन-रोड टेस्टिंग शुरू हो चुकी है। यह मॉडल मुख्य रूप से भविष्य की इलेक्ट्रिक थार (Electric Thar / Thar.e) का प्रीव्यू पेश करता है।महिंद्रा इन दोनों ईवी के जरिए तेजी से बढ़ते भारतीय इलेक्ट्रिक वाहन बाजार में अलग-अलग जरूरतों वाले ग्राहकों को आकर्षित करना चाहती है।