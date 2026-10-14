कावासाकी ने पेश की नई Versys 900: दमदार इंजन के साथ मिलेंगे कार जैसे सुरक्षित फीचर्स, जानें कीमत और खासियत

बाइक से ट्रिप करना पसंद और साथ ही पावर, आराम और सुरक्षा से भी कोई समझौता नहीं करना चाहते, तो कावासाकी की नई मोटरसाइकिल आपके लिए बेहतर विकल्प हो सकती है। कंपनी ने अपनी वर्सेस सीरीज में नई कावासाकी वर्सेस 900 पेश की है। इसमें दमदार चार-सिलेंडर इंजन के साथ क्विकशिफ्टर, स्मार्टफोन कनेक्टिविटी और रडार-बेस्ड सेफ्टी फीचर्स दिए गए हैं। फिलहाल इसे यूके के बाजार के लिए पेश किया गया है। हालांकि, कंपनी ने अभी भारत में इसकी लॉन्चिंग को लेकर कोई जानकारी नहीं दी है।

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वर्सेस 900 में कई इलेक्ट्रॉनिक राइडिंग फीचर्स मिलते हैं। इनमें अलग-अलग राइडिंग मोड, एडजस्टेबल पावर सेटिंग और ट्रैक्शन कंट्रोल शामिल हैं। ट्रैक्शन कंट्रोल फिसलन वाली जगहों पर पिछले पहिये की पकड़ बनाए रखने में मदद करता है, जबकि कॉर्नरिंग ABS मोड़ पर ब्रेक लगाने के दौरान बेहतर नियंत्रण बनाए रखने के लिए बनाया गया है।

इन सिस्टम्स को कावासाकी के कॉर्नरिंग मैनेजमेंट फंक्शन के जरिए एक इनर्शियल मेजरमेंट यूनिट (IMU) कंट्रोल करती है। यह यूनिट बाइक की गति और झुकाव जैसी गतिविधियों का आकलन करने में मदद करती है, ताकि इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम राइडिंग की स्थिति के अनुसार काम कर सकें।

कावासाकी ने यूके में वर्सेस 900 के स्टैंडर्ड वैरिएंट की एक्स-शोरूम कीमत 10,899 पाउंड, यानी करीब 12.2 लाख रुपये रखी है। वहीं, इसके ज्यादा फीचर्स वाले वर्सेस 900SE वैरिएंट की कीमत 11,799 पाउंड, यानी करीब 13.2 लाख रुपये है।कीमतों का भारतीय रुपये में दिया गया आंकड़ा अनुमानित है। ये यूके की एक्स-शोरूम कीमतें हैं, इसलिए इन्हें भारत में संभावित कीमत नहीं माना जाना चाहिए। भारत में लॉन्च और कीमत को लेकर फिलहाल कोई आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है।नई वर्सेस 900 में कावासाकी Z900 से लिया गया 948cc का इनलाइन-फोर, लिक्विड-कूल्ड इंजन दिया गया है। चार सिलेंडर वाला यह इंजन 9,500rpm पर 120bhp की अधिकतम पावर और 8,000rpm पर 97.3Nm का पीक टॉर्क जनरेट करता है। इसमें 6-स्पीड गियरबॉक्स के साथ स्टैंडर्ड क्विकशिफ्टर मिलता है, जिसकी मदद से राइडर गियर बदलते समय क्लच का इस्तेमाल किए बिना गियर शिफ्ट कर सकता है। इससे राइडिंग के दौरान गियर बदलना आसान होता है।



5-इंच TFT स्क्रीन के साथ स्मार्टफोन कनेक्टिविटी

इसी के साथ इस बाइक में 5-इंच का कलर TFT डिस्प्ले दिया गया है। इस पर राइडर जरूरी जानकारी देख सकता है। इसमें स्मार्टफोन कनेक्टिविटी और टर्न-बाय-टर्न नेविगेशन की सुविधा भी मिलती है।

टर्न-बाय-टर्न नेविगेशन का मतलब है कि रास्ते में अगला मोड़ किस दिशा में लेना है, इसकी जानकारी चरण-दर-चरण मिलती है। लंबे सफर या अनजान रास्तों पर यह सुविधा काम आ सकती है।



रडार-बेस्ड अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल से मिलेगी अतिरिक्त मदद

वर्सेस 900 की खासियतों में रडार-बेस्ड अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल भी शामिल है। यह सिस्टम आगे चल रहे वाहन की स्थिति के अनुसार बाइक की गति को नियंत्रित करने में मदद करता है। इससे हाईवे पर लंबी दूरी तय करते समय राइडर को सहूलियत मिल सकती है। इसके अलावा, बाइक में फॉरवर्ड कोलिजन वॉर्निंग और रियर ब्लाइंड-स्पॉट डिटेक्शन की सुविधा भी दी गई है।

फॉरवर्ड कोलिजन वॉर्निंग: आगे टक्कर का संभावित खतरा होने पर राइडर को चेतावनी देने के लिए।

आगे टक्कर का संभावित खतरा होने पर राइडर को चेतावनी देने के लिए। रियर ब्लाइंड-स्पॉट डिटेक्शन: पीछे या बगल के ऐसे हिस्से में मौजूद वाहन का पता लगाने में मदद के लिए, जो राइडर को सीधे दिखाई न दे।

ये फीचर्स राइडर को अतिरिक्त जानकारी और सहायता देने के लिए हैं। इन्हें सुरक्षित दूरी बनाए रखने, सड़क पर ध्यान देने या सावधानी से बाइक चलाने का विकल्प नहीं समझना चाहिए।



Versys 900 और Versys 900 SE में क्या अंतर है?

कावासाकी ने इस बाइक को दो वैरिएंट में पेश किया है। दोनों में इंजन, चेसिस, सस्पेंशन, ब्रेक, टीएफटी डिस्प्ले और रडार-बेस्ड सेफ्टी फीचर्स एक जैसे हैं। यानी SE वैरिएंट चुनने पर इंजन की पावर या मुख्य हार्डवेयर में बदलाव नहीं मिलता, बल्कि अतिरिक्त उपकरणों का फायदा मिलता है। स्टैंडर्ड वर्सेस 900 ब्लैक और व्हाइट रंगों में उपलब्ध होगी।

वहीं, वर्सेस 900 SE को रेड, ग्रे और ग्रीन या ब्लैक कलर स्कीम में पेश किया गया है। SE वैरिएंट में मिलने वाले अतिरिक्त कंपोनेंट्स में एलईडी फॉग लैंप, हीटेड ग्रिप्स, हैंड गार्ड, रेडिएटर गार्ड, लोअर इंजन काउल, फ्रेम प्रोटेक्टर और सेंटर स्टैंड शामिल है। हीटेड ग्रिप्स ठंडे मौसम में हाथों को गर्म रखने में मदद करती हैं, जबकि हैंड गार्ड और रेडिएटर गार्ड जैसे उपकरण बाइक के कुछ हिस्सों को बाहरी प्रभाव से बचाने में सहायक होते हैं।



लंबे सफर के लिए एडजस्टेबल विंडस्क्रीन और सीट

बाइक की टूरिंग क्षमता को ध्यान में रखते हुए इसमें सात पोजीशन में एडजस्ट होने वाली विंडस्क्रीन दी गई है। राइडर अपनी जरूरत और हवा के बहाव के हिसाब से इसकी पोजीशन बदल सकता है।

इसकी सीट की ऊंचाई भी एडजस्ट की जा सकती है। सीट हाइट 825mm से 845mm के बीच रखी जा सकती है। अलग-अलग ऊंचाई वाले राइडर्स के लिए यह सुविधा बाइक पर बैठने और पैर जमीन तक पहुंचाने के लिहाज से उपयोगी हो सकती है।



स्टील ट्रेलिस फ्रेम और 17-इंच के अलॉय व्हील

हार्डवेयर की बात करें तो वर्सेस 900 में स्टील ट्रेलिस फ्रेम दिया गया है। सस्पेंशन के लिए आगे 43mm के अपसाइड-डाउन फोर्क्स मिलते हैं। पीछे रीबाउंड और प्रीलोड एडजस्टमेंट वाला मोनोशॉक दिया गया है। इन सेटिंग्स को राइडिंग की जरूरत के हिसाब से समायोजित किया जा सकता है।

बाइक में आगे और पीछे दोनों तरफ 17-इंच के अलॉय व्हील्स दिए गए हैं। इन पर Metzeler Roadtec 01 टायर लगे हैं। ब्रेकिंग के लिए इसमें कॉर्नरिंग ABS के साथ ट्विन फ्रंट डिस्क और फोर-पिस्टन रेडियल-माउंट कैलिपर्स मिलते हैं। आगे दो डिस्क ब्रेक होने से ब्रेकिंग के लिए पर्याप्त हार्डवेयर मिलता है, जबकि ABS ब्रेक लगाते समय पहियों के लॉक होने की आशंका कम करने में मदद करता है।



सामान रखने के लिए पैनियर और टॉप बॉक्स

लंबी दूरी की यात्रा के दौरान सामान रखने की जरूरत को ध्यान में रखते हुए कावासाकी ने ऑप्शनल एक्सेसरीज भी दी हैं। इनमें 32-लीटर के पैनियर और 47-लीटर का टॉप बॉक्स शामिल हैं।

पैनियर बाइक के दोनों तरफ लगाए जाने वाले स्टोरेज बॉक्स होते हैं, जबकि टॉप बॉक्स पीछे की ओर लगाया जाता है। ये एक्सेसरीज सफर के दौरान जरूरी सामान रखने के लिए अतिरिक्त जगह देती हैं। हालांकि, ये ऑप्शनल हैं, इसलिए इन्हें खरीदने पर अतिरिक्त खर्च हो सकता है।

प्रीमियम एडवेंचर टूरर सेगमेंट में वर्सेस 900 का सीधा मुकाबला ट्रायम्फ टाइगर 900 जीटी और ट्रायम्फ टाइगर स्पोर्ट 800 जैसी मोटरसाइकिलों से होगा। Versys 900 की खासियत इसका 948cc का चार-सिलेंडर इंजन, 120bhp की पावर, स्टैंडर्ड क्विकशिफ्टर और रडार-बेस्ड सेफ्टी फीचर्स हैं। इसके अलावा, एडजस्टेबल विंडस्क्रीन और सीट हाइट जैसी सुविधाएं इसे लंबी दूरी की राइडिंग के लिए उपयोगी बनाने पर जोर देती हैं। हालांकि, अलग-अलग बाइक्स के बीच सही चुनाव करने के लिए कीमत, वजन, राइडिंग पोजीशन, सर्विस लागत और अपने इस्तेमाल की जरूरतों की तुलना करना जरूरी होगा।कावासाकी ने Versys 900 को फिलहाल यूके के बाजार के लिए पेश किया है। भारत में इसे कब लॉन्च किया जाएगा, इस बारे में कंपनी ने अभी कोई जानकारी नहीं दी है। इसी वजह से भारतीय बाजार में इसकी संभावित कीमत, उपलब्धता और यहां मिलने वाले वैरिएंट को लेकर अभी निष्कर्ष निकालना जल्दबाजी होगी।