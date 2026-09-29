जीप रैंगलर के स्पेशल वाइटकैप मोजिटो एडिशन से उठा पर्दा: नए रंग, खास डिजाइन और ADAS फीचर्स से होगी लैस

अमरीकी कार निर्माता कंपनी जीप (Jeep) ने अपने आइकॉनिक ऑफ-रोडर एसयूवी जीप रैंगलर वाइटकैप मोजिटो एडिशन (Wrangler Whitecap Mojito Edition) की झलक दिखाई है और इसकी प्री-बुकिंग आधिकारिक तौर पर शुरू कर दी है। जीप रैंगलर अनलिमिटेड (Jeep Wrangler Unlimited) पर आधारित यह स्पेशल एडिशन दो-रंगों वाले एक्सटीरियर फिनिश और कई कॉस्मेटिक बदलावों के साथ आता है।

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