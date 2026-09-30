भारतीय ऑटो सेक्टर की सितंबर में मजबूत रिकवरी: कार, बाइक और कमर्शियल वाहनों की बिक्री बढ़ी

वैश्विक ब्रोकरेज फर्म जेफरीज की ताजा रिसर्च रिपोर्ट के अनुसार, सितंबर महीने के दौरान भारतीय ऑटोमोबाइल क्षेत्र में व्यापक बढ़त देखने को मिली है। इस दौरान पैसेंजर व्हीकल्स (PV), टू-व्हीलर्स (2W) और कमर्शियल व्हीकल्स (CV) ने मजबूत बिक्री गति दर्ज की है। हालांकि ट्रैक्टर सेगमेंट की ग्रोथ इस रेस में पिछड़ती नजर आ रही है।

पैसेंजर व्हीकल्स (PV): पंजीकरण में सालाना आधार पर 78% की भारी बढ़त दर्ज की गई।

पंजीकरण में सालाना आधार पर 78% की भारी बढ़त दर्ज की गई। दोपहिया वाहन (2W): पंजीकरण में 75% का उछाल देखा गया।

पंजीकरण में 75% का उछाल देखा गया। मध्यम व भारी कमर्शियल ट्रक (M&HCV): पंजीकरण 53% तक बढ़ा।

पंजीकरण 53% तक बढ़ा। ट्रैक्टर सेगमेंट: इसमें केवल 4% की ही मामूली वृद्धि देखने को मिली।

सालाना आधार पर बिक्री में इस तेज उछाल की मुख्य वजह क्या है?

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प्रमुख ऑटो कंपनियों के लिए सितंबर की अनुमानित होलसेल बिक्री कैसी रहेगी?

अशोक लीलैंड (Ashok Leyland): कुल बिक्री 27% बढ़कर 23,950 यूनिट्स रहने का अनुमान है, जिसमें मध्यम और भारी कमर्शियल वाहनों की बिक्री 36% बढ़कर 16,050 यूनिट्स तक पहुंच सकती है।

कुल बिक्री 27% बढ़कर 23,950 यूनिट्स रहने का अनुमान है, जिसमें मध्यम और भारी कमर्शियल वाहनों की बिक्री 36% बढ़कर 16,050 यूनिट्स तक पहुंच सकती है। विज्ञापन विज्ञापन टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स: 25% की बढ़त के साथ 76,000 यूनिट्स बेचने की संभावना है।

25% की बढ़त के साथ 76,000 यूनिट्स बेचने की संभावना है। मारुति सुजुकी (Maruti Suzuki): 17% की वृद्धि के साथ 2,22,500 यूनिट्स का अनुमान है।

17% की वृद्धि के साथ 2,22,500 यूनिट्स का अनुमान है। ह्यूंदै मोटर इंडिया (Hyundai): 9% की बढ़त के साथ 77,000 यूनिट्स का आंकड़ा हासिल कर सकती है।

9% की बढ़त के साथ 77,000 यूनिट्स का आंकड़ा हासिल कर सकती है। महिंद्रा एंड महिंद्रा (M&M): ऑटोमोबाइल सेगमेंट में 20% की बढ़त के साथ 1,21,500 यूनिट्स का अनुमान है, लेकिन ट्रैक्टर बिक्री 6% घटकर 62,000 यूनिट्स रह सकती है। इससे M&M की ओवरऑल ग्रोथ 10% रहने का अनुमान है।

टू-व्हीलर कंपनियों का प्रदर्शन कैसा रहने की उम्मीद है?

TVS Motor: कुल बिक्री 17% बढ़कर 6,35,000 यूनिट्स रहने का अनुमान है।

कुल बिक्री 17% बढ़कर 6,35,000 यूनिट्स रहने का अनुमान है। Bajaj Auto: 15% की ग्रोथ के साथ 5,85,000 यूनिट्स बेचने की संभावना है।

15% की ग्रोथ के साथ 5,85,000 यूनिट्स बेचने की संभावना है। Royal Enfield: 10% की बढ़त के साथ 1,37,000 यूनिट्स का अनुमान है।

10% की बढ़त के साथ 1,37,000 यूनिट्स का अनुमान है। Hero MotoCorp: बिक्री लगभग स्थिर (Flat) रहते हुए 6,84,000 यूनिट्स रहने का अनुमान है।

सितंबर के पहले 25 दिनों के दौरान दर्ज हुए वाहन पंजीकरण आंकड़ों पर नजर डालें तो:जेफरीज ने स्पष्ट किया है कि सितंबर महीने में सालाना आधार पर दिखने वाली यह तेज ग्रोथ काफी हद तक पिछले साल (सितंबर 2025) के लो बेस के कारण भी है।रिपोर्ट में कहा गया है कि पिछले साल सितंबर 2025 के दौरान श्राद्ध/अशुभ काल की समय सीमा पहले आ जाने और जीएसटी कटौती की घोषणा की उम्मीद में खरीदारों द्वारा खरीदारी टालने से बिक्री पर नकारात्मक असर पड़ा था। इस बेस इफेक्ट की वजह से इस साल ग्रोथ के आंकड़े काफी आकर्षक नजर आ रहे हैं।ब्रोकरेज फर्म जेफरीज के अनुसार, प्रमुख वाहन निर्माताओं की सितंबर महीने की कुल होलसेल बिक्री में निम्नलिखित वृद्धि का अनुमान है:दोपहिया वाहन सेगमेंट में कंपनियों की अनुमानित बिक्री स्थिति इस प्रकार है: