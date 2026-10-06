सितंबर में ऑटो रिटेल बिक्री ने बनाया नया रिकॉर्ड: यात्री वाहन बिक्री 32% और दोपहिया वाहन बिक्री 33% बढ़ी

भारत के ऑटोमोबाइल बाजार ने सितंबर 2026 में मजबूत प्रदर्शन दर्ज किया है। फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन (FADA) के आंकड़ों के मुताबिक, घरेलू पैसेंजर व्हीकल (PV) रिटेल बिक्री सालाना आधार पर 32.10% बढ़कर रिकॉर्ड 4,27,213 यूनिट हो गई। अगस्त की तुलना में भी इसमें 6.17% की बढ़ोतरी दर्ज की गई। खास बात यह रही कि शहरी और ग्रामीण दोनों बाजारों में लगभग समान गति से वृद्धि हुई।

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