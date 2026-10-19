भारत आ रही हैं ह्यूंदै और किआ की हाइब्रिड कारें: जानें 2027 में कौन-कौन से मॉडल उतार सकती है?

Hyundai Creta Hybrid कब तक भारतीय बाजार में आ सकती है?

इंजन और कड़ा मुकाबला: रिपोर्ट्स के मुताबिक, क्रेटा हाइब्रिड में 1.5-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन का हाइब्रिड वर्जन इस्तेमाल किया जा सकता है। बाजार में आने के बाद इस एसयूवी का सीधा मुकाबला मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा (Maruti Suzuki Grand Vitara) और टोयोटा अर्बन क्रूजर हाइराइडर (Toyota Urban Cruiser Hyryder) से होगा।

रिपोर्ट्स के मुताबिक, क्रेटा हाइब्रिड में 1.5-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन का हाइब्रिड वर्जन इस्तेमाल किया जा सकता है। बाजार में आने के बाद इस एसयूवी का सीधा मुकाबला मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा (Maruti Suzuki Grand Vitara) और टोयोटा अर्बन क्रूजर हाइराइडर (Toyota Urban Cruiser Hyryder) से होगा। विज्ञापन लॉन्च टाइमलाइन: नेक्स्ट-जनरेशन क्रेटा को 2027 तक लॉन्च किए जाने की संभावना है, हालांकि इसके हाइब्रिड वर्जन की सटीक लॉन्च तारीख, कीमत और आधिकारिक स्पेसिफिकेशन्स का खुलासा होना अभी बाकी है। विज्ञापन विज्ञापन

Kia Seltos Hybrid से भारत में क्या उम्मीदें हैं?

लॉन्च और पावर: सेल्टोस हाइब्रिड के 2027 में भारत पहुंचने की उम्मीद है, जो मौजूदा पेट्रोल और डीजल मॉडल के साथ एक नया विकल्प जोड़ेगी। इसके ग्लोबल वर्जन में 1.6-लीटर पेट्रोल हाइब्रिड पावरट्रेन मिलता है, जो कुल मिलाकर 178 hp की संयुक्त पावर जनरेट करता है। हालांकि, भारतीय मॉडल के लिए अंतिम स्पेसिफिकेशन्स अलग हो सकते हैं।

Kia Carnival Hybrid में क्या खास मिलने वाला है?

पावरट्रेन: यह प्रीमियम हाइब्रिड एमपीवी 1.6-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन के साथ आती है, जिसे एक इलेक्ट्रिक मोटर से जोड़ा गया है। इसका इंजन 180 PS की पावर और 265 Nm का टॉर्क जनरेट करता है।

यह प्रीमियम हाइब्रिड एमपीवी 1.6-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन के साथ आती है, जिसे एक इलेक्ट्रिक मोटर से जोड़ा गया है। इसका इंजन 180 PS की पावर और 265 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। प्रीमियम सेगमेंट: कार्निवल हाइब्रिड किआ के प्रीमियम पोर्टफोलियो का हिस्सा बनेगी। इसकी अंतिम कीमत और डिलीवरी से जुड़ी डिटेल्स जल्द जारी की जाएंगी।

क्या ह्यूंदै किसी नई 3-रो हाइब्रिड SUV पर काम कर रही है?

हाइब्रिड कारें भारतीय ग्राहकों के लिए क्यों बेहतर विकल्प हैं?

नेक्स्ट-जनरेशन ह्यूंदै क्रेटा (Hyundai Creta) में पेट्रोल और डीजल विकल्पों के साथ-साथ स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड पावरट्रेन मिलने की उम्मीद है:किआ ने 2026 पेरिस मोटर शो में Kia Seltos Hybrid को पहली बार प्रदर्शित किया था:किआ ने लग्जरी एमपीवी कार्निवल के हाइब्रिड वर्जन- Carnival Hybrid को भारत लाने की योजनाओं की घोषणा कर दी है:रिपोर्ट्स के अनुसार, ह्यूंदै एक बड़ी 3-रो (तीन पंक्तियों वाली) एसयूवी पर भी काम कर रही है, जिसे अल्काजार (Alcazar) और ट्यूशॉ (Tucson) के बीच पोजीशन किया जाएगा। संभावना जताई जा रही है कि इसमें हाइब्रिड पावरट्रेन दिया जा सकता है, हालांकि कंपनी ने अभी तक इसके नाम, स्पेसिफिकेशन्स या लॉन्च टाइमलाइन की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है।स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड कारें पेट्रोल इंजन के साथ इलेक्ट्रिक मोटर और बैटरी सेटअप को मिलाती हैं। इन्हें अलग से चार्ज करने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि ये ड्राइविंग और ब्रेकिंग के दौरान खुद ही चार्ज हो जाती हैं। ऐसे ग्राहक जो पूरी तरह से इलेक्ट्रिक कार पर शिफ्ट हुए बिना ज्यादा माइलेज पाना चाहते हैं, उनके लिए हाइब्रिड गाड़ियां सबसे बेहतरीन विकल्प साबित हो रही हैं।