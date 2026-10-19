भारत आ रही हैं ह्यूंदै और किआ की हाइब्रिड कारें: जानें 2027 में कौन-कौन से मॉडल उतार सकती है?
ऑटो डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: Amar Sharma Updated Mon, 19 Oct 2026 10:56 PM IST
सार
भारत में हाइब्रिड कारों का बाजार आने वाले समय में और प्रतिस्पर्धी हो सकता है। ह्यूंदै और किआ अपने इलेक्ट्रिफाइड पोर्टफोलियो का विस्तार करने की तैयारी में हैं। जानें पूरी डिटेल्स।
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विस्तार
भारत के हाइब्रिड कार बाजार में प्रतिस्पर्धा जल्द ही और तेज होने वाली है। दक्षिण कोरियाई वाहन निर्माता कंपनियां ह्यूंदै (Hyundai) और किआ (Kia) अपने इलेक्ट्रिफाइड कार पोर्टफोलियो का विस्तार करने की तैयारी कर रही हैं। दोनों कंपनियां ग्राहकों को बिना चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर पर निर्भर रहे बेहतर माइलेज और परफॉर्मेंस देने का विकल्प मुहैया कराना चाहती हैं। हालांकि, अलग-अलग मॉडलों के लॉन्च की समयसीमा और स्पेसिफिकेशन्स में अंतर है और कुछ विवरणों पर अभी आधिकारिक पुष्टि का इंतजार है।
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Hyundai Creta Hybrid कब तक भारतीय बाजार में आ सकती है?नेक्स्ट-जनरेशन ह्यूंदै क्रेटा (Hyundai Creta) में पेट्रोल और डीजल विकल्पों के साथ-साथ स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड पावरट्रेन मिलने की उम्मीद है:
- इंजन और कड़ा मुकाबला: रिपोर्ट्स के मुताबिक, क्रेटा हाइब्रिड में 1.5-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन का हाइब्रिड वर्जन इस्तेमाल किया जा सकता है। बाजार में आने के बाद इस एसयूवी का सीधा मुकाबला मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा (Maruti Suzuki Grand Vitara) और टोयोटा अर्बन क्रूजर हाइराइडर (Toyota Urban Cruiser Hyryder) से होगा।
- लॉन्च टाइमलाइन: नेक्स्ट-जनरेशन क्रेटा को 2027 तक लॉन्च किए जाने की संभावना है, हालांकि इसके हाइब्रिड वर्जन की सटीक लॉन्च तारीख, कीमत और आधिकारिक स्पेसिफिकेशन्स का खुलासा होना अभी बाकी है।
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Kia Seltos Hybrid से भारत में क्या उम्मीदें हैं?किआ ने 2026 पेरिस मोटर शो में Kia Seltos Hybrid को पहली बार प्रदर्शित किया था:
- लॉन्च और पावर: सेल्टोस हाइब्रिड के 2027 में भारत पहुंचने की उम्मीद है, जो मौजूदा पेट्रोल और डीजल मॉडल के साथ एक नया विकल्प जोड़ेगी। इसके ग्लोबल वर्जन में 1.6-लीटर पेट्रोल हाइब्रिड पावरट्रेन मिलता है, जो कुल मिलाकर 178 hp की संयुक्त पावर जनरेट करता है। हालांकि, भारतीय मॉडल के लिए अंतिम स्पेसिफिकेशन्स अलग हो सकते हैं।
Kia Carnival Hybrid में क्या खास मिलने वाला है?किआ ने लग्जरी एमपीवी कार्निवल के हाइब्रिड वर्जन- Carnival Hybrid को भारत लाने की योजनाओं की घोषणा कर दी है:
- पावरट्रेन: यह प्रीमियम हाइब्रिड एमपीवी 1.6-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन के साथ आती है, जिसे एक इलेक्ट्रिक मोटर से जोड़ा गया है। इसका इंजन 180 PS की पावर और 265 Nm का टॉर्क जनरेट करता है।
- प्रीमियम सेगमेंट: कार्निवल हाइब्रिड किआ के प्रीमियम पोर्टफोलियो का हिस्सा बनेगी। इसकी अंतिम कीमत और डिलीवरी से जुड़ी डिटेल्स जल्द जारी की जाएंगी।