ऑल-इलेक्ट्रिक मर्सिडीज-एएमजी GT एसयूवी से उठा पर्दा: 1,169 hp की धुआंधार पावर और 700 किमी रेंज का दावा
ऑटो डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: Amar Sharma Updated Mon, 19 Oct 2026 06:31 PM IST
सार
जर्मनी की लग्जरी कार निर्माता Mercedes-AMG ने अपनी नई ऑल-इलेक्ट्रिक GT एसयूवी से पर्दा उठा दिया है। कंपनी इसे अपनी पहली फुल-साइज एसयूवी बता रही है, जिसे पूरी तरह इन-हाउस विकसित किया गया है।
विज्ञापन
विस्तार
जर्मन लग्जरी कार निर्माता मर्सिडीज-एएमजी (Mercedes-AMG) ने अपनी पहली पूरी तरह से इन-हाउस विकसित की गई ऑल-इलेक्ट्रिक मर्सिडीज-एएमजी जीटी एसयूवी (Mercedes-AMG GT SUV) से आधिकारिक तौर पर पर्दा उठा दिया है। यह 5-सीटर परफॉर्मेंस एसयूवी अपना प्लेटफॉर्म ऑल-इलेक्ट्रिक मर्सिडीज-एएमजी जीटी 4-डोर कूपे के साथ साझा करती है।
विज्ञापन
- वेरिएंट्स: इसे तीन मुख्य ट्रिम्स- GT 53, GT 55 और GT 63 में उपलब्ध कराया जाएगा।
- उपलब्धता: एंट्री-लेवल GT 53 वेरिएंट सबसे पहले बाजार में आएगा। जबकि ज्यादा पावरफुल GT 55 और GT 63 वेरिएंट्स 2027 की शुरुआत में रेंज में शामिल होंगे।
विज्ञापन
इस इलेक्ट्रिक एसयूवी की पावर, मोटर और परफॉर्मेंस कैसी है?मर्सिडीज-एएमजी ने वेरिएंट के हिसाब से दो अलग-अलग बैटरी कॉन्फ़िगरेशन और तीन इलेक्ट्रिक मोटरों तक का विकल्प दिया है:
- GT 53 (टू-मोटर सेटअप): इसमें दोनों एक्सेल पर एक-एक सिंक्रोनस इलेक्ट्रिक मोटर दी गई है, जो 544 hp की पावर और 800 Nm का टॉर्क जनरेट करती है।
- GT 55 और GT 63 (थ्री-मोटर सेटअप): इनमें पीछे दो एक्सियल-फ्लक्स मोटर और आगे एक मोटर मिलती है। GT 55 में यह सेटअप 816 hp की पावर और 1,860 Nm का टॉर्क देता है, जबकि टॉप-स्पेक GT 63 में आउटपुट बढ़कर 1,169 hp की पावर और 2,000 Nm का टॉर्क हो जाता है।
- टॉप स्पीड: GT 55 और GT 63 दोनों ऑल-व्हील ड्राइव के साथ आते हैं और ऑप्शनल ड्राइवर पैकेज के साथ 270 किमी/घंटा की टॉप स्पीड हासिल कर सकते हैं।
विज्ञापन
बैटरी क्षमता, ड्राइविंग रेंज और चार्जिंग स्पीड कितनी है?
- बैटरी और रेंज: GT 53 में 106-kWh की बैटरी मिलती है जो 668 किमी की WLTP रेंज का दावा करती है। वहीं, GT 55 और GT 63 में बड़ी 128-kWh की बैटरी दी गई है, जो 700 किमी तक की रेंज प्रदान करती है।
- अल्ट्रा-फास्ट चार्जिंग: दोनों ही बैटरी सेट-अप 800V इलेक्ट्रिकल आर्किटेक्चर पर काम करते हैं। GT 53 600kW तक की DC फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करती है, जबकि GT 55 और GT 63 की बैटरी 710kW तक की अल्ट्रा-फास्ट चार्जिंग स्वीकार कर सकती है।
एक्सटीरियर डिजाइन, डाइमेंशंस और एयरोडायनामिक्स में क्या खास है?यह एसयूवी 5,084 mm लंबी, 2,001 mm चौड़ी, 1,656 mm ऊंची है और इसका व्हीलबेस 3,040 mm है।
- स्टाइलिंग: फ्रंट में एएमजी की सिग्नेचर वर्टिकल-स्लैट ग्रिल, स्टार-शेप डीआरएल के साथ एलईडी हेडलाइट्स और एक्टिव एयर स्लैट्स दिए गए हैं। रियर में जीटी 4-डोर कूपे की याद दिलाने वाले छह गोल टेल-लैंप्स मिलते हैं।
- एक्टिव स्पॉइलर: GT 55 और GT 63 में एक एक्टिव रियर स्पॉइलर दिया गया है, जो 150 किमी/घंटा की रफ्तार पहुंचते ही बाहर निकलता है और ड्राइविंग परिस्थितियों के अनुसार अपना एंगल एडजस्ट करता है। इसके अलावा, मैन्युफैक्चर (Manufaktur) प्रोग्राम के तहत 60 से ज्यादा एक्सटीरियर पेंट ऑप्शंस मिलते हैं।
केबिन इंटीरियर, एआई इंफोटेनमेंट और हाई-टेक फीचर्स कैसे हैं?केबिन में ड्राइवर-फोकस्ड लेआउट के साथ डिजिटल टेक्नोलॉजी का बेहतरीन तालमेल देखने को मिलता है:
- ट्रिपल स्क्रीन सेटअप: डैशबोर्ड पर 10.2-इंच का डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले और ड्राइवर की ओर झुका हुआ 14-इंच का सेंट्रल टचस्क्रीन मिलता है। फ्रंट पैसेंजर के लिए अलग से 14-इंच का ऑप्शनल डिस्प्ले भी उपलब्ध है।
- AI और MBUX सिस्टम: इंफोटेनमेंट सिस्टम MB.OS पर चलता है, जिसमें चैटजीपीटी, माइक्रोसॉफ्ट बिंग और गूगल जेमिनी जैसे AI असिस्टेंट्स का सपोर्ट दिया गया है।
- विशेष ऐप्स: इसमें तीन एएमजी-स्पेसिफिक एप मिलते हैं- एएमजी परफॉर्मेंस मेनू, एएमजी सेट-अप और एएमजी ट्रैक पेस (जो हेड-अप डिस्प्ले पर रेसिंग लाइन और ब्रेकिंग पॉइंट्स दिखाता है)। इसके अलावा, बर्मेस्टर 4D सराउंड साउंड सिस्टम और पैनोरमिक ग्लास रूफ जैसे फीचर्स भी शामिल हैं।
सस्पेंशन और ड्राइविंग टेक्नोलॉजी में क्या नया जोड़ा गया है?
- एक्टिव राइड कंट्रोल+: इसमें रियर-व्हील स्टीयरिंग स्टैंडर्ड दी गई है। GT 63 में नया एक्टिव राइड कंट्रोल+ सस्पेंशन सिस्टम मिलता है। जो कॉर्नरिंग के दौरान बॉडी रोल को कम करता है। टॉप वेरिएंट में कार्बन-सिरेमिक ब्रेक्स भी स्टैंडर्ड मिलते हैं।
- AMGForce Sport+ मोड: यह नया ड्राइविंग मोड कार के केबिन में पारंपरिक स्पोर्ट्स कार का अहसास देने के लिए GT 55 और GT 63 में V8 इंजन और GT 53 में 6-सिलेंडर इंजन की गड़गड़ाहट और गियर शिफ्ट्स को सिमुलेट करता है।