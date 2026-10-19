ऑल-इलेक्ट्रिक मर्सिडीज-एएमजी GT एसयूवी से उठा पर्दा: 1,169 hp की धुआंधार पावर और 700 किमी रेंज का दावा

जर्मन लग्जरी कार निर्माता मर्सिडीज-एएमजी (Mercedes-AMG) ने अपनी पहली पूरी तरह से इन-हाउस विकसित की गई ऑल-इलेक्ट्रिक मर्सिडीज-एएमजी जीटी एसयूवी (Mercedes-AMG GT SUV) से आधिकारिक तौर पर पर्दा उठा दिया है। यह 5-सीटर परफॉर्मेंस एसयूवी अपना प्लेटफॉर्म ऑल-इलेक्ट्रिक मर्सिडीज-एएमजी जीटी 4-डोर कूपे के साथ साझा करती है।

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