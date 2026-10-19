कैशलेस व्यवस्था ने कैसे बदला देश का ई-चालान सिस्टम?: जानें डिजिटल ट्रैफिक जुर्माना से क्या हुए बड़े फायदे?

भारत में ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन पर लगने वाले जुर्माने का तरीका धीरे-धीरे बदल गया है। पहले सड़क पर ही नकद चालान भरने का चलन था, लेकिन अब इसकी जगह डिजिटल रिकॉर्ड और ऑनलाइन भुगतान ने ले ली है। इस बदलाव के केंद्र में ई-चालान व्यवस्था है, जिसके जरिए वाहन चालक बिना नकद लेन-देन के अपना चालान देख सकते हैं और उसका भुगतान कर सकते हैं।

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