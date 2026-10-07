वाहन निर्माताओं के लिए त्योहारी सीजन क्यों अहम?: इन कंपनियों ने बढ़ाया उत्पादन और डीलर इन्वेंट्री
ऑटो डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: Amar Sharma Updated Wed, 07 Oct 2026 08:12 PM IST
सार
भारत में त्योहारी सीजन के साथ कारों की मांग बढ़ने के बीच प्रमुख वाहन निर्माता Maruti Suzuki, Hyundai और Mahindra ने उत्पादन और डीलर इन्वेंट्री बढ़ाने की तैयारी तेज कर दी है। जानें पूरी डिटेल्स।
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विस्तार
भारत में नवरात्रि, दशहरा, धनतेरस और दीपावली के दौरान यात्री वाहनों की मांग में भारी उछाल आता है। बुकिंग को समय पर डिलीवरी में बदलने और वेटिंग पीरियड को कम करने के लिए प्रमुख कार निर्माता कंपनियां मारुति सुजुकी, ह्यूंदै और महिंद्रा एंड महिंद्रा अपने उत्पादन और डीलरशिप इन्वेंट्री को तेजी से बढ़ा रही हैं।
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मारुति सुजुकी की 2.2 लाख पेंडिंग बुकिंग्स को पूरा करने के लिए क्या तैयारी है?देश की सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी मारुति सुजुकी के पास त्योहारी सीजन से ठीक पहले 2.2 लाख पेंडिंग बुकिंग्स मौजूद हैं।
- इन्वेंट्री में बढ़ोतरी: वित्तीय वर्ष 2026-27 (FY27) की शुरुआत में मारुति के पास केवल 12 दिनों का डीलर स्टॉक था, जिसे बढ़ाकर अब 16 दिनों का स्टॉक कर दिया गया है।
- उत्पादन क्षमता का विस्तार: मारुति सुजुकी इंडिया के सीनियर एग्जीक्यूटिव ऑफिसर पार्थो बनर्जी ने बताया कि कंपनी ने दो नई प्रोडक्शन लाइन्स शुरू की हैं, जिससे कुल क्षमता में 5 लाख यूनिट्स का इजाफा हुआ है। यह उत्पादन धीरे-धीरे बढ़ाया जा रहा है और साल के अंत तक इसके पूरी तरह से स्थिर होने की उम्मीद है।
- विशेष योजनाएं: विशिष्ट मॉडलों पर वेटिंग पीरियड को संतुलित रखने का प्रयास किया जा रहा है। सप्लाई चेन की बाधाओं के कारण कंपनी पेंडिंग बुकिंग वाले ग्राहकों के लिए विशेष योजनाएं भी पेश कर सकती है।
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ह्यूंदै इंडिया ने त्योहारी मांग को संभालने के लिए क्या रणनीति बनाई है?ह्यूंदै मोटर इंडिया (HMIL) ने त्योहारी सीजन में वाहनों की समय पर डिलीवरी और सुगम ग्राहक अनुभव के लिए अपने डीलर नेटवर्क और सप्लाई चेन को मजबूत किया है।
- 4-5 हफ्तों की इन्वेंट्री: ह्यूंदै मोटर इंडिया के एमडी और सीईओ तरुण गर्ग के अनुसार, कंपनी ने अपने डीलरशिप नेटवर्क में 4 से 5 हफ्तों की पर्याप्त इन्वेंट्री तैयार रखी है।
- लॉजिस्टिक्स का अनुकूलन: पिछले कुछ महीनों में कंपनी ने लॉजिस्टिक्स को सुव्यवस्थित किया है और नेटवर्क भर में प्रोडक्ट उपलब्धता को मजबूत किया है, ताकि मौजूदा बुकिंग्स को पूरा करने और नए ग्राहकों को तुरंत वाहन उपलब्ध कराने के बीच सही संतुलन बना रहे।
महिंद्रा ने अपने SUVs और EVs के वेटिंग पीरियड को कम करने के लिए क्या कदम उठाए हैं?भारतीय यूटिलिटी व्हीकल (UV) सेगमेंट की प्रमुख कंपनी महिंद्रा एंड महिंद्रा ने भी पिछले कुछ महीनों से त्योहारी मांग को पूरा करने के लिए खास तैयारियां की हैं।
- मासिक उत्पादन क्षमता में इजाफा: महिंद्रा ने अपने SUV और EV पोर्टफोलियो की निर्माण क्षमता को बढ़ाकर 68,000 यूनिट्स प्रति माह कर दिया है।
- कम होगा वेटिंग पीरियड: महिंद्रा एंड महिंद्रा के ऑटोमोटिव डिविजन के सीईओ नलिनीकांत गोल्लागुंटा ने कहा कि मजबूत बुकिंग्स के बावजूद उत्पादन क्षमता बढ़ाने की इस रणनीति से सप्लाई में सुधार हुआ है और गाड़ियों का वेटिंग पीरियड काफी कम हुआ है।
- सकारात्मक रुझान: पॉजिटिव कंज्यूमर सेंटिमेंट और नए पोर्टफोलियो के दम पर कंपनी को इस त्योहारी सीजन में रिकॉर्ड रिटेल बिक्री की उम्मीद है।