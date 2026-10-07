वाहन निर्माताओं के लिए त्योहारी सीजन क्यों अहम?: इन कंपनियों ने बढ़ाया उत्पादन और डीलर इन्वेंट्री

भारत में नवरात्रि, दशहरा, धनतेरस और दीपावली के दौरान यात्री वाहनों की मांग में भारी उछाल आता है। बुकिंग को समय पर डिलीवरी में बदलने और वेटिंग पीरियड को कम करने के लिए प्रमुख कार निर्माता कंपनियां मारुति सुजुकी, ह्यूंदै और महिंद्रा एंड महिंद्रा अपने उत्पादन और डीलरशिप इन्वेंट्री को तेजी से बढ़ा रही हैं।

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