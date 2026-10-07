फैक्ट्री-फिटेड रडार के साथ पेश हुई डुकाटी मल्टीस्ट्राडा वी4 एस ग्रैंड टूर: जानें क्या भारत में होगी लॉन्च?

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लंबी टूरिंग के लिए इसमें कौन-कौन से कम्फर्ट और प्रैक्टिकल फीचर्स दिए गए हैं?

पैनियर्स और सेंटर स्टैंड: इसमें बॉडी-कलर मैचिंग वाले साइड पैनियर्स मिलते हैं, जिनकी कुल स्टोरेज क्षमता 60 लीटर है। साथ ही सेंटर स्टैंड भी स्टैंडर्ड दिया गया है।

इसमें बॉडी-कलर मैचिंग वाले साइड पैनियर्स मिलते हैं, जिनकी कुल स्टोरेज क्षमता 60 लीटर है। साथ ही सेंटर स्टैंड भी स्टैंडर्ड दिया गया है। विज्ञापन विज्ञापन हीटेड सीट्स और ग्रिप्स: ठंडे मौसम में राइडिंग को आरामदायक बनाने के लिए राइडर और पिलियन दोनों के लिए हीटेड सीट्स और हीटेड हैंडलग्रिप्स दिए गए हैं।

ठंडे मौसम में राइडिंग को आरामदायक बनाने के लिए राइडर और पिलियन दोनों के लिए हीटेड सीट्स और हीटेड हैंडलग्रिप्स दिए गए हैं। अतिरिक्त सुविधाएं: मोटरसाइकिल में हैंड्स-फ्री फ्यूल फिलर कैप, ऑक्सिलरी LED लाइट्स, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (TPMS) और रियर फॉग लाइट शामिल हैं।

सुरक्षा के लिए कौन सी रडार-बेस्ड टेक्नोलॉजी स्टैंडर्ड मिलती है?

अडैप्टिव क्रूज कंट्रोल ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्शन फॉरवर्ड कोलिजन वार्निंग

Multistrada V4 S Grand Tour का इंजन और परफॉरमेंस कैसा है?

मैक्सिमम पावर: 168 bhp

168 bhp पीक टॉर्क: 124 Nm

124 Nm एडवांस्ड तकनीक: इस लिक्विड-कूल्ड इंजन में काउंटर-रोटेटिंग क्रैंकशाफ्ट का इस्तेमाल किया गया है। साथ ही इसमें एक्सटेंडेड सिलेंडर डीएक्टिवेशन सिस्टम मिलता है, जो जरूरत न होने पर रियर सिलेंडर बैंक को बंद कर देता है, जिससे परफॉरमेंस से समझौता किए बिना फ्यूल एफिशिएंसी में सुधार होता है।

भारत में यह बाइक कब तक लॉन्च हो सकती है और इसकी संभावित कीमत क्या होगी?

वर्तमान में भारत में स्टैंडर्ड Multistrada V4 S की एक्स-शोरूम कीमत 31.23 लाख रुपये से शुरू होती है।

ऑफ-रोड ओरिएंटेड Multistrada V4 Rally की कीमत 32.40 लाख रुपये और स्पोर्टी V4 Pikes Peak की कीमत 36.90 लाख रुपये है।

यह मोटरसाइकिल खास तौर पर उन राइडर्स को ध्यान में रखकर तैयार की गई है जो हाईवे पर लंबी दूरी तय करते हैं और पिलियन राइडर (पीछे बैठने वाले यात्री) और भारी सामान के साथ लंबी दूरी का सफर तय करते हैं। कंपनी ने V4 S प्लेटफॉर्म में उन तमाम टूरिंग एसेसरीज और सेफ्टी फीचर्स को स्टैंडर्ड तौर पर जोड़ा है, जो अब तक वैकल्पिक रूप में मिलते थे।डुकाटी ने Grand Tour वेरिएंट को पूरी तरह से लॉन्ग-डिस्टेंस राइडिंग के अनुकूल बनाया है:स्टैंडर्ड Multistrada V4 S की तुलना में इसका सबसे बड़ा और अहम अपग्रेड डुकाटी का रडार-बेस्ड राइडर असिस्टेंस सिस्टम है, जो अब स्टैंडर्ड तौर पर आता है।यह एडवांस्ड सिस्टम निम्नलिखित सेफ्टी फीचर्स को सपोर्ट करता है:हालांकि भारत में बिकने वाली V4 S में भी रडार फीचर्स चुने जा सकते हैं, लेकिन Grand Tour में यह सब कुछ स्टैंडर्ड पैकेज का हिस्सा है।पावरट्रेन की बात करें तो इसमें डुकाटी का प्रसिद्ध और दमदार 1,158cc ग्रैनटूरिज्मो (Granturismo) V4 इंजन दिया गया है:डुकाटी ने पुष्टि की है कि यूरोप में इसकी डिलीवरी नवंबर 2026 से शुरू होगी, जबकि अप्रैल 2027 से इसे एशियाई बाजारों में पेश किया जाएगा। हालांकि डुकाटी इंडिया ने अभी तक आधिकारिक लॉन्च तारीख का खुलासा नहीं किया है। लेकिन अप्रैल या मई 2027 के आसपास इसे भारतीय बाजार में उतारे जाने की प्रबल संभावना है।फैक्ट्री-फिटेड रडार सिस्टम, हीटेड सीट्स, पैनियर्स और अतिरिक्त इलेक्ट्रॉनिक्स को देखते हुए, भारत में लॉन्च होने पर Ducati Multistrada V4 S Grand Tour की संभावित एक्स-शोरूम कीमत 35 लाख रुपये से 37 लाख रुपये के बीच रखी जा सकती है।