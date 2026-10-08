डुकाटी डेजर्टएक्स v2 का भारत में टीजर जारी: जानें नए 890cc इंजन और एडवांस फीचर्स के साथ किस दिन होगी लॉन्च?

लॉन्च टाइमलाइन: कंपनी ने पुष्टि की है कि यह नई एडवेंचर बाइक 2026 की चौथी तिमाही (Q4 2026) में भारत पहुंचेगी।

कंपनी ने पुष्टि की है कि यह नई एडवेंचर बाइक 2026 की चौथी तिमाही (Q4 2026) में भारत पहुंचेगी। बड़ा ओवरहाल: इस नए मॉडल में पुराने वेरिएंट के मुकाबले मैकेनिकल और चेसिस के स्तर पर बड़े बदलाव किए गए हैं। इसे ऑन-रोड राइडिंग की क्षमता से समझौता किए बिना और भी बेहतर ऑफ-रोडिंग परफॉर्मेंस देने के लिए डिजाइन किया गया है।

इस नए मॉडल में पुराने वेरिएंट के मुकाबले मैकेनिकल और चेसिस के स्तर पर बड़े बदलाव किए गए हैं। इसे ऑन-रोड राइडिंग की क्षमता से समझौता किए बिना और भी बेहतर ऑफ-रोडिंग परफॉर्मेंस देने के लिए डिजाइन किया गया है। विज्ञापन ग्लोबल डेब्यू: इस नई जनरेशन बाइक को इस साल की शुरुआत में वैश्विक स्तर पर पेश किया गया था। भारत में यह तेजी से बढ़ते प्रीमियम एडवेंचर सेगमेंट में कड़ी टक्कर देगी। विज्ञापन विज्ञापन

नए 890 cc V2 इंजन में क्या खास तकनीक दी गई है?

पावर और टॉर्क आउटपुट: यह लिक्विड-कूल्ड, 90-डिग्री V-ट्विन इंजन 9,000 rpm पर 110 hp की पावर और 7,000 rpm पर 92 Nm का पीक टॉर्क जनरेट करता है।

यह लिक्विड-कूल्ड, 90-डिग्री V-ट्विन इंजन 9,000 rpm पर 110 hp की पावर और 7,000 rpm पर 92 Nm का पीक टॉर्क जनरेट करता है। इंटेक वेरिएबल टाइमिंग (IVT): इंजन में IVT तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। डुकाटी के अनुसार, इंजन को लो और मिड-रेंज में बेहतरीन रिस्पॉन्स देने के लिए ट्यून किया गया है, जिसका 70% पीक टॉर्क महज 3,000 rpm से उपलब्ध हो जाता है।

इंजन में IVT तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। डुकाटी के अनुसार, इंजन को लो और मिड-रेंज में बेहतरीन रिस्पॉन्स देने के लिए ट्यून किया गया है, जिसका 70% पीक टॉर्क महज 3,000 rpm से उपलब्ध हो जाता है। एडवेंचर-ट्यून गियरबॉक्स: मुश्किल रास्तों और ऑफ-रोडिंग पर बेहतर कंट्रोल के लिए निचले गियर्स को छोटा रखा गया है, जबकि हाइवे क्रूजिंग के लिए छठे गियर को लंबा रखा गया है।

मुश्किल रास्तों और ऑफ-रोडिंग पर बेहतर कंट्रोल के लिए निचले गियर्स को छोटा रखा गया है, जबकि हाइवे क्रूजिंग के लिए छठे गियर को लंबा रखा गया है। कम मेंटेनेंस खर्च: वाल्व क्लीयरेंस चेक का सर्विस इंटरवल बढ़ाकर 45,000 किमी कर दिया गया है, जबकि ऑयल चेंज हर 15,000 किमी या दो साल में करना होगा।

चेसिस, सस्पेंशन और ब्रेकिंग सेटअप कितना मजबूत है?

एल्युमीनियम मोनोकॉक चेसिस: इसमें एक समर्पित एल्युमीनियम मोनोकॉक चेसिस मिलता है जिसमें इंजन स्ट्रक्चरल कंपोनेंट का काम करता है, जबकि पीछे स्टील ट्रेलिस सबफ्रेम दिया गया है। इससे बाइक का वजन कम हुआ है और रिजिडिटी बढ़ी है।

इसमें एक समर्पित एल्युमीनियम मोनोकॉक चेसिस मिलता है जिसमें इंजन स्ट्रक्चरल कंपोनेंट का काम करता है, जबकि पीछे स्टील ट्रेलिस सबफ्रेम दिया गया है। इससे बाइक का वजन कम हुआ है और रिजिडिटी बढ़ी है। KYB सस्पेंशन: फ्रंट में 230 mm ट्रैवल के साथ फुली एडजस्टेबल 46 mm KYB अपसाइड-डाउन (USD) फोर्क और रियर में 220 mm व्हील ट्रैवल के साथ प्रोग्रेसिव लिंकेज वाला फुली एडजस्टेबल KYB मोनोशॉक दिया गया है।

फ्रंट में 230 mm ट्रैवल के साथ फुली एडजस्टेबल 46 mm KYB अपसाइड-डाउन (USD) फोर्क और रियर में 220 mm व्हील ट्रैवल के साथ प्रोग्रेसिव लिंकेज वाला फुली एडजस्टेबल KYB मोनोशॉक दिया गया है। व्हील्स और ब्रेक्स: बाइक में 21-इंच फ्रंट और 18-इंच रियर ट्यूबलेस स्पोक व्हील्स दिए गए हैं। ब्रेकिंग के लिए फ्रंट में ट्विन 305 mm डिस्क्स के साथ ब्रेम्बो M4.32 रेडियल कैलिपर्स मिलते हैं।

राइडिंग एर्गोनॉमिक्स और डिजाइन में क्या अपडेट्स हुए हैं?

स्लिम फ्यूल टैंक: 18-लीटर की क्षमता वाले फ्यूल टैंक को पहले से स्लिम और हल्का बनाया गया है। इसे चेसिस में नीचे की तरफ रखा गया है ताकि बाइक का सेंटर ऑफ ग्रेविटी कम रहे।

18-लीटर की क्षमता वाले फ्यूल टैंक को पहले से स्लिम और हल्का बनाया गया है। इसे चेसिस में नीचे की तरफ रखा गया है ताकि बाइक का सेंटर ऑफ ग्रेविटी कम रहे। राइडिंग पोजीशन: ऑफ-रोडिंग के दौरान स्टैंड-अप राइडिंग में बेहतर कंट्रोल देने के लिए हैंडलबार, सीट और फुटपेग्स की पोजीशन को संशोधित किया गया है।

ऑफ-रोडिंग के दौरान स्टैंड-अप राइडिंग में बेहतर कंट्रोल देने के लिए हैंडलबार, सीट और फुटपेग्स की पोजीशन को संशोधित किया गया है। सीट हाइट: मानक सीट हाइट 880 mm है। हालांकि कम हाइट वाले राइडर्स के लिए डुकाटी लो-सीट और लो-सस्पेंशन का विकल्प भी ऑफर करती है।

कौन-से सेफ्टी इलेक्ट्रॉनिक्स और राइडिंग मोड्स दिए गए हैं?

सेफ्टी फीचर्स: इसमें कॉर्नरिंग ABS, डुकाटी ट्रैक्शन कंट्रोल (DTC), व्हीली कंट्रोल, इंजन ब्रेक कंट्रोल और डुकाटी क्विक शिफ्ट 2.0 शामिल हैं।

इसमें कॉर्नरिंग ABS, डुकाटी ट्रैक्शन कंट्रोल (DTC), व्हीली कंट्रोल, इंजन ब्रेक कंट्रोल और डुकाटी क्विक शिफ्ट 2.0 शामिल हैं। 6 राइडिंग मोड्स: इसमें स्पोर्ट, टूरिंग, अर्बन, वेट, एंड्यूरो और रैली मोड्स दिए गए हैं, जो राइडर को अलग-अलग रास्तों के हिसाब से बाइक का व्यवहार एडजस्ट करने की सुविधा देते हैं।

इसमें स्पोर्ट, टूरिंग, अर्बन, वेट, एंड्यूरो और रैली मोड्स दिए गए हैं, जो राइडर को अलग-अलग रास्तों के हिसाब से बाइक का व्यवहार एडजस्ट करने की सुविधा देते हैं। कॉकपिट डिस्प्ले: डैशबोर्ड में 800 x 400 रेजोल्यूशन वाला नया 5-इंच का फुल-कलर TFT डिस्प्ले मिलता है, जो स्मार्टफोन कनेक्टिविटी, टर्न-बाय-टर्न नेविगेशन और क्रूज कंट्रोल को सपोर्ट करता है।

नई DesertX V2 में सबसे बड़ा बदलाव इसके इंजन में किया गया है। इसमें पुराने 937 cc टेस्टास्ट्रेटा मोटर की जगह डुकाटी का बिल्कुल नया 890 cc V2 इंजन दिया गया है:सख्त ऑफ-रोड रास्तों को ध्यान में रखते हुए बाइक के चेसिस और सस्पेंशन को पूरी तरह रिस्पॉन्सिव बनाया गया है:हालांकि इसका ओरिजिनल रैली-इंसपायर्ड लुक बरकरार रखा गया है, लेकिन राइडर के आराम के लिए कई व्यावहारिक बदलाव किए गए हैं:नई DesertX V2 एक 6-एक्सिस IMU पर आधारित अत्याधुनिक इलेक्ट्रॉनिक्स पैकेज से लैस है: