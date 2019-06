{"_id":"5cfe22c8bdec2206ff5a7f99","slug":"buy-best-low-budget-used-car-this-summer-2019","type":"story","status":"publish","title_hn":"\u092f\u0939\u093e\u0902 \u092c\u093e\u0907\u0915 \u0915\u0940 \u0915\u0940\u092e\u0924 \u092e\u0947\u0902 \u0916\u0930\u0940\u0926\u093f\u090f AC \u0935\u093e\u0932\u0940 \u0915\u093e\u0930, \u0907\u0938 \u0917\u0930\u094d\u092e\u0940 \u0938\u0947 \u092e\u093f\u0932\u0947\u0917\u0940 \u0930\u093e\u0939\u0924","category":{"title":"Automobiles","title_hn":"\u0911\u091f\u094b-\u0935\u0930\u094d\u0932\u094d\u0921","slug":"automobiles"}}

यहां बाइक की कीमत में खरीदिए AC वाली कार, इस गर्मी से मिलेगी राहत

ऑटो डेस्क, अमर उजाला Updated Mon, 10 Jun 2019 02:58 PM IST

ख़बर सुनें

दोस्तों गर्मी ने सभी को बेहाल कर दिया है। चिलचिलाती धूप में घर से बाहर निकलना मुश्किल हो रहा है। जिन लोगों के पास कार वो अपना AC ऑन करने निकल सकते हैं लेकिन टू-व्हीलर्स वालों के लिए बड़ी मुश्किल है। लेकिन यहां हम आपके लिए गर्मी से बचने के उपाय लेकर नहीं आये, बल्कि आपको इस बात की जानकारी दे रहे हैं कि अगर आपका बजट एक नई कार खरीदने का नहीं है तो आप कम से कम एक सेकंड हैंड कार खरीद सकते हैं। आप अच्छी सेकंडहैंड कार के लिए या किसी जानकार से संपर्क कर सकते हैं या फिर Ture value, महिंद्रा फर्स्ट Choice, या Droom से संपर्क कर सकते हैं। आइये कुछ कम बजट की कारों पर एक नज़र डालते हैं।



मॉडल: मारुति सुजुकी Alto 800 LX 2017

कितना चली है?: 1 लाख km

कीमत: 2 लाख रुपये. फर्स्ट ओनर, कोलकता

कलर: सफ़ेद

कहां से खरीदें : Droom



मॉडल: Hyundai i10 Magna 1.2 AT, 2013

कितना चली है?: 45000 km

कीमत: 2 लाख रुपये. फर्स्ट ओनर, दिल्ली

कलर: सिल्वर

कहां से खरीदें : Droom



मॉडल: मारुति सुजुकी Swift ZXi 2007

कितना चली है?: 32000 km

कीमत: 1.51 लाख रुपये,फर्स्ट ओनर, कोलकता

कलर: सफ़ेद

कहां से खरीदें : Droom



मॉडल: मारुति सुजुकी Alto LX 2005

कितना चली है?: 32000 km

कीमत: 66 हजार रुपये ,सेकंड ओनर, दिल्ली

कलर: मैरून कलर

कहां से खरीदें : Droom



मॉडल: हुंडई Santo Xing XL

कितना चली है?: 66000 km

कीमत: 1.25 लाख रुपये/ 2nd ओनर

कलर: सफ़ेद

कहां से खरीदें : महिंद्रा First Choice



मॉडल: Chevrolet Beat

कितना चली है?: 70104 km

कीमत: 1.90 लाख रुपये/ फर्स्ट ओनर

कलर: ग्रे

कहां से खरीदें : महिंद्रा First Choice



मॉडल: Chevrolet Beat, 2013

कितना चली है?: 70104 km

कीमत: 1.90 लाख रुपये/ फर्स्ट ओनर

कलर: ग्रे

कहां से खरीदें : महिंद्रा First Choice



मॉडल: Maruti 800 STD, 2006

कितना चली है?: 70104 km

कीमत: 58000 रुपये/2nd ओनर

कलर: सफ़ेद

कहां से खरीदें : मारुति ट्रू वैल्यू



मॉडल: Maruti Swift, 2010

कितना चली है?: 85787 km

कीमत: 2.05 लाख रुपये /First ओनर

कलर: रेड

कहां से खरीदें : मारुति ट्रू वैल्यू



मॉडल: Maruti Alto STD, 2010

कितना चली है?: 1,14069 km

कीमत: 95 हजार रुपये /First ओनर

कलर: सिल्वर

कहां से खरीदें : मारुति ट्रू वैल्यू