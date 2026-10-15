BSA Gold Star 650 नए रंगों में हुई पेश: क्या इंजन और फीचर्स में भी हुआ कोई बदलाव? जानें इसकी सभी खूबियां

अगर आपको रेट्रो लुक वाली दमदार मोटरसाइकिल पसंद है, तो बीएसए गोल्ड स्टार 650 आपके लिए एक बेहतर विकल्प हो सकती है। कंपनी ने अब इसे और भी आकर्षक बना दिया है। भारत में इस बाइक के लिए दो नए कलर ऑप्शन पेश किए हैं। इनमें बर्मिंघम ब्लू और ब्रुकलैंड्स ब्लैक लिगेसी एडिशन शामिल हैं। हालांकि, बाइक के इंजन, पावर और मैकेनिकल सेटअप में कोई बदलाव नहीं किया गया है।

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BSA गोल्ड स्टार 650 की एक्स-शोरूम कीमत 3.42 लाख से शुरू होती है, जबकि नए ब्रुकलैंड्स ब्लैक लेगेसी एडिशन की कीमत 3.65 लाख के करीब है। इसका मुकाबला 650cc सेगमेंट में रॉयल एनफील्ड इंटरसेप्टर 650 से होता है। आइए, जानते हैं बाइक के नए रंगों, इंजन, फीचर्स और वारंटी की पूरी जानकारी।BSA Gold Star 650 में पहले की तरह 652cc का लिक्विड-कूल्ड, सिंगल-सिलिंडर इंजन मिलता है। यह इंजन 45hp की पावर और 55Nm का टॉर्क जनरेट करता है। इसके साथ 5-स्पीड गियरबॉक्स दिया गया है।कंपनी ने नए कलर ऑप्शन पेश करने के साथ इंजन या बाइक के दूसरे मैकेनिकल हिस्सों में कोई बदलाव नहीं किया है। यानी ग्राहकों को पहले जैसा ही इंजन और परफॉर्मेंस मिलेगी, लेकिन अब रंगों के ज्यादा विकल्प चुनने का मौका होगा।गोल्ड स्टार 650 में ब्रेम्बो ब्रेक्स और डुअल-चैनल ABS जैसे फीचर्स मिलते हैं। ABS अचानक ब्रेक लगाने पर पहियों के लॉक होने की आशंका कम करने में मदद करता है। बाइक में वायर-स्पोक व्हील्स भी दिए गए हैं, जो इसके क्लासिक रेट्रो-रोडस्टर लुक को बनाए रखते हैं।कंपनी इस मोटरसाइकिल के लिए कुछ एक्सेसरीज भी ऑफर करती है। इनमें विंडशील्ड, रियर रैक और नी पैड शामिल हैं। इनकी मदद से ग्राहक अपनी जरूरत के हिसाब से बाइक को तैयार कर सकते हैं।बीएसए ने गोल्ड स्टार 650 के लिए दो नए रंग पेश किए हैं। इनमें बर्मिंघम ब्लू और ब्रुकलैंड्स ब्लैक लिगेसी एडिशन शामिल हैं। नए कलर ऑप्शन के अलावा बाइक में कोई मैकेनिकल बदलाव नहीं किया गया है। नई दिल्ली में इसकी एक्स-शोरूम कीमत इन्सिग्निया रेड के लिए 3.42 लाख रुपये, मिडनाइट ब्लैक के लिए 3.45 लाख रुपये, बर्मिंघम ब्लू के लिए 3,55,950 रुपये, शाइन सिल्वर के लिए 3.60 लाख रुपये और ब्रुकलैंड्स ब्लैक लेगेसी एडिशन के लिए 3,64,950 रुपये है। ये सभी एक्स-शोरूम कीमतें हैं। ऑन-रोड कीमत में रजिस्ट्रेशन, बीमा और अन्य शुल्क जुड़ने के बाद अंतर हो सकता है।650cc रेट्रो-रोडस्टर सेगमेंट में बीएसए गोल्ड स्टार 650 का मुकाबला रॉयल एनफील्ड इंटरसेप्टर 650 से होता है। इंटरसेप्टर 650 की एक्स-शोरूम कीमत करीब 3.38 लाख से ₹3.69 लाख के बीच है।दोनों मोटरसाइकिलों के इंजन में बड़ा अंतर है। BSA Gold Star 650 में 652cc का सिंगल-सिलिंडर इंजन मिलता है, जबकि इंटरसेप्टर 650 में पैरेलल-ट्विन इंजन दिया गया है। दोनों का डिजाइन क्लासिक मोटरसाइकिलों से प्रेरित है, लेकिन इंजन का कॉन्फिगरेशन और राइडिंग अनुभव अलग है। किस बाइक को चुनना बेहतर होगा, यह खरीदार की पसंद, राइडिंग जरूरत और बजट पर निर्भर करेगा।हालांकि बीएसए मोटरसाइकिल्स ग्राहकों के लिए अपना ओनरशिप असोयरेंस प्रोग्राम भी जारी रखती है। इसके तहत बाइक पर 4 साल या 50 हजार किलोमीटर की स्टैंडर्ड वारंटी मिलती है।इसके अलावा, ग्राहक छह साल तक के लिए एक्सटेंडेड वारंटी का विकल्प चुन सकते हैं। कंपनी आठ साल तक की रोडसाइड असिस्टेंस की सुविधा भी देती है। इन सुविधाओं की पात्रता और शर्तों की जानकारी खरीदारी से पहले डीलर से लेना उचित रहेगा।BSA Gold Star 650 में नए रंग जुड़ने से ग्राहकों को अपनी पसंद के हिसाब से बाइक चुनने के ज्यादा विकल्प मिल सकते हैं। हालांकि, इंजन, पावर और फीचर्स पहले जैसे ही हैं। इसकी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 3.42 लाख है और ब्रुकलैंड्स ब्लैक लेगेसी एडिशन की कीमत करीब 3,64,950 है।