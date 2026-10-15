Honda 0 Alpha: होंडा की पहली इलेक्ट्रिक SUV का लॉन्च तय, जानें कब देगी दस्तक और केबिन में क्या-क्या मिलेगा खास

भारतीय इलेक्ट्रिक कार बाजार में एक शानदार कार दस्तक देने जा रही है। होंडा ने अपनी अपकमिंग इलेक्ट्रिक एसयूवी होंडा 0 अल्फा के भारत में डेब्यू की तारीख दो दिसंबर 2026 तय कर दी है। कंपनी की यह पहली इलेक्ट्रिक SUV हो सकती है, जिसे भारतीय बाजार को ध्यान में रखकर तैयार किया जा रहा है। फिलहाल इसकी देशभर में टेस्टिंग चल रही है। कंपनी इसे भारत में ही बनाएगी और यहां बिक्री के साथ दूसरे देशों में भी एक्सपोर्ट करेगी।

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बता दें कि होंडा 0 अल्फा को पहली बार अक्तूबर 2025 में जापान मोबिलिटी शो में प्रोटोटाइप के रूप में दिखाया गया था। अब इसकी टेस्टिंग और भारतीय बाजार के लिए तैयारियों पर काम चल रहा है।होंडा का कहना है कि होंडा 0 अल्फा का भारत में डेब्यू दो दिसंबर 2026 को होगा। कंपनी भारत को इस इलेक्ट्रिक SUV के लिए अहम बाजार मान रही है। भारत के अलावा नॉर्थ अमेरिका और जापान को भी प्राथमिकता वाले बाजारों में शामिल किया गया है।इस एसयूवी को घरेलू ग्राहकों के लिए बनाने के साथ-साथ दूसरे देशों में भी भेजने की योजना है। भारत में उत्पादन होने से कंपनी को स्थानीय बाजार की जरूरतों के हिसाब से गाड़ी तैयार करने और एक्सपोर्ट की मांग पूरी करने में मदद मिलेगी।होंडा ने मार्च 2026 में राजस्थान के अपने तापुकरा प्लांट से होंडा 0 अल्फा की देशभर में टेस्टिंग शुरू की थी। इस दौरान एसयूवी को अलग-अलग तरह की सड़कों और परिस्थितियों में परखा जा रहा है। टेस्टिंग में हाईवे, शहरों का ट्रैफिक और चुनौतीपूर्ण इलाके शामिल हैं। कंपनी का फोकस गाड़ी की मजबूती, राइड और हैंडलिंग, ऊर्जा की खपत और लंबे समय तक भरोसेमंद प्रदर्शन पर है।इसके अलावा अलग-अलग तापमान, भारी बारिश और विभिन्न तरह के चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में भी इसकी जांच की जा रही है। इलेक्ट्रिक कार के लिए यह टेस्टिंग खास मानी जा रही है, क्योंकि अलग-अलग मौसम और चार्जिंग की स्थितियां उसके रोजाना के इस्तेमाल को प्रभावित कर सकती हैं।टेस्टिंग के दौरान सामने आई गाड़ी में इसके कॉन्सेप्ट मॉडल से मिलते-जुलते डिजाइन की झलक दिखाई दे रही है। एसयूवी में सीधा और ऊंचा बॉडी स्टांस, टॉल रूफलाइन और बड़ा ग्लास एरिया दिया गया है। इसके अलावा स्क्वायर व्हील आर्चेस और स्मूथ बॉडी पैनल्स इसे अलग लुक देते हैं।गाड़ी में एयरो-स्टाइल व्हील्स भी दिखाई देते हैं। ये डिजाइन को आधुनिक रूप देने के साथ हवा के बहाव को ध्यान में रखकर तैयार किए जाते हैं।पीछे की तरफ एसयूवी में सीधा टेलगेट, बड़ी रियर विंडस्क्रीन, छत पर लगा स्पॉइलर और लेयर्ड बम्पर दिया गया है। हालांकि, टेस्टिंग में दिखाई देने वाले डिजाइन और फीचर्स को अंतिम प्रोडक्शन मॉडल की पूरी जानकारी नहीं माना जाना चाहिए। कंपनी ने अभी सभी डिजाइन डिटेल्स का खुलासा नहीं किया है।वहीं, होंडा 0 अल्फा के टेस्टिंग मॉडल के केबिन में बड़ी, लैंडस्केप-स्टाइल सेंट्रल टचस्क्रीन दिखाई देती है। इसके साथ अलग डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और मल्टीफंक्शन स्टीयरिंग व्हील भी नजर आता है।इसके अलावा डैशबोर्ड का डिजाइन साफ-सुथरा रखा गया है। जिसमें केबिन को आधुनिक और कम बटन वाला लुक मिलता है। हालांकि, होंडा ने अभी प्रोडक्शन मॉडल के इंटीरियर, पूरे फीचर सेट और इक्विपमेंट लिस्ट की जानकारी साझा नहीं की है। इसलिए अभी यह कहना जल्दबाजी होगी कि ग्राहकों को इसमें कौन-कौन से फीचर्स मिलेंगे। इसके लिए कंपनी की ओर से आधिकारिक जानकारी का इंतजार करना होगा।होंडा 0 अल्फा की बैटरी कैपेसिटी, इलेक्ट्रिक मोटर की पावर, ड्राइविंग रेंज और चार्जिंग स्पीड से जुड़ी जानकारी अभी सामने नहीं आई है। कंपनी ने इसकी कीमत का भी खुलासा नहीं किया है। कंपनी की ओर से आधिकारिक तौर पर स्पेसिफिकेशंस का खुलासा करने पर ही इसकी तुलना दूसरी इलेक्ट्रिक SUVs से ज्यादा स्पष्ट तरीके से की जा सकेगी।भारतीय बाजार में आने के बाद होंडा 0 अल्फा का मुकाबला टाटा सिएरा ईवी और महिंद्रा BE 6 जैसी इलेक्ट्रिक SUVs से हो सकता है। ह्यूंदै क्रेटा इलेक्ट्रिक भी मुकाबले के लिए खरी उतर रही है।हालांकि, इन गाड़ियों के बीच सीधी तुलना करने के लिए Honda 0 Alpha की कीमत, बैटरी, रेंज, मोटर पावर और फीचर्स की जानकारी जरूरी होगी। फिलहाल होंडा ने इन अहम जानकारियों को सार्वजनिक नहीं किया है। इसलिए इन्ही से मुकाबला होगा, यह भी स्पष्ट नहीं कहा जा सकता है।