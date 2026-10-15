महिंद्रा की पहली CNG कार XUV 3XO ZNG पेश: प्रीमियम फीचर्स से लैस, किन एसयूवी को देगी टक्कर व क्या हैं खूबियां?

विज्ञापन

सीएनजी कार खरीदते समय लोग सबसे बड़ा सवाल उसके माइलेज को लेकर होता है। महिंद्रा का दावा है कि XUV 3XO ZNG 24.7 km/kg का माइलेज देती है। कंपनी ने इसमें 10-बार CNG इंजेक्शन प्रेशर सिस्टम भी दिया है, जिसे इस सेगमेंट में पहली बार इस्तेमाल किए जाने का दावा किया गया है।

विज्ञापन विज्ञापन इस एसयूवी ऑटोमैटिक फ्यूल-स्विचिंग फीचर भी मिलता है। यानी सीएनजी खत्म होने की स्थिति में गाड़ी अपने आप पेट्रोल मोड पर स्विच कर सकती है। इससे ड्राइवर को ईंधन खत्म होने पर तुरंत गाड़ी रोकने की जरूरत से बचने में मदद मिल सकती है। ध्यान रहे कि 24.7 km/kg कंपनी का दावा किया गया माइलेज है। असल इस्तेमाल में माइलेज ड्राइविंग स्टाइल, ट्रैफिक, सड़क और गाड़ी की स्थिति के हिसाब से बदल सकता है।

सीएनजी कारों में सिलेंडर की वजह से सामान रखने की जगह कम होने की चिंता रहती है। महिंद्रा ने XUV 3XO ZNG में इस समस्या को कम करने के लिए अंडरफ्लोर ट्विन-सिलेंडर पैकेजिंग तकनीक का इस्तेमाल किया है।

इस तकनीक में दोनों सीएनजी सिलेंडर्स को लगेज एरिया के नीचे फिट किया गया है। इससे बूट में समतल लोडिंग फ्लोर मिलता है और कंपनी के अनुसार, एसयूवी में 270 लीटर का बूट स्पेस उपलब्ध होता है। इसके अलावा, स्पेयर व्हील को गाड़ी की बॉडी के नीचे लगाया गया है। इसका मकसद सामान रखने की जगह को बेहतर तरीके से इस्तेमाल करना है।

सुरक्षा के लिहाज से भी XUV 3XO ZNG में कई फीचर्स दिए गए हैं। कंपनी के अनुसार, इसे 5-स्टार भारत-NCAP सेफ्टी रेटिंग के मानकों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। हालांकि, यहां यह ध्यान रखना जरूरी है कि मानकों को ध्यान में रखकर बनाया जाना और इस खास CNG वेरिएंट की आधिकारिक क्रैश-टेस्ट रेटिंग मिलना अलग-अलग बातें हैं।

इस एसयूवी में छह एयरबैग, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ESC), बच्चों की सीट लगाने के लिए ISOFIX माउंट और 35 से अधिक स्टैंडर्ड सेफ्टी फीचर्स दिए गए हैं। इसमें गैस-लीक डिटेक्शन सिस्टम भी मिलता है। कंपनी के मुताबिक, सीएनजी गैस लीक होने की स्थिति में यह सिस्टम गाड़ी को पेट्रोल मोड में स्विच कर देता है। इसका उद्देश्य गैस लीक की स्थिति में सुरक्षा को बेहतर बनाना है।

XUV 3XO ZNG की खास बात इसका इंजन है। इसमें 1.2-लीटर mStallion TCMPFi टर्बोचार्ज्ड इंजन दिया गया है, जो पेट्रोल और सीएनजी दोनों मोड में काम करता है।कंपनी के अनुसार, यह इंजन दोनों ही मोड में 82 kW की पावर और 200 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। महिंद्रा का दावा है कि 200 Nm का टॉर्क इसे भारत में मौजूद CNG यात्री वाहनों की श्रेणी में सबसे ज्यादा टॉर्क देने वाले विकल्पों में शामिल करता है। यह SUV 0 से 60 किमी प्रति घंटा की रफ्तार महज 4.9 सेकंड में पकड़ सकती है। हालांकि, वास्तविक ड्राइविंग में परफॉर्मेंस सड़क की स्थिति, गाड़ी में मौजूद लोगों और अन्य परिस्थितियों के अनुसार अलग हो सकती है।महिंद्रा ने इस एसयूवी में रोजमर्रा के इस्तेमाल और केबिन के अनुभव को बेहतर बनाने के लिए कई प्रीमियम फीचर्स भी दिए हैं। इनमें 26.03 सेंटीमीटर की दो स्क्रीन, स्काईरुफ, डॉल्बी एटमॉस ऑडियो सिस्टम, ब्लैक लेदरेट सीटें और काले रंग के अलॉय व्हील शामिल हैं। इन फीचर्स के साथ कंपनी का लक्ष्य CNG SUV खरीदने वाले ग्राहकों को सिर्फ कम ईंधन खर्च ही नहीं, बल्कि प्रीमियम फीचर्स वाला अनुभव भी देना है। हालांकि, वेरिएंट के हिसाब से फीचर्स की उपलब्धता अलग हो सकती है।महिंद्रा ने XUV 3XO ZNG को चार वेरिएंट में लॉन्च किया है। इसके बेस वेरिएंट MX EDGE की एक्स-शोरूम कीमत 9.99 लाख रुपये है, जबकि REVX EDGE (O) वेरिएंट 10.79 लाख रुपये में आता है। इसके AX5 वेरिएंट की कीमत 11.19 लाख रुपये और टॉप वेरिएंट REVX A की कीमत 12.27 लाख रुपये रखी गई है। ये सभी एक्स-शोरूम कीमतें हैं। गाड़ी की ऑन-रोड कीमत में टैक्स, रजिस्ट्रेशन और बीमा जैसे अतिरिक्त खर्च भी जुड़ सकते हैं।महिंद्रा XUV 3XO ZNG का मुकाबला भारतीय बाजार में खासतौर पर सीएनजी से चलने वाली सबकॉम्पैक्ट एसयूवी और अन्य सीएनजी कारों से होगा। हालांकि, टर्बो इंजन और सीएनजी बॉडी स्टाइल की वजह से इसके सीधे प्रतिद्वंद्वी सीमित हैं। इसकी तुलना मारुति सुजुकी ब्रेजा सीएनजी और टाटा नेक्सन सीएनजी जैसी एसयूवी से की जा सकती है। वहीं, कीमत और फीचर्स के आधार पर ग्राहक मारुति फ्रॉन्क्स सीएनजी और टोयोटा अर्बन क्रूजर टैसर सीएनजी जैसे विकल्पों पर भी विचार कर सकते हैं।