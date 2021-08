{"_id":"611a7b2557a3ef74dd489cd1","slug":"tata-passenger-vehicles-tata-motors-ties-up-with-bank-of-maharashtra-for-passenger-vehicle-finance","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"Tata Motors : \u091f\u093e\u091f\u093e \u092e\u094b\u091f\u0930\u094d\u0938 \u0928\u0947 \u092c\u0948\u0902\u0915 \u0911\u092b \u092e\u0939\u093e\u0930\u093e\u0937\u094d\u091f\u094d\u0930 \u0915\u0947 \u0938\u093e\u0925 \u0915\u093f\u092f\u093e \u0915\u0930\u093e\u0930, \u092f\u093e\u0924\u094d\u0930\u0940 \u0935\u093e\u0939\u0928 \u0916\u0930\u0940\u0926\u0928\u0947 \u092a\u0930 \u0906\u0938\u093e\u0928\u0940 \u0938\u0947 \u092e\u093f\u0932\u0947\u0917\u093e \u0932\u094b\u0928","category":{"title":"Auto News","title_hn":"\u0911\u091f\u094b \u0928\u094d\u092f\u0942\u091c\u093c","slug":"auto-news"}}

Tata Motors : टाटा मोटर्स ने बैंक ऑफ महाराष्ट्र के साथ किया करार, यात्री वाहन खरीदने पर आसानी से मिलेगा लोन

ऑटो डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: अमर शर्मा Updated Mon, 16 Aug 2021 08:20 PM IST

सार देश की प्रमुख वाहन निर्माता कंपनी Tata Motors (टाटा मोटर्स) ने अपने यात्री वाहनों के खरीदारों को लोन मुहैया कराने के लिए बैंक ऑफ महाराष्ट्र के साथ साझेदारी की है।

विज्ञापन

ख़बर सुनें

ख़बर सुनें

Tata Motors ties up with Bank of Maharashtra : देश की प्रमुख वाहन निर्माता कंपनी Tata Motors (टाटा मोटर्स) ने अपने यात्री वाहनों के खरीदारों को लोन मुहैया कराने के लिए बैंक ऑफ महाराष्ट्र के साथ साझेदारी की है। कंपनी ने एक बयान में कहा कि इस साझेदारी के तहत, बैंक ऑफ महाराष्ट्र टाटा मोटर्स के ग्राहकों को कुछ शर्तों के साथ 7.15 फीसदी से कम ब्याज दर पर लोन देगा। लोन की दर रेपो लिंक्ड लेंडिंग रेट (RLRR) से जुड़ी होगी।



इसके अलावा, इस योजना के तहत वेतनभोगी कर्मचारियों, स्वयं रोजगार में लगे लोगों, पेशेवरों, व्यापारियों और कृषि क्षेत्र से जुड़े लोगों जैसे विभिन्न व्यक्तियों के लिए वाहन की कुल लागत (ऑन-रोड मूल्य निर्धारण) पर अधिकतम 90 फीसदी लोन मुहैया कराया जाएगा। इसके साथ ही कॉरपोरेट गाहकों को वाहन की कुल लागत का 80 फीसदी लोन मुहैया कराया जाएगा।



टाटा मोटर्स ने कहा कि इस साझेदारी के मुताबिक वह अपने ग्राहकों को मानसून धमाका ऑफर के तहत 30 सितंबर 2021 तक जीरो प्रोसेसिंग फीस के साथ लोन की मंजूरी देने का एक परेशानी मुक्त विकल्प भी दे रही है। संभावित खरीदार एक स्पेशल ईएमआई ऑप्शन का भी फायदा उठा सकते हैं, जिसकी शुरुआत 7 साल के लिए 1,517 रुपये प्रति लाख की दर से होती है। टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स बिजनेस यूनिट के वाइस प्रेसिडेंट, सेल्स, मार्केटिंग और कस्टमर केयर राजन अंबा ने कहा, "महामारी की दूसरी लहर के प्रभाव को देखते हुए, टाटा मोटर्स में, हमने हमेशा अपने व्यक्तिगत मोबिलिटी समाधान (Personal Mobility Solutions) को अधिक किफायती और पहुंच वाला बनाने की कोशिश की है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र के साथ करार के जरिए हम इस मुश्किल समय में अपने ग्राहकों के लिए खास तरह की लोन स्कीम पेश कर रहे हैं।"

अंबा ने कहा कि हमें उम्मीद है कि इस कदम से ग्राहकों को आसानी से लोन मिल सकेगा। वहीं बैंक ऑफ महाराष्ट्र के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हेमंत टम्टा ने कहा हमें आशा है कि यह करार बेहद मजबूत रहेगा। हम ग्राहकों की बेहतर ढंग से सेवा करेंगे।