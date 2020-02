जनवरी महीने की 10 सबसे ज्यादा बिकने वाली 'बड़ी' कारें, आपको कौन है पसंद?

{"_id":"5e438ca78ebc3ee5cf02fc1e","slug":"maruti-to-mahindra-to-renault-to-toyota-to-kia-to-honda-here-are-best-selling-mpvs-in-january-2020","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"\u091c\u0928\u0935\u0930\u0940 \u092e\u0939\u0940\u0928\u0947 \u0915\u0940 10 \u0938\u092c\u0938\u0947 \u091c\u094d\u092f\u093e\u0926\u093e \u092c\u093f\u0915\u0928\u0947 \u0935\u093e\u0932\u0940 '\u092c\u0921\u093c\u0940' \u0915\u093e\u0930\u0947\u0902, \u0906\u092a\u0915\u094b \u0915\u094c\u0928 \u0939\u0948 \u092a\u0938\u0902\u0926?","category":{"title":"Auto News","title_hn":"\u0911\u091f\u094b \u0928\u094d\u092f\u0942\u091c\u093c","slug":"auto-news"}}

नए साल का पहला महीना खत्म हो गया है। ऐसे में आज हम आपको जनवरी 2020 की 10 सबसे ज्यादा बिकने वाली MPVs के बारे में बताने जा रहे हैं। इस खबर को पढ़ने के बाद आप पता लगा सकेंगे कि जनवरी 2019 के मुकाबले जनवरी 2020 में किन कारों की बिक्री बढ़ी है या घटी है। आज हम आपको जिन 10 MPVs की बिक्री के बारे में बताने जा रहे हैं उनमें Mahindra Bolero, Maruti Suzuki Ertiga, Renault Triber, Toyota Innova Crysta, Mahindra Marazzo, Maruti Suzuki XL6, Kia Carnival, Honda BR-V, Datsun Go Plus और Mahindra Xylo शामिल है। इससे पहले कि हम आगे बढ़े यह जानना जरूरी है कि MPV का मतलब मल्टी परपज व्हीकल है। तो डालते हैं एक नजर,

Mahindra Bolero

जनवरी 2020 में Mahindra Bolero के 7,233 यूनिट्स की बिक्री हुई है। जनवरी 2019 के मुकाबले इस महीने Mahindra Bolero की बिक्री में 10 फीसदी की गिरावट दर्ज की गई है।

Maruti Suzuki Ertiga

जनवरी 2020 में Maruti Suzuki Ertiga के 4,997 यूनिट्स की बिक्री हुई है। जनवरी 2019 के मुकाबले इस महीने Maruti Suzuki Ertiga की बिक्री में 21 फीसदी की गिरावट दर्ज की गई है।

Renault Triber

जनवरी 2020 में Renault Triber के 4,119 यूनिट्स की बिक्री हुई है। जनवरी 2019 में Renault Triber लॉन्च नहीं हुई थी।

Toyota Innova Crysta

जनवरी 2020 में Toyota Innova Crysta के 4,997 यूनिट्स की बिक्री हुई है। जनवरी 2019 के मुकाबले जनवरी 2020 में Toyota Innova Crysta की बिक्री में 59 फीसदी घटी है।

Mahindra Marazzo

जनवरी 2020 में Mahindra Marazzo की बिक्री 64 फीसदी घटी है। इस महीने Mahindra Marazzo के 1,267 यूनिट्स बिके।

Maruti Suzuki XL6

जनवरी 2020 में Maruti Suzuki XL6 के 779 यूनिट्स की बिक्री हुई है। जनवरी 2019 में Maruti Suzuki XL6 लॉन्च नहीं हुई थी।

Kia Carnival

जनवरी 2020 में Kia Carnival के 450 यूनिट्स की बिक्री हुई है। जनवरी 2019 में Maruti Suzuki XL6 लॉन्च नहीं हुई थी।

Honda BR-V

जनवरी 2020 में Honda BR-V के 60 यूनिट्स की बिक्री हुई है। जनवरी 2019 के मुकाबले इस महीने Honda BR-V की बिक्री में 83 फीसदी की गिरावट दर्ज की गई है।

Datsun Go Plus

जनवरी 2020 में Datsun Go Plus के 55 यूनिट्स की बिक्री हुई है। जनवरी 2019 के मुकाबले इस महीने Datsun Go Plus की बिक्री में 84 फीसदी की गिरावट दर्ज की गई है।

Mahindra Xylo

जनवरी 2020 में Datsun Go Plus के 48 यूनिट्स बिके। जनवरी 2019 के मुकाबले जनवरी 2020 में इसकी बिक्री में 87 फीसद गिरावट आई है।

Data Source: gaadiwaadi