2022 Maruti Alto: आ रही है न्यू जेनरेशन मारुति ऑल्टो, मिलेगी एडवांस टेक्नोलॉजी और फीचर्स

New Gen Maruti Alto Launch Details in India know Price: देश की सबसे बड़ी वाहन निर्माता कंपनी Maruti Suzuki (मारुति सुजुकी) की एंट्री लेवल हैचबैक और सबसे सस्ती कार Maruti Alto (मारुति ऑल्टो) उसके सबसे ज्यादा बिकने वाले मॉडल में शुमार है। लॉन्चिंग के बाद से ही यह खरीदारों की पंसदीदा कार रही है। अब कंपनी इसके नेक्स्ट जेनरेशन मॉडल को लॉन्च करने की तैयारी कर रही है। मारुति सुजुकी ने देश में न्यू जेनरेशन मारुति ऑल्टो की टेस्टिंग शुरू कर दी है और इस कार को हाल ही में टेस्टिंग के दौरान देखा गया है।



रिपोर्ट्स की मानें तो ऑल्टो के नए मॉडल को अगले साल जनवरी में सबसे पहले जापान में पेश किया जाएगा। इसके बाद भारतीय बाजार में इसे अगले साल लॉन्च किया जाएगा। टेस्टिंग के दौरान देखा गया मॉडल पूरी तरह से कैमोफ्लेज यानी ढका हुआ था। जिससे कंपनी इसके डिजाइन के ज्यादतर डिटेल्स को छिपाने में कामयाब रही। हालांकि डिजाइन से जुड़ी कुछ जानकारी सामने आई है। नई 2022 मारुति ऑल्टो में बड़े कॉस्मेटिक बदलाव के साथ फीचर अपग्रेड देखे जा सकते हैं। ऑल-न्यू मारुति सुजुकी 800 को HEARTECT (हार्टेक्ट) प्लेटफॉर्म के मॉडिफाइड वर्जन पर तैयार किया जाएगा। जिससे इसका वजह पहले की तुलना में कम होगा। इस समय मारुति सुजुकी के बहुत से मॉडल हार्टेक्ट प्लेटफॉर्म पर आधारित हैं। नई मारुति ऑल्टो 2022 अपने ओरिजिनल बॉक्सी लुक को बरकरार रखेगी। इसमें नए डिजाइन की फ्रंट ग्रिल, हेडलैंप, ट्वीक्ड बंपर और नया टेललैंप क्लस्टर मिलने की संभावना है। कार निर्माता नई ऑल्टो की ऊंचाई को थोड़ा बढ़ा सकते हैं, जबकि लंबाई और चौड़ाई पहले जैसी ही रहेगी। केबिन के अंदर काफी बदलाव किए जाने की उम्मीद है। नई ऑल्टो एंड्रॉइड ऑटो और एपल कारप्ले कनेक्टिविटी के साथ 7-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम के साथ आने की संभावना है। नई Maruti Alto में मिलने वाले फीचर्स की बात करें तो नई कार में नया इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, कीलेस एंट्री, सभी दरवाजों पर पावर विंडो, स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स भी मिल सकते हैं। नई 2022 मारुति ऑल्टो सुरक्षा के लिहाज से भी बेहतर हो सकती है। इसे ज्यादा मजबूत प्लेटफॉर्म पर तैयार किया जा रहा है। इसके अलावा, इसमें ABS (एंटी-लॉक ब्रेकिंग सिस्टम), EBD (इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक-फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन), डुअल एयरबैग, रिवर्स पार्किंग सेंसर, स्पीड अलर्ट सिस्टम और ड्राइवर और को-ड्राइवर सीट बेल्ट रिमाइंडर जैसे फीचर्स स्टैंडर्ड तौर पर मिल सकते हैं। हालांकि कंपनी ने अभी इसके इंजन डिटेल्स का खुलासा नहीं किया है। रिपोर्ट के मुताबिक नई मारुति सुजुकी 800 सिर्फ पेट्रोल इंजन के साथ उपलब्ध होगी। मौजूदा जेनरेशन Alto में 796cc, 3-सिलेंडर इंजन मिलता है। यह इंजन अधिकतम 48 bhp का पावर और 69 Nm का पीक टॉर्क जेनरेट करता है। इसमें 5-स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन मिलता है। अफवाह यह भी है कि नई मारुति ऑल्टो 2022 को SHVS माइल्ड हाइब्रिड टेक्नोलॉजी और CNG किट ऑप्शन के साथ उपलब्ध कराया जा सकता है। नई और एडवांस टेक्नोलॉजी के कारण नई ऑल्टो बेहतर माइलेज देगी। नए अपडेट्स के चलते नए मॉडल की कीमतों में मामूली बढ़ोतरी की संभावना है। नई 2022 मारुति ऑल्टो के बारे में ज्यादा जानकारी नजदीकी भविष्य में सामने आने की संभावना है।