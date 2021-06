{"_id":"60b9ec3d8ebc3e9a1d20a508","slug":"mahindra-and-mahindra-launched-attractive-finance-offers-own-now-and-pay-after-90-days-scheme-to-boost-sales-on-suv","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"\u0916\u093e\u0938 \u0911\u092b\u0930: Mahindra \u0932\u093e\u0908 \u0927\u093e\u0902\u0938\u0942 \u092b\u093e\u0907\u0928\u0947\u0902\u0938 \u0938\u094d\u0915\u0940\u092e, \u0916\u0930\u0940\u0926\u0947\u0902 \u0928\u0908 SUV \u0914\u0930 \u0924\u0940\u0928 \u092e\u0939\u0940\u0928\u0947 \u092c\u093e\u0926 \u091a\u0941\u0915\u093e\u090f\u0902 EMI!","category":{"title":"Auto News","title_hn":"\u0911\u091f\u094b \u0928\u094d\u092f\u0942\u091c\u093c","slug":"auto-news"}}

खास ऑफर: Mahindra लाई धांसू फाइनेंस स्कीम, खरीदें नई SUV और तीन महीने बाद चुकाएं EMI!

कोरोना वायरस की दूसरी लहर ने ऑटोमोबाइल कंपनियों को भी भारी नुकसान पहुंचाया है। कई राज्यों में लॉकडाउन के चलते शोरूम बंद रहने से गाड़ियों की बिक्री भी बहुत प्रभावित रही है। ऐसे समय में कंपनियों की जोर गाड़ियों की बिक्री बढ़ाने पर है। ऑटोमोबाइल कंपनी महिंद्रा एंड महिंद्रा ने अपने ग्राहकों के लिए खास फाइनेंस स्कीम पेश की है। जरूरी बात यह है कि यह स्कीम ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह के ग्राहकों पर लागू होगी। अगर आप गाड़ी की ऑनलाइन बुकिंग कराते हैं, तो भी आप इस ऑफर का फायदा उठा सकते हैं। गौरतलब है कि महिंद्रा ने मई 2021 में 8,004 पैसेंजर गाड़ियों की बिक्री की। जबकि, मई 2020 में यह आंकड़ा 3,867 यूनिट्स का था। कुल मिला कर मई 2020 के मुकाबले मई 2021 में कंपनी की बिक्री में 107 फीसदी का उछाल आया है। अच्छी बात यह है कि महिंद्रा के पास खुद की फाइनेंस कंपनी है। नई स्कीम का नाम "Own Now and Pay after 90 days" है। इस स्कीम का फायदा यह है कि ग्राहक को महिंद्रा की गाड़ी खरीदने के तीन महीने यानी 90 दिन बाद पहली ईएमआई चुकानी है। यह स्कीम महिंद्रा की सभी यूटिलिटी व्हीकल्स पर लागू है। वहीं अगर आप नई एसयूवी खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं और ईएमआई को लेकर थोड़े संशय में हैं तो आप इस स्कीम का फायदा उठा सकते हैं। इसके अलावा कंपनी ने और भी आकर्षक ऑफर लॉन्च किए हैं। इनके तहत जब ग्राहक गाड़ी को ऑनलाइन बुक करता है तो उसे 3000 और 2000 रुपये की अतिरिक्त एसेसरीज का फायदा भी उठा सकता है। इसके अलावा ऑनलाइन लोन अप्रूवल होने पर और भी कई तरह के फायदे दिए जाएंगे। साथ ही फाइनेंस स्कीम में 7.25 फीसदी की ब्याजदर पर लोन मिलेगा। एसेसरीज और एक्सटेंडेड वारंटी के लिए फंडिंग, लोन जल्दी बंद करने पर जीरो फोरक्लोजर चार्जेज, 8 साल की रीपेमेंट स्कीम, एक लाख के लोन पर 799 रुपये की ईएमआई और 100 फीसदी ऑनरोड फंडिंग स्कीम भी शामिल है। 100 फीसदी ऑन-रोड फंडिंग स्कीम के तहत खरीदार बिना कोई राशि चुकाए महिंद्रा यूटीलिटी व्हीकल घर ले जा सकते हैं। इस खास स्कीम का फायदा यह होगा कि महिंद्रा की गाड़ियां खरीदने के लिए लोग उत्साहित होंगे। लेकिन इस स्कीम का लाभ उन्हीं लोगों को मिलेगा, जिनका सिबिल क्रेडिट स्कोर अच्छा होगा। वहीं महिंद्रा की सबसे ज्यादा पॉपुलर एसयूवी महिंद्रा थार पर भी यह स्कीम लागू होगी। हाल ही में थार ने 55 हजार बुकिंग का आंकड़ा पार किया है और थााााार पर सबसे ज्यादा 10 महीने की भी वेटिंग है। वहीं कंपनी थार की लोकप्रियता को भुनाने के चक्कर में हैं। कंपनी थार के 5-डोर वर्जन के साथ इसका सस्ता वर्जन लाने की भी तैयारी कर रही है। जिसमें 1.5 लीटर का 3-सिलंडर इंजन दिया जा सकता है। हालांकि सस्ती थार में 4X4 व्हील ड्राइव सिस्टम नहीं मिलेगा और यह केवल रिअर व्हील ड्राइव सिस्टम के साथ आएगी।